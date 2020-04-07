ТОП-10 разъяснений Минфина по НДС

Вирус закончится, а претензии к НДС останутся. Собрали самые важные письма по налогу за 2019 год.

1. Письмо от 6 декабря 2019 г. № 03-07-11/95033, Письмо от 22 ноября 2019 г. № 03-03-06/1/90660

Основанием для принятия работ на учет является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанный обеими сторонами. При этом в случае, если заказчик либо подрядчик не подписал акт сдачи-приемки работ, но имеется вступившее в законную силу решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для целей НДС следует считать дату вступления в законную силу решения суда.

2. Письмо от 30 декабря 2019 г. № 03-07-07/103105

Поскольку исключений из общего порядка применения вычетов сумм налога на добавленную стоимость при возврате товаров физическими лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, положениями главы 21 НК РФ не предусмотрено, при возврате такими лицами товаров следует руководствоваться вышеуказанным пунктом 5 статьи 171 НК РФ.

Принимая во внимание, что суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них принимаются продавцом к вычету, соответствующие операции по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров в книге продаж, предназначенной для регистрации в том числе счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению), продавцом не отражаются.

При возврате товаров, реализованных в режиме розничной торговли с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей чеков физическим лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то есть без выдачи счетов-фактур, продавцом соответствующие операции по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров отражаются в книге покупок, предназначенной для регистрации счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных) и документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, выставленных (оформленных) продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке. При этом в книге покупок продавца могут регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных средств покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и принятие на учет возвращенных товаров. При этом регистрация документов в книге покупок продавца производится на дату принятия на учет возвращенных товаров.

Обзор налоговых новостей за март 2020

3. Письмо от 5 ноября 2019 г. № 03-07-08/84878

Суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), приобретаемым организацией в целях передачи своему филиалу, зарегистрированному на территории иностранного государства в качестве налогоплательщика, для выполнения работ (оказания услуг) на территории иностранного государства, к вычету не принимаются.

4. Письмо от 15 октября 2019 г. № 02-07-10/79001

В целях применения НК РФ разница между исчисленной в полных рублях суммой налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, которая отражается в декларации по данному налогу, и суммой налога, указанной за соответствующий налоговый период в книге продаж, на основании которой составляется налоговая декларация, недоимкой не признается.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2020

5. Письмо от 8 июля 2019 г. № 03-07-11/50174

Если возврат осуществляется путем обратного выкупа продавцом нереализованных товаров и при этом покупателем составляется счет-фактура, то такой счет-фактура, выставленный покупателем продавцу, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету на основании пункта 5 статьи 171 НК РФ в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 172 НК РФ.

6. Письмо от 6 мая 2019 г. № 03-07-11/32905

В случае если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость не включены, то у покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется.

Дайджест налоговых новостей за март 2020

7. Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-07-11/34059, от 8 апреля 2019 г. № 03-07-11/24632

При предоставлении работникам, персонификация которых не осуществляется, указанных продуктов питания объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и права на вычет налога, предъявленного по данным товарам, не возникает.

В случае предоставления продуктов питания работникам, персонификация которых осуществляется, в отношении указанных продуктов питания возникает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость.

8. Письмо от 2 апреля 2019 г. № 03-07-09/22581, от 14 февраля 2019 г. № 03-07-09/9057

Выставление продавцом дубликатов счетов-фактур и принятие покупателем к вычету сумм налога на добавленную стоимость, указанных в дубликатах счетов-фактур, нормами главы 21 НК РФ не предусмотрены.

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9. Письмо от 7 марта 2019 г. № 03-07-11/14851

Особенностей уплаты налога на добавленную стоимость при реализации государственными учреждениями и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанным пунктом 3 статьи 161 НК РФ не установлено. В связи с этим при реализации вышеназванных прав налогоплательщиками налога на добавленную стоимость являются государственные учреждения и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и, соответственно, покупатели таких прав налоговыми агентами не признаются.

10. Письмо от 24 января 2019 г. № 03-07-11/3788

Принятие к вычету налога на добавленную стоимость, предъявленного арендодателю в отношении результатов работ по улучшению арендованного имущества, частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия их на учет нормам НК РФ не противоречит.