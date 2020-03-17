Обзор писем Минфина по налогам за начало 2020 года

ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ ЗА ЯНВАРЬ 2020

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Общие вопросы

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-02-08/1211

НК РФ не предусмотрена и представляется необоснованной передача возложенных на налогоплательщика обязанностей по уплате налога и иных обязанностей на третье лицо, в том числе на основании договоров.

Налоговый контроль

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-12-11/1/587, от 14 января 2020 г. № 03-12-12/1/737

Налогоплательщики в рамках гражданско-правовых отношений при заключении сделок между взаимозависимыми лицами не обязаны руководствоваться в вопросах ценообразования положениями НК РФ. В свою очередь, для целей налогообложения доходы (прибыль, выручка), полученные налогоплательщиком по сделкам между взаимозависимыми лицами, определяются в соответствии с положениями раздела V.1 НК РФ.

Письмо от 24 января 2020 г. № 03-15-05/4253

Учитывая, что отдельные нормы законодательства о налогах и сборах, в частности, регламентирующие право на применение пониженных тарифов страховых взносов, распространяют свое действие в отношении объектов, связанных с конкретными видами экономической деятельности, налоговые органы вправе при осуществлении функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводить контрольные мероприятия, направленные на определение фактических видов деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами, в том числе проверку данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), и т.д. При проведении указанных контрольных мероприятий могут быть использованы как сведения, содержащиеся в договорах, так и информация, характеризующая процессы производства (технологии).

Обзор налоговых новостей за февраль 2020

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 10 января 2020 г. N 03-07-14/216

Суммы процентов, начисляемые на сумму займа, которые признаются стоимостью услуг по предоставлению займа денежными средствами, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 Кодекса, учитываются при расчете вышеуказанной пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период.

В случае если взысканные, в том числе по решению суда, суммы процентов за пользование чужими средствами по существу являются применяемой мерой ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, то суммы таких процентов при расчете вышеуказанной пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период, не учитываются.

Письмо от 16 января 2020 г. № 03-07-09/1632

Счет-фактура, составляемый в адрес покупателя-принципала агентом, приобретающим на основании агентского договора услуги от своего имени для принципала, в котором указана дата его составления агентом, не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС покупателем-принципалом.

Письмо от 16 января 2020 г. № 03-07-11/1629

В случае если при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации работ (услуг) по созданию аудиовизуального произведения и отчуждению исключительного права на данное произведение, сумма дохода, полученная при уступке данного права требования, не превышает размер денежного требования, права по которому уступлены, то налоговая база и сумма НДС признаются равными нулю.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-07-11/1295

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 170, пунктом 11 статьи 171 и пунктом 8 статьи 172 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен особый порядок применения налога на добавленную стоимость при передаче имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов, а также при передаче недвижимого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Применение данного порядка в отношении имущества, вносимого в паевые инвестиционные фонды, действующими нормами главы 21 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-07-11/1281

Налоговая база по НДС при реализации транспортных средств налогоплательщиком НДС, уплачивающим утилизационный сбор в отношении транспортных средств, определяется как договорная цена этих транспортных средств. При этом по отдельным составляющим договорной цены НДС не исчисляется.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-07-09/1289

В случае, если продавцом выставлены счета-фактуры в отношении фактически не оказываемых услуг по предоставлению имущества в аренду, то оснований для выставления корректировочных счетов к таким счетам-фактурам не имеется.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2020

Письмо от 14 января 2020 г. № 03-07-05/1094

Вознаграждение, получаемое банковским платежным агентом от физических лиц, является оплатой услуг по приему платежей физических лиц. В связи с этим вознаграждение, уплачиваемое физическими лицами банковскому платежному агенту в соответствии с пунктом 10 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ, освобождается от налогообложения НДС на основании вышеуказанного подпункта 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 9 января 2020 г. № 03-07-08/38

Постановка на учет иностранных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в электронной форме, указанной статьей 83 НК РФ не предусмотрена. В связи с этим на основании пунктов 1 и 2 статьи 161 НК РФ российская организация, приобретающая у иностранного индивидуального предпринимателя услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, признается налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость по таким операциям.

