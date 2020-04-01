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проза жизни Так и писали бы для Мск отдельную главу НК. Получается, что пока Мск ведёт бой с тенью (я чесслов... Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

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