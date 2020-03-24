Налоговые споры в Верховном Суде за начало 2020 года

Рассматриваются налоговые споры, ставшие предметом рассмотрения в Верховном Суде.

Общие вопросы

Определение от 23 января 2020 г. № 306-ЭС19-25812 (с. Антонова М.К., ПромСтрой) –

Судебные инстанции исходили из того, что с учетом особенностей уплаты налога общество было осведомлено о наличии у банка финансовых трудностей с перечислением денежных средств клиентов и умышленно совершило недобросовестные действия, направленные на осуществление платежей при недостаточности средств на корреспондентском счете банка.

НДС

Определение от 30 января 2020 г. № 308-ЭС19-26314 (с. Антонова М.К., РКС Групп) –

Денежные средства, полученные обществом в счет предстоящего выполнения работ и взысканные решением суда по делу N А53-25906/2016, подлежат квалификации для целей налогообложения НДС в качестве возврата заказчику предварительной оплаты по расторгнутому договору подряда. При этом именование судом данных денежных средств как аванса или неосновательного обогащения в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

Определение от 23 января 2020 г. № 304-КГ18-25779 (с. Завьялова Т.В., Упрснабсбыт) –

Судебные инстанции исходили из несоблюдения Налогоплательщиком условий для заявления права на применение вычета по НДС, поскольку налоговые вычеты заявлены по работам, которые не использованы Налогоплательщиком в своей деятельности, подлежащей налогообложению, выполнены на объекте, принадлежащем на праве собственности другому лицу, без цели перепродажи и без связи с операциями, подлежащими налогообложению.

Определение от 20 января 2020 г. № 307-ЭС19-25531 (с. Антонова М.К., Территориальная генерирующая компания N 2) –

При проведении операции по освежению материальных ценностей государственного резерва организация передает в государственный резерв материальные ценности, а взамен получает аналогичные или однотипные материальные ценности из данного резерва, в связи с чем данная операция признается реализацией товара и объектом обложения НДС для поставщика. Каких-либо исключений, освобождающих от обложения НДС операций с материальными ценностями государственного резерва, налоговым законодательством не предусмотрено.

Определение от 14 января 2020 г. № 308-ЭС19-25061 (с. Тютин Д.В., Линтер) –

Суды исходили из того, что поскольку транспортное средство международной перевозки (судно), подвергнутое ремонту за пределами таможенной территории Российской Федерации, не помещалось под таможенные режимы переработки вне таможенной территории, выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза, то правовые основания для применения вычетов по НДС, уплаченному таможенному органу, отсутствуют. При этом общество не представило доказательства, свидетельствующие о том, что произведенный ремонт был необходим для обеспечения сохранности, эксплуатации и поддержания судна в состоянии, в котором оно находилось на момент вывоза, и что потребность в ремонте возникла во время использования этого транспортного средства в международной перевозке.

Определение от 14 января 2020 г. № 309-ЭС19-15637, от 13 января 2020 г. № 309-ЭС19-16292 (с. Антонова М.К., ЭЛИЗ) +

Определение от 9 января 2020 г. № 310-ЭС19-10941 (с. Павлова Н.В., МПК "Подлесный") +

Определение от 9 января 2020 г. № 310-ЭС19-11380 (с. Павлова Н.В., АГРОТОРГ) +

Удовлетворяя заявленное требование, суды первой и апелляционной инстанций исходили из неприменимости подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ к отношениям по реализации продукции, изготовленной налогоплательщиком - должником в процессе своей текущей хозяйственной деятельности. В этой связи суды посчитали, что решение налогового органа существенным образом нарушает права и законные интересы налогоплательщика в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку неправомерно возлагает на него обязанность по внесению исправлений в документы бухгалтерского и налогового учета, а также изменений в выставленные покупателям счета-фактуры, что предполагает несение обществом дополнительных затрат (материальных, трудовых, организационных) и создает перспективу возможного предъявления покупателями требований о возврате НДС, уплаченного ими в составе цены продукции. Отменяя судебные акты и признавая решение инспекции законным, суд округа, руководствуясь положениями статей 146, 171, 172 НК РФ, пришел к выводу о наличии у налогового органа правовых оснований для корректировки налоговых обязательств общества, поскольку реализация продукции, изготовленной в ходе текущей производственной деятельности лица, признанного банкротом, объектом обложения НДС не является.