Письмо от 22 января 2020 г. № 03-07-11/3137

В случае если у организации по основным средствам отсутствуют счета-фактуры в связи с истечением срока их хранения, исчисление НДС, подлежащего восстановлению, производится с применением ставок НДС, действовавших в период применения налоговых вычетов.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-07-11/2937

Принимая во внимание, что обязательство коммерческого кредита не образует отдельного договора, а входит в состав иных обязательств, составляющих соответствующий договор, то есть коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную сделку заемного типа, а условие, содержащееся в возмездном договоре, освобождение от налогообложения НДС при осуществлении операций займа в денежной форме, предусмотренное подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ, в отношении сумм аванса, предварительной оплаты, получаемых продавцом от покупателя по договору купли-продажи, предусматривающему условия о коммерческом кредите, не применяется.

Письмо от 30 января 2020 г. № 03-07-11/5569

При безвозмездной передаче пробных партий материалов потенциальным заказчикам налоговая база определяется как стоимость указанных товаров, исчисленная исходя из рыночных цен. При этом на основании пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе этих товаров на территорию Российской Федерации, подлежат вычету после принятия их на учет.

Письмо от 30 января 2020 г. № 03-07-11/5682

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 153 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных статьей 155 НК РФ. При этом особенности определения налоговой базы при реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанной статьей 155 НК РФ не установлены. При безвозмездной передаче права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) государственному казенному учреждению НДС стоит исчислять со всей стоимости передаваемых прав.

Письмо от 16 января 2018 г. № 03-07-09/1319

Отсутствие указания в верхнем правом углу счета-фактуры фразы "Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 N 981)" не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Письмо от 23 января 2020 г. № 03-07-11/3569

Если документами о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрено возмещение затрат на оплату приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без включения в состав таких затрат предъявленных сумм НДС и (или) сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, то принятые к вычету в установленном порядке суммы НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретенным налогоплательщиком за счет таких субсидий,

Письмо от 29 января 2020 г. № 03-07-14/5187

Услуги российской организации по сопровождению и охране грузов в пути следования при перевозках железнодорожным транспортом к услугам, указанным в подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, не относятся. В связи с этим такие услуги, оказываемые российской организацией, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ по ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-07-08/4937

Согласно положениям указанной статьи 148 Кодекса услуги по обработке неголосовых сообщений и услуг по обработке вызовов к услугам, перечисленным в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ, не относятся, и, следовательно, в отношении таких услуг применяется положение подпункта 5 пункта 1 данной статьи, согласно которому местом реализации услуг признается территория Российской Федерации в случае, если деятельность организации, оказывающей услуги, осуществляется на территории Российской Федерации. Учитывая изложенное, местом реализации вышеуказанных услуг, оказываемых российской организацией иностранной организации, признается территория Российской Федерации, и, соответственно, такие услуги являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 27 января 2020 г. № 03-07-11/4421

При предоставлении сотрудникам организации, персонификация которых не осуществляется, бесплатного питания налогообложения налогом на добавленную стоимость не возникает. В случае предоставления бесплатного питания сотрудникам организации, персонификация которых осуществляется, в отношении указанного питания возникает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость. При этом суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные организацией при приобретении данных продуктов питания, подлежат вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-07-03/4877

Выполненные арендатором лесохозяйственные и лесовосстановительные работы, являющиеся его обязанностью, вытекающей из требований Лесного кодекса и типового договора аренды лесного участка, утвержденного приказом Минприроды России от 20 декабря 2017 г. N 693, не являются реализацией в смысле, придаваемом этому понятию статьей 39 Кодекса. В связи с чем на указанные операции не распространяются нормы пункта 1 статьи 146 НК РФ.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-07-05/5014

Банк, у которого не имеется соответствующих лицензий, выданных Банком России, не вправе применять порядок исчисления налога, предусмотренный вышеуказанным пунктом 5 статьи 170 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за февраль 2020

Налог на прибыль

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-03-07/465

В целях налога на прибыль выручка от реализации земельного участка, ранее полученного в порядке приватизации государственного или муниципального имущества в виде вклада в уставный капитал организаций, может быть уменьшена на стоимость этого земельного участка, определенную в порядке, установленном пунктом 1 статьи 277 НК РФ, то есть на дату приватизации по правилам бухгалтерского учета.

