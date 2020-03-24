В больницам ПРИ МИНИСТЕРСТВАХ... для своих короче. У каждого ведомства имеются т.н. ведомственные...
И жнец, и швец, и на дуде игрец...
По факту на 24.03.2020 еще не дали, есть только поручение Мишустина для ФНС и МЭР....
страшно подумать, сколько банкротств может посыпаться, когда суды вернутся к обычному режиму...
Так и есть, делаешь совсем не свою работу, и хорошо, если еще потом оплеуху не получишь... Причем...
У кого ведь какая ситуация дома. Может быть, например, коммунальная квартира, где все мешают рабо...
Я бы еще эколога добавила и специалиста по заполнению статистической хрени разного направления, н...
Куда потом эти все люди пойдут работать?
Да уж, крутая "эпидемия". - Все, мля, на удалёнку! - А кто не хочет? - А кто не хочет может не и...
Кстати, вякну в защиту мусульманских попов. В конце 2019 года купил квартиру и нанял бригаду. В с...
У вас есть резерв для себя лично или на содержание каких-то безработных? Поокуратнее с заявлениям...
Анекдот вспомнился про Гену и Чебурашку.Идут Гена и Чебурашка. Чебурашка налегке, а Гена чемоданы...
"ходить на работу в любимых офис"Редактор Клерка от коронавируса слег и забил на все?...
Интересно реально есть такие несогласные? П-моему, только работодатели не согласны в основной мас...
Не поняла, а как они будут решать кому выплачивать эти 4 тысячи? Ну, сидит моя мама дома, ей 69 л...
И зачем это самозанятым, интересно?
Смешно искать здравый смысл в стране, в которой он напрочь отсутствует с самых верхов и практичес...
Да, почитал, лопухнулся. Речь идет всего лишь о беспрецедентной распаковке федеральной кубышки на...
Статья хорошая, но есть нарекания.В таблице, о вызове свидетеля:>>Кто может вызвать >>...
"В небольшой фирме он заменяет кадровика, юриста, секретаря и ещё фиг знает кого и...
Гречка сама себя не купит
Подскажите, пожалуйста, если из отпуска по уходу за ребёнком ( начался в Марте 2020) меня руковод...
Вот это отличный ответ. Спасибо
Ну какой может быть документ, если в НК за один день изменения не внести? Правительство не имеет ...
Есть много всяких новостей типа "кто-то где-то что-то сказал".Что реально:"принято решение о возм...
Слушай, не придумывай. Не можешь указать номер статьи - ну и признай, что лопухнулся и журналюжны...
Я одна такая непонимающая? Везде пишут про отсрочку, а фактического официального документа выходи...
Или наоборот - Берлин сейчас на себя долг повесит, распределит, и согласно основному закону сам д...
60*60=3600360*10=36003600=3600
Полагаю, что речь идет о независимости кредитно-финансовой политики федеральных земель от финансо...
Хорошо, что об этом думают. Каким-то образом, вероятно, решится, даже если программно не успеть -...
И какую же конкретно статью решили нарушить неизвестные журналисты? ...
Дело в том, что требования к гигиене рук стали гораздо строже. А мы мыслим критериями 70-х годов ...
А у "крепких частников" это "все остальное" давно уже есть.......
Извините за путаницу. :)Настроить все можно за 15 минут.Час - это уже скорее чтобы полностью осво...