Выводы, к которым пришли суды при рассмотрении настоящего дела, свидетельствуют о наличии различных правовых подходов к разрешению споров, аналогичных настоящему, на что также указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 19.12.2019 N 41-П.

С учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2019 N 41-П общество не лишено возможности восстановить свои нарушенные права путем обращения в суд округа с заявлением о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем оснований для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства не имеется.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2020

Налог на прибыль

Определение от 28 января 2020 г. № 308-ЭС19-26422 (с. Антонова М.К., Согрис) –

Судебные инстанции исходили из того, что передача земельных участков физическому лицу фактически представляла собой реализацию имущества, а не выплату участнику общества действительной стоимости доли в уставном капитале. При этом после передачи спорных земельных участков Налогоплательщик продолжил их использовать в своей повседневной хозяйственной деятельности, пользуясь ими на праве аренды с ежемесячным внесением арендных платежей в сумме, позволяющей выплатить долю физического лица в течение трех месяцев.

Земельный налог

Определение от 28 января 2020 г. № 303-ЭС19-11712 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Тютин Д.В., ИП Благонравов Сергей Владимирович) +

Положения статьи 5 НК РФ не препятствуют применению уменьшенной кадастровой стоимости, вновь утвержденной по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, если опубликованным (обнародованным) правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости предусмотрено его применение с указанной даты.

Обзор налоговых новостей за февраль 2020

Налог на имущество

Определение от 20 января 2020 г. № 305-ЭС19-25132 (с. Тютин Д.В., ЭКСПОСТРОЙГРУП) –

Определение от 20 января 2020 г. № 305-ЭС19-26741 (с. Завьялова Т.В., Парк Авеню) –

Определение от 16 января 2020 г. № 305-ЭС19-25305 (с. Першутов А.Г., Парк Авеню) –

Определение от 10 января 2020 г. № 305-ЭС19-25133 (с. Завьялова Т.В., АВТОКОМБИНАТ-23) –

Установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости не предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС. Обжалуя принятые по делу судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель не приводит доводов, подтверждающих наличие оснований для использования при исчислении налоговой базы по налогу на имущество сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, отличных от указанных в Едином государственном реестре недвижимости.

Ссылка Налогоплательщика на то, что им реализовано право на оспаривание результатов определения кадастровой стоимости посредством установления рыночной стоимости объекта недвижимости в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, не может быть принята. Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости включает в себя оспаривание решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в установленном законом порядке (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 № 2604-О).

Определение от 13 января 2020 г. № 307-ЭС19-24847 (с. Павлова Н.В., Интер РАО-Электрогенерация) –

Суд сделал вывод о том, что спорные объекты основных средств, в отношении которых заявлена льгота, находятся непосредственно на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и участвуют в процессе выработки и преобразования электроэнергии, то есть являются оборудованием, обеспечивающим выработку, преобразование и передачу электроэнергии до точки разграничения, находятся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности филиала Налогоплательщика, и не относятся к линиям энергопередачи, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов и, следовательно, не относятся к имуществу по смыслу Перечня N 504, в отношении которого применяются льготы по налогу на имущество. Доказательства, опровергающие данные обстоятельства, не приведены.

Определение от 9 января 2020 г. № 305-ЭС19-24876 (с. Антонова М.К., Кожуховская-Инвест) –

Применение энергетического паспорта в качестве доказательства соответствия условиям льготы, в отсутствие критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий (строений, сооружений) является неправомерным.

Дайджест налоговых новостей за февраль 2020

ЕНВД

Определение от 27 января 2020 г. № 304-ЭС19-26343 (с. Антонова М.К., ИП Семдянкин Евгений Михайлович) –

Судебные инстанции исходили из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о фактическом осуществлении Налогоплательщиком в проверяемом периоде деятельности по передаче принадлежащих ему транспортных средств во временное владение и пользование, то есть по сдаче в аренду, что не относится к видам деятельности, на которые распространяется система налогообложения в виде ЕНВД.