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-03-06/1/567

Если в соответствии с положениями ГК РФ первоначальное долговое обязательство прекращается, то подлежащие учету для целей налогообложения налогом на прибыль доходы и расходы подлежат отражению в налоговом учете на дату прекращения долгового обязательства.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-03-06/1/1267

К расходам на оплату труда относятся, в частности, расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров (пункт 7 статьи 255 НК РФ). Указанные расходы учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случае, если прохождение медицинских осмотров (диспансеризации) предусмотрено законодательством, а также в том случае, если данные расходы отвечают критериям, предусмотренным статьей 252 НК РФ, а именно надлежащим образом документально подтверждены. При этом следует отметить, что НК РФ не регламентирует перечень документов или мероприятий, подтверждающих производственный характер осуществленных расходов.

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-03-06/1/399

В случае если расходы организации по оплате командированному сотруднику дополнительных услуг, предоставляемых перевозчиком, отнесены к расходам, связанным со служебной командировкой, с учетом положений статьи 168 ТК РФ и возможность осуществления данных расходов определена локальным нормативным актом организации, то оплата таких услуг на основании указанных норм НК РФ освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами при наличии их документального подтверждения, а в случае соответствия сумм таких расходов положениям статьи 252 НК РФ они подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, за исключением расходов, поименованных в статье 270 НК РФ.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-03-06/1/1299

Выплачиваемая работодателем надбавка к заработной плате сотрудника за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисленная в соответствии с требованиями ТК РФ, может быть учтена в составе расходов на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-03-06/1/1962

Подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба отражаются в составе внереализационных доходов налогоплательщика на дату вступления в законную силу решения суда.

Письмо от 16 января 2020 г. № 03-03-06/1/1609

Если участник общества прощает обществу долг по выплате действительной стоимости его доли в уставном капитале при выходе из общества, то при определении налоговой базы по налогу на прибыль в состав внереализационных доходов общества включается доход в размере невыплаченной действительной стоимости доли.

Письмо от 27 января 2020 г. № 03-03-07/4661

При этом статьей 262 НК РФ не установлено особенностей, касающихся формирования первоначальной стоимости основных средств, созданных в результате осуществления НИОКР, либо налогового учета соответствующих расходов. Следовательно, первоначальная стоимость указанных основных средств формируется в общеустановленном статьей 257 НК РФ порядке и погашается путем начисления амортизации.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-03-06/1/4913

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства Российской Федерации, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Письмо от 20 января 2020 г. № 07-01-09/2580

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, при выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

Практика Верховного суда за 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-04-05/434, № 03-04-05/253

При продаже доли в квартире налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а сумма дохода, в частности, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение доли налогоплательщика в проданной квартире.

Письмо от 14 января 2020 г. № 03-04-05/847

Право на получение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц имеют налогоплательщики, получающие доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, в том числе и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями.

К доходам индивидуального предпринимателя, получаемым от осуществления им тех видов деятельности, по которым он является налогоплательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением специального налогового режима налогообложения, имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности, по расходам на приобретение жилья и на погашение процентов по целевому займу (кредиту), не применяются.

Если такой индивидуальный предприниматель получает другие доходы, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, он вправе уменьшить сумму таких доходов на имущественные налоговые вычеты, в частности, по расходам на приобретение жилья и на погашение процентов по целевому займу (кредиту).

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-04-05/2606

Признание физических лиц, в том числе иностранных граждан или лиц без гражданства, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, налоговыми резидентами Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 207 НК РФ. Так, при определении налогового статуса физических лиц учитывается фактическое время их нахождения в Российской Федерации, которое должно быть документально подтверждено. Вместе с тем доходы от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом N 4528-1, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц с применением налоговой ставки в размере 13 процентов независимо от времени нахождения таких лиц в Российской Федерации.

