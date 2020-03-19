Какой строй придет ему на смену? Интересен Ваш прогноз.
У мироздания спрашиваю. Оно одно, похоже, в курсе.
и заголовок статьи в "клерке"
Это чтобы ответственность с себя снять?Потому что "ведение бухгалтерского и НУ за январь" уже опа...
Информация о переговорах на первой неделе марта никуда не делась. ...
Тем временем:=================Экономика , 19 мар, 14:25Российская нефть Urals с поставкой в ...
обычный финал любого блатного воровского строя, например царской России Николая 2. Всё разворовал...
С какой поразительной скоростью рассыпается карточный домик великой мировой державы ......
Вы у кого спрашиваете? Ни одного документа еще нет. Нет даже закона, позволяющего вводить такие о...
проседание в моменты кризиса касается провинции в первую очередь, в столицах практически ничего н...
если банк выдал на вторичку ипотеку то он защищен со всех сторон в случае не выплаты заемщиком, т...
да........ вот прям не знаю, что и сказать автору..... прям.... нет слов!С одной стороны, не сказ...
ну почему же жадный, как дело касается общеизвестного кооператива очень даже не жадный ...
> и чихая, прикрываться салфеткойМне интересно, какого умственного развития должен быть Ч...
куй железо не отходя от кассы
А УСН6 вообще фиолетово - не заплатишь взносы в марте, заплатишь полную сумму налога в апреле)))...
ну да мы же не Америка, где Трамп обещал раздать 500 млрд. долларов людям. Зато у нас скрепы ...
сейчас не заплатим страховые, на что будем потом уменьшать ЕНВД и УСНО?...
как что перепадет простым людям? вырастут ставки по ипотеке и кредитам ...
Я три года на удаленке, ни за что не выйду в офис
Вы разницу между русскими словами ОТСРОЧКА и ОТМЕНА(ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ) понимаете?...
Начиная "с марта" или с "за март"? Потому что у обычно-нормальных организаций в марте за февраль ...
Потому что все знают, что свои не дадут, а вражинки они знают, что такой долгосрочные отношения в...
НДС сдается по каналам электронной связи. Попросите их (поставщиков) выгрузить отчеты в файл PDF...
ПОдтвердить адрес который УЖЕ надостоверен в выписке - невозможно. Единственный способ либо менят...
Ладно, с марта отсрочка... А потом надо будет заплатить сразу за три месяца?...
давеча писали только о выездных.https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/17/825489-nal...
У меня камералка уже месяц идет, что, приостановят?
Конечно радуемся. Можно только догадываться, насколько вырастет после кризиса средняя зарплата п...
Не знаю, как там руководители, но вот Главмехи заводов и комбинатов этих холдингов пересчитывают ...
А уж мы-то как радуемся за руководителей крупных промышленных холдингов с их прибылями!...
У меня - нет. Но в офСМИ как-то быстро сменили вектор на 180 градусов и стали писать про то, что ...
Ну и понятно, что статья - призыв поддержать Путина в "тяжелые времена"... слабенько!!! вряд ли ...