Определение от 16 января 2020 г. № 302-ЭС19-25439 (с. Антонова М.К., ИП Кан-оол Людмила Михайловна) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что в проверяемом периоде предприниматель, являясь плательщиком УСН по виду деятельности "оптовая торговля медицинскими товарами, связанная с реализацией товаров по государственным контрактам", также осуществлял розничную торговлю фармацевтическими товарами через торговый объект, заключая договоры розничной купли-продажи с бюджетными учреждениями (больницы, детские дошкольные и общеобразовательные учреждения и другие), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

При этом фактически договоры розничной купли-продажи лекарственных средств заключались в случаях острой нужды в лекарственных средствах по причине не состоявшихся торгов или когда срок торгов еще не наступил, либо для лечения конкретного пациента по решению врачебной комиссии. Хозяйственные отношения носили длящийся характер; ассортимент, количество и цена товара предварительно согласовывались сторонами в договоре или в накладной (спецификации). Таким образом, условия заключения контрактов, цель использования приобретенного товара и безналичные расчеты за поставляемый товар свидетельствуют о наличии между предпринимателем (поставщиком) и покупателями отношений по договорам поставки.

Страховые взносы

Определение от 15 января 2020 г. № 306-ЭС19-20428 (с. Першутов А.Г., ИП Баландина Евгения Викторовна) –

Это означает, что правовая позиция, изложенная в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 N 27-П, не имеет обратной силы в отношении лиц, которые не являлись участниками конституционного судопроизводства по данному делу. Другими словами, страховые взносы, уплаченные заявителем кассационной жалобы в 2014 году, не могут рассматриваться как излишне уплаченные.

ТОП-10 Налоговых споров за 2019 год

Вопросы добросовестности

Определение от 28 января 2020 г. № 310-ЭС19-26320 (с. Антонова М.К., АвтоКлуб Рязани) –

Основанием для принятия решения послужил вывод налогового органа о неправомерном применении Налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения ввиду формального соблюдения действующего законодательства с целью получения необоснованной налоговой выгоды посредством распределения доходов, полученных от оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок, между несколькими подконтрольными организациями, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Суды отметили, что между заявителем и подконтрольными ему организациями разделение деятельности фактически отсутствует, субъекты организационно не обособлены и их деятельность является частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата.

Определение от 20 января 2020 г. № 304-ЭС19-25342 (с. Антонова М.К., Завод ЖБИ 5)

Исходили из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды в виде уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС путем заключения договора поставки с взаимозависимым и подконтрольным контрагентом, применяющим специальные налоговые режимы, на реализацию своей продукции на своей территории по заниженным ценам с принятием на себя заранее невыгодных условий в виде прямого отказа от реализации товаров физическим лицам.

Суды указали на непредставление Налогоплательщиком доказательств наличия у работников, которым была оказана бесплатная медицинская помощь с отнесением ее стоимости на расходы, уменьшающие прибыль, права на такую помощь в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Определение от 15 января 2020 г. № 301-ЭС19-25191 (с. Антонова М.К., Лауша Файбер Судогда) –

Суды отметили, что давальческое и покупное сырье идентичны между собой по химическому составу, использовались в одном технологическом процессе, доставка обоих видов сырья и отправка готовой продукции осуществлялась без разделения на одном транспортном средстве, в 2013-2014 годах реализация производилась по цене услуг по переработке давальческого сырья, в 2015 году цена за 1 килограмм готовой продукции была на 0,24 евро дороже цены услуг по производству 1 килограмма продукта переработки, при этом сырье обществом приобреталось по цене 0,44 евро за 1 килограмм, технологический процесс по производству готовой продукции не позволял разделить изготовление продукции из давальческого и покупного сырья, хранение и транспортировка сырья обоих видов не разделялись, что позволило сделать вывод о том, что контракты на приобретение покупного сырья носили формальный характер, фактически вместо покупного поставлялось давальческое сырье.

Определение от 14 января 2020 г. № 309-ЭС19-25210 (с. Тютин Д.В. Башкирские нефтепродукты) –

Ссылка Налогоплательщика на то, что совершенные хозяйственные операции были признаны реальными, не может быть принята во внимание. Сам по себе факт поставки товара в отсутствие четкой идентификации его реального поставщика не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у Налогоплательщика права на вычет по НДС. При этом из положений главы 21 НК РФ, что именно Налогоплательщик должен подтвердить реальное выполнение соответствующих обязательств конкретным контрагентом, по взаимоотношениям с которым заявлена налоговая выгода.

Практика Верховного суда за 2019