Письмо от 22 января 2020 г. № 03-04-05/3420

У организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию налога на доходы физических лиц с денежных средств, начисленных умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном порядке членам его семьи.

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-04-07/2404

При выплате дохода иностранному получателю, фактическим правом на который обладает российское физическое лицо, российский налоговый агент обязан удержать с суммы такой выплаты соответствующую сумму налога на доходы физических лиц.

Письмо от 16 января 2020 г. № 03-04-05/1764

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения суммы штрафа, выплачиваемого страховой организацией на основании решения суда, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Если при вынесении решения суд не производит разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица, организация - налоговый агент при выплате физическому лицу по решению суда дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц с указанного дохода. При этом налоговый агент обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Если утрата товарной стоимости автомобиля возмещается в связи с наступлением страхового случая по договорам обязательного страхования на основании решения суда в форме страховой выплаты, то в этом случае применяются нормы, установленные подпунктом 1 пункта 1 статьи 213 НК РФ.

Сумма денежных средств, выплачиваемая на основании судебного решения в возмещение морального вреда, причиненного физическому лицу, является компенсационной выплатой, предусмотренной статьей 217 НК РФ, и на этом основании не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

ТОП-10 Налоговых споров за 2019 год

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Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2434

Организации по управлению правами на коллективной основе в отношении правообладателей, являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход, не признаются налоговыми агентами по уплате налога на доходы физических лиц.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-04-05/3046

Для целей обложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, минимальный предельный срок владения таким имуществом в общем случае исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности налогоплательщика. К исключению из общего порядка определения момента возникновения права собственности налогоплательщика на недвижимое имущество, в частности, относится приобретение недвижимого имущества в совместную собственность супругов. В этой связи для каждого из супругов срок владения имуществом, приобретенным в общую совместную собственность супругов за счет общих доходов супругов, исчисляется с даты первичного возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов. При этом в указанном случае дата перехода части (доли) указанного имущества в собственность одного из супругов от другого супруга в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не учитывается.

Письмо от 31 января 2020 г. № 03-04-06/6153

Доход, полученный представителем по доверенности представляемого им лица от сдачи в аренду принадлежащего представляемому лицу имущества, является доходом представляемого лица - собственника указанного имущества.

Письмо от 2 декабря 2019 г. № 03-04-07/93352

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, под датой совершения сделки, следует понимать дату заключения сделки по приобретению налогоплательщиком ценных бумаг (дату подписания договора купли-продажи ценных бумаг).

Письмо от 31 января 2020 г. № 03-04-05/6101

При получении доходов от продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа в размере менее установленного пунктом 5 статьи 217.1 НК РФ, налоговая база в каждом конкретном налоговом периоде может быть определена налогоплательщиком исходя из размера кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7, с применением процентного отношения полученной в налоговом периоде суммы оплаты к общей стоимости проданного недвижимого имущества, установленной сторонами сделки.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2655

Применение специального налогового режима НПД не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание услуг (юридические лица или индивидуальные предприниматели).

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2434

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 422-ФЗ, физическое лицо в отношении доходов от использования своих авторских прав, в том числе в соответствии с договором с организацией по управлению правами на коллективной основе, вправе применять налог на профессиональный доход.

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-11-11/2650

Не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доочистку и продажу питьевой воды через вендинговые аппараты, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 31 января 2020 г. № 03-11-11/5947

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

Налог на имущество

Письмо от 22 января 2020 г. № 03-05-05-01/3299

В случае отражения в составе основных средств арендатора информации о праве пользования на полученный по договору аренды объект недвижимого имущества, который был учтен арендодателем на балансе в составе основных средств в соответствии с условиями договора аренды и, следовательно, подлежал учету арендодателем при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций, в целях исключения двойного налогообложения стоимость данного объекта в состав налоговой базы по налогу на имущество организаций арендатором не включается.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-05-06-01/4829

Обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает с момента государственной регистрации права собственности соответственно на объект незавершенного строительства и квартиру и прекращается с момента государственной регистрации прекращения права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества.

