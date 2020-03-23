Диспансеризация работников, индексация пенсий, материнский капитал в обзоре правовых новостей

Рассматриваются наиболее интересные правовые события, затрагивающие права и интересы граждан

Индексация пенсий для Опекунов и Попечителей – Законопроект № 893354-7

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому опекуну или попечители, исполняющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Данное положение позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. В Пояснительной записке указывается, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным.

Сайт Кадастровой палаты - https://kadastr.ru/

Федеральной кадастровой палатой сообщается о начале работы сайта, позволяющего получать услуги в сфере недвижимости. В частности через сайт будет предоставляться услуга по получению выписки из ЕГРН. Сайт работает в тестовом режиме, в связи с чем информация предоставляется не по всем регионам. Кроме того, наблюдаются регулярные сбои в функционировании сайта.

Обзор налоговых новостей за февраль 2020

Социальная помощь для многодетных семей - Законопроект № 897520-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Получателями социальных услуг на основании социального контракта могут быть семьи, имеющие трех и более детей, независимо от величины их среднедушевого дохода. В Пояснительной записке указывается, что Многодетные семьи нуждаются в особой поддержке государства. Помощь государства не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций.

Материнский капитал (разъяснения Госдумы)

На сайте Государственной Думы РФ опубликован краткий обзор законодательных изменений, связанных с материнским капиталом. В материале рассматриваются новый размер материнского капитала, порядок его получения, а также способы использования.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2020

Индексация пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 902475-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года. В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы. Уровень заработных плат большинства работников, достигнувших пенсионного возраста, невысок, подтверждение чему является наличие феномена "трудовой бедности" в России, поэтому они вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни.

Диспансеризация для сорокалетних – Законопроект № 907930-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. В Пояснительной записке указывается, что отмечается недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья работников, в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также несформированная потребность граждан в ежегодном прохождении диспансеризации.

ТОП-10 Налоговых споров за 2019 год