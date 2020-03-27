Налоговые меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от коронавируса в Москве

вот тут VikaV2193 разъясняет https://www.klerk.ru/blogs/Taxadvisor/497512/#comment__783059...
Вы, наверно, посчитали только официально оформленных. А сколько там под чёрным флагом работает......
то есть работаешь одну зп получаешь и те кто не работают тоже эту же сумму получают?...
или можно всех отправить на эту неделю в ежегодный отпуск и тем самым решить проблему оплаты за н...
В одинарном оплачивается. Минтруд уже высказался
Мне тоже эта фраза не понятна.. кто-нибудь растокуйте, плиз.. если не включается, то почему не пр...
а какой вообще толк от охраны в ТЦ? максимум что они могут - это вызвать полицию. раньше даже в п...
У всех разные ситуации. Не из любви к искусству сдают в последние дни ;)...
Не понимаю этой истерики по поводу сроков. Что вам мешает сдавать хотя бы не в последние 2 дня? Ч...
Рекомендации Минтруда текст -https://dalee.cdnvideo.ru/stopcoronavirus.rf/files/rekomendacii_mint...
Парни и девушки, зря весь этот кипеж:
На РБК была статья, там ссылка на Рекомендации Минтруда работодателям в отношении применения на ...
А... Вы хотели просто рассказать, какой Вы белый и пушистый ))...
Я не понимаю каким образом к объявленным "выходным" можно законно прилепить "... нарушение Указа ...
неужели у людей желание посетить храм выше, чем желание посетить магазины, которые вроде как закр...
Права может и нет, но мне здесь интересен вопрос ответственности работодателя. ...
То есть все лето сидеть готовиться к ЕГЭ!!!! Хорошее предложение, нечего сказать...
Не согласен. Смотря какой товар у магазина. Некоторые товары хорошо продаются там где проходняк, ...
ЧП он не объявлял. Если в организации нет толп более 1000 человек, то работа в эту "выходную неде...
Поддерживаю. Делаем все по графику, без лишней паники. Пока держимся)...
Что за бизнес? Платное составление гороскопов и гадание на картах торо?...
больничный считается как и прежде из расчета заработка за два предыдущих года...
Было сказано: "в части, превышающей 1 млн рублей..."
Вот прямо сейчас приехал водитель и его только что останавливал мент и всё как обычно - дыхните, ...
"От куда деньги, Зин?" (с)
Думаю, что заявление брать бессмысленно. У работника нет права приходить на работу самовольно, ка...
а где вы увидели, что налог будет браться только с процентов с суммы превышения вклада в 1 млн? с...
вы серьезно? :) Половина владельцев малого бизнеса не знают, что такое CRM, не говоря уже про упр...
"Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, решения партии и правительства и другие катастро...
сроки сдачи тоже перенесли до 06.04 вкл.
Бывают ситуации , когда сотрудники сами заинтересованы работать. Вот думаю, может заявление с них...
То есть в плане расчета заработной платы это обычный рабочий день, просто никто не работает? ...
Кажется, уже никому не нужна выходная неделя – объяснили бы как ее по закону прожить.Показательно...