Страховые взносы

Письмо от 20 января 2020 г. № 03-04-05/2606

Лица, работающие по трудовым договорам, которым предоставлено временное убежище, являются застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования, а также в системе обязательного медицинского страхования на территории Российской Федерации, и, соответственно, выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу вышеуказанных лиц, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 23 января 2020 г. № 03-15-05/3662

Вознаграждение, выплачиваемое организацией-заемщиком поручителю по соглашению о выплате вознаграждения за поручительство, на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ с учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское страхование как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Письмо от 28 января 2020 г. № 03-15-06/4835

Если иностранный гражданин - глава московского представительства, в частности, работающий по трудовому договору, является постоянно или временно проживающим на территории Российской Федерации, то в соответствии с положениями вышеупомянутых федеральных законов он признается застрахованным лицом в системе ОПС, ОСС и ОМС на территории Российской Федерации и вознаграждения, начисляемые организацией в пользу такого иностранного гражданина, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС, ОСС и ОМС.

В случае если иностранный гражданин - глава московского представительства - в статусе временно пребывающего на территории Российской Федерации, то он является застрахованным лицом только в системе ОПС и ОСС и вознаграждения, начисляемые организацией в пользу такого иностранного гражданина, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС и ОСС.

Письмо от 31 января 2020 г. № 03-15-05/6169

В целях применения положений подпункта 3 пункта 1 и пункта 5 статьи 427 НК РФ вновь созданными организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, являются те организации, которые осуществляли деятельность в области информационных технологий менее 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам. Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, которая была создана 10 июня 2019 года, в 2020 году является вновь созданной организацией.

Если вновь созданная организация получит документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в феврале 2020 года, выполнит установленные пунктом 5 статьи 427 НК РФ условия о доле доходов и среднесписочной численности работников за отчетный период - первый квартал 2020 года, то она может применить пониженные тарифы страховых взносов с месяца получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, т.е. с февраля 2020 года. При этом в случае, если по итогам следующих отчетных периодов (полугодие, 9 месяцев 2020 года) или расчетного периода (2020 год) организация не выполняет хотя бы одно условие, установленное пунктом 5 статьи 427 НК РФ, а также в случае лишения ее государственной аккредитации такая организация лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов с месяца начала их применения в этом расчетном периоде (т.е. с февраля 2020 года).

УСН

Письмо от 9 января 2020 г. № 03-11-11/128

В случае предоставления правообладателем права на использование программ для ЭВМ, баз данных налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе учесть расходы по созданию сайта в сети Интернет на основании подпункта 19 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

В случае если к налогоплательщику, применяющему упрощенную систему налогообложения, переходит исключительное право правообладателя на использование программ для ЭВМ и баз данных, указанные расходы учитываются на основании пункта 3 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-11/2938

При переходе налогоплательщика, применяющего УСН, с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы по уплате лизинговых платежей, которые произведены после указанного перехода, учитываются при исчислении налоговой базы по УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при соответствии этих расходов критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-11/2927

Если риелторские услуги оказываются налогоплательщику в рамках агентского договора, то расходы по оплате услуг риелтора могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на основании названного подпункта пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-11/2932

Индивидуальный предприниматель, приобретающий в совместное владение с юридическим лицом исключительное право на программу для электронных вычислительных машин, вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, собственную долю оплаченных расходов на приобретение исключительного права на указанную программу при условии соответствия таких расходов критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-11-11/1268

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта налогообложения могут уменьшить полученные доходы на расходы по зарядке служебных электрических самокатов при условии их соответствия критериям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 13 января 2020 г. № 03-11-11/498

НК РФ не содержит запрета при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитывать в составе расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности, при документальном их подтверждении.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-06/2922

Некоммерческая организация, единственным учредителем которой является акционерное общество, вправе применять УСН. Учитывая изложенное, ранее направленное письмо от 20.11.2019 N 03-11-06/89822 отзывается.

