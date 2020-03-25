Деятельность Верховного Суда, Госдумы, Минфина в январе-феврале 2020

Падение курса рубля вызвано падением цен на нефть.
Как я вижу ситуацию: Ставку снижать надо, для развития экономики, но это вызовет проблемы из за п...
от обычной пневмонии, в пожилом возрасте, ога....
Чушь.Десятки/сотни и даже тысячи смертей в многомиллионной стране внешне вообще незаметны. В РФ ...
плюс учтите, что бухгалтера и экономисты это не те люди, которых легко обмануть, и миллиарды, пот...
Они там шаркаются....с 2014 года по сравнению с китайскими трудящимися так, как мышь ночью по кух...
Складывается впечатление, что разворачивается кампания по дискредитации профессии бухгалтера и це...
Ну что ещё?! Слишком мягкий карантин? Так в России его и сейчас нет! Плохое здравоохранеие? А в ч...
Искал Миро, может быть, какая другая приблудилась))В общем-то они для меня все на одно литсо)))...
Не успела эпидемия COVID-19 в Китае пойти на убыль, как местные СМИ поспешили напугать рядового ч...
Фигасе родственники...Плохо искали про Италию, двойка )
Им пофигу не будет, когда бумерангом вернётся от умерших ИП.... ...
Ну вот почитал."На данный момент ученые и врачи не могут с уверенностью ответить на этот вопрос. ...
Ещё больше граждан вольются в ряды среднего класса!
Реальную смертность видно и без обследования и скрыть её не возможно. Отставания от Европы по тем...
Потрудитесь поискать информацию сами. И может поймете, что страшен не сколько сам вирус, сколько ...
с отставанием по срокам."скорость распространения коронавируса в России математически соответству...
кто-нибудь, пожалуйста, объясните как это у них выходит? ну ты хоть какую методичку напиши, но ес...
А в первом квартале 2020 года будет ещё меньше - нефть-то подешевела! А рост инфляции на величину...
Ну так ляпните свою правду, в чём проблема? Кстати, воспользовался советом и прочитал. Больший пр...
@MaxC, это Миро или Людмила Жерехова? Или просто кто-то мимо проходил )))...
Согласен. Даже если регион перешел на прямые выплаты из ФСС, то сам размер больничных рассчитывае...
А я нахожу своих коллег умными, грамотными, обладающими искрометным чувством юмора тружениками. ...
Опять таки вы пишете о том, о чем совершенно не имеете понятия. Вы даже не знаете, почему так мно...
Без диагностики невозможно поставить диагноз живому заболевшему, но диагностика никак не влияет н...
И что она мне ответит, если действительно найдёт время? Да, много больных. Да, многие умирают. Да...
Уроженка Старого Оскола Белгородской области... Так, для информации....
анекдот про 28 выявленный случаев: "А сколько у вас было тестов?" — "28"....
Ещё объясните мне как может в Китае на спад пойти эпидемия именно этого вируса?! Там всех животны...
То есть, у нас эпидемия, как в Италии, но правительство скрывает (ну как цыфру реальной инфляции)...
Да, уж когда же, наконец! ))
А в инфляцию 3% ты тоже веришь?
Не вопрос... - напишите ей, если у неё сейчас будет время Вам ответить - https://www.instagram.co...
Трубки тяжело простерилизовать.
А электронный рецепт налоговая примет для вычета?
А непонятно сколько в РФ. Нет диагностики, нет заболевания....