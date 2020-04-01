а в других регионах не люди живут? почему только Москва и Московская область?...
Продлевайте ЕНВД, слепцы! Неужели вы не понимаете, что отмена ЕНВД будет последним гвоздем в крыш...
Я так не хотел в это верить, но реальность неотвратима, нас все таки захватили инопланетяне....
Лет через 5 сподобятся. А до тех пор будете писать пояснения каждый квартал, почему у вас контрол...
Ну что за глупости? До 2021 года еще куча времени.
Что и куда повторить? Если вам нужны налоговые КБК, то нажимайте на Коды классификации доходов бю...
В Сибири по второй половине 70-х. На мясо и сливочное масло. Вместо мяса можно было взять полуко...
Будет браться только МРОТ, без всяких коэффициентов и надбавок. Для всех. Это сегодня спрашивали ...
Микропредприятие это разновидность малого предприятия...
Если печатная машина куплена в кредит, то она, как, например, авто, застрахована. Поэтому страхов...
ХЗ чем все это кончится ...
а как же быть тем кто есть в реестре, только в категории микропредприятие??? что то я совсем запу...
Я купил косметических масок. Одну уже на лицо накладывал, говорят омолаживает. Три раза в неделю ...
«выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца к...
Наша ТПП уже посчитала: 3 млн. предпринимателей обанкротится, безработных увеличится на 8 млн. че...
А других никаких нет (масочек) - только такие, "не нужные"........
Наверняка двойник был, с чего бы "самим телом" так рисковать ))...
От этого и все карантины - цена на нефть падает, цена за рубль падает, инфляция растёт, надо, что...
Опять словесные интервенции, где порядок/регламент получения таких кредитов? Выдали видимо тем ко...
Это - плохой вариант. 16 часов с лопатой за скудную еду и жизнь в сырых армейских палатках. И вот...
У нас первыми появились талоны на сливочное масло. В магазин за продуктами ходила бабушка пенсион...
31 мар, 18:09Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась ...
Так и писали бы для Мск отдельную главу НК. Получается, что пока Мск ведёт бой с тенью (я чесслов...
Да, потребитель, именно. А что бы дошло до потребителя этот нужный и не очень нужный и совсем не ...
Запутывают и запутывают, чтоб никому ничего понятно не было. А потом штрафовать....
з/п до минималки, выше минималки до предела, выше предела.Взносы до минималки, выше минималки до ...
А у меня для этого случая новый старап: ДогШеринг
а Вас что-то удивляет?! уровень з/п в мсп для среднего звена зачастую даже выше. Кто станет работ...
как это понимать, если человек работает на неполную ставку/неполное рабочее время? Ну или отпуск/...
а что, нельзя просто таблицу повторить.. потому что по поиску Коды КБК на 2020 год, выбрасывает В...
Вот, карантин есть, а режима ЧС нет, но все по звкону. Порядок введения карантина и ЧС регулируют...