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-11-11/2043

Расходы в виде платы нотариусу за нотариальное оформление доверенностей могут учитываться в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Расходы в виде платы нотариусу за оказание услуг по подготовке документов могут быть учтены в составе расходов в зависимости от вида осуществленной нотариусом услуги при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-11-11/1817

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта налогообложения вправе учесть расходы на приобретение огнетушителя и противопожарной сигнализации при условии, если они приобретены в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в целях выполнения предписаний сотрудников государственного пожарного надзора, при соответствии указанных расходов критериям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-11-11/1827

Расходы на приобретение моющих и чистящих средств, используемые для уборки офисного помещения, учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-11-11/2058

Статья 346.25 НК РФ не предусматривает право индивидуальных предпринимателей, перешедших с общего режима налогообложения на применение УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитывать при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, остаток расходов, связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем, полностью оплаченных в период применения общего режима налогообложения.

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-11-11/1310

У налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения и продающего иностранную валюту по курсу выше установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, образуется положительная курсовая разница, которая должна учитываться в доходах на основании пункта 1 статьи 346.15 НК РФ. При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного Банком России отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, в статью 346.16 НК РФ не включены.

Письмо от 27 января 2020 г. № 03-11-11/4458

Расходы в виде платежей за использование радиочастотного спектра не могут учитываться в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на основании подпункта 30 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 22 января 2020 г. № 03-07-14/3363

В случае если налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, стал в течение налогового периода участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), то он на основании положений пункта 4 статьи 346.13 НК РФ считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено несоответствие указанному требованию.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-06/2/2841

Расходы, связанные со строительством незавершенного объекта, произведенные в период применения общей системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения, при отсутствии ввода данного объекта в эксплуатацию, а также расходы на приобретение земельных участков в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, указанные расходы не учитываются.

Письмо от 24 января 2020 г. № 03-11-06/2/4241

Расходы организации в виде вознаграждения оператора торговой площадки аукциона и электронных торгов (по договорам поставки при участии в аукционах и электронных торгах), а также расходы на оплату услуг сторонней организации по документальному сопровождению всех этапов участия в аукционах и электронных торгах (в частности, получение документации по аукциону у оператора электронной площадки, анализ документации по аукциону в электронной форме и т.д.) не учитываются в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

ЕНВД

Письмо от 15 января 2020 г. № 03-11-11/1296

В 2020 году в отношении розничной торговли автозапчастями налогоплательщик вправе применять систему ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации моторного масла - упрощенную систему налогообложения.

Патент

Письмо от 17 января 2020 г. № 03-11-11/2252

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по созданию сайтов, при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ вправе применять патентную систему налогообложения в отношении данного вида предпринимательской деятельности.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-11/2934

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по стрижке домашних животных, вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ при соблюдении требований главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 21 января 2020 г. № 03-11-11/2946

При наличии у индивидуального предпринимателя патента на оказание услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления такой индивидуальный предприниматель вправе осуществлять указанные услуги в рамках указанного вида деятельности, в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет.

ККТ

Письмо от 30 января 2020 г. № 03-01-15/5607

В кассовом чеке должны быть отражены конкретные товарные позиции, позволяющие однозначно определить, какие именно товары являются предметом расчета с покупателем.

Госпошлина

Письмо от 1 марта 2017 г. № 03-05-06-03/11406

Суммой договора (сделки) по договору мены является совокупная стоимость передаваемого имущества. При нотариальном удостоверении договора мены в целях исчисления нотариального тарифа (государственной пошлины) стоимость имущества, указанного в договоре мены, подлежит суммированию.

Согласно подпункту 16 пункта 1 статьи 333.38 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождаются несовершеннолетние граждане, граждане, признанные ограниченно дееспособными, владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физические лица, владеющие жилыми помещениями на праве общей долевой собственности совместно с несовершеннолетними гражданами и гражданами, признанными ограниченно дееспособными, за удостоверение сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме. Данная норма НК РФ может применяться также и в случае нотариального удостоверения договоров мены жилых помещений, расположенных в аварийном и подлежащем сносу доме и находящихся в собственности физических лиц на праве общей долевой собственности совместно с несовершеннолетними гражданами.