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Бабловед Да уж, крутая "эпидемия". - Все, мля, на удалёнку! - А кто не хочет? - А кто не хочет может не и... Несогласные на удаленку могут продолжать работу в офисе

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