Налоговые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Дополнение: для гениев и избранных институтов есть и доп. образование, и доп. экзамены в этих инс...
Нестандартное мышление (класс V по МКБ-10) было у сочинителей вопроса, который считал, что что бе...
И чего в этом сложного? 40-е годы 20-го века - предсказуемые и непредсказуемые траектории. Вопрос...
так вроде же сделали мораторий
Не забыл.А что, ваш неформализованный гений, надежда мировой науки и т.д., не в состоянии набрать...
Спасибо! Теперь после такого расчета появятся издержки округлений у любителей проверять расчетом ...
Мне еще нравится анекдот про объем красного резинового мячика:Физику, математику и инженеру дали ...
Сколько нужно физиков-теоретиков чтобы вкрутить лампочку? Ответ: два, один держит лампочку другой...
Студент сдает экзамен, а препод его валит...- Hу хорошо, - говорит препод, - если отвечаешь на эт...
На фоне чехарды со сроками даже радостно как то за ПФ))) Самая нестабильная система стабильна в с...
Если Вы не забыли, то у нас есть профессура, которая даже от нобелевки отказывается.Тут к кому и ...
Там когда строят все эти коллайдеры, очень много всяких технических разработок новых. Вот вспоми...
который плавно перетёк в среду 06/05.
Делаем ставки! Точно не России.
Кассирка по домам развозила.
У меня вот 2018 года в названии. Это что-то задано Гуглом, похоже. По году создания этого календа...
Государство у нас богатое, сегодня в топе новостей рапортует, сколько триллионов накоплено. А гра...
Суперракеты с непредсказуемой траекторией - Союзмультфильм....
Есть примеры практического применения?)))
А что именно в этом письме вас заинтересовало?
Никогда такого не было. Откуда вы это взяли? Вы можете сдать декларацию в январе, а уплатить в ма...
А психоза вокруг вступительных экзаменов в советские вузы не было? Просто было гораздо меньше бол...
Касается всех выплат физлицам, облагаемым взносами
Ой.. Это я знаю ))Только не квантовая механика, а Физика высоких энергий на данный момент это лок...
От такого бизнесмента и жена сбежит к бюджетнику)))
Нет, неправильно. Только для вошедших в перечень. И по определению к микропредприятиям относятся ...
Норматив какой-нить у них, наверное. Не нужно объяснять, зачем налоговая и пенсионный, а вот стат...
и завалить кого угодно и принять кого угодно: например, дочку зам.зав.отделом исполкома или же п...
Единицам вузов это разрешеноИ ЕГЭ не просто экзамен, увы. Это еще и психоз вокруг него. Последний...
Мораторий распространяется на пенсионный фонд или пенсионный может штрафовать?...
Квантовая механика с какого бока относится к инженерии, к конструированию, к разработке технологи...
Да, нам так и сказали - мы вам доступ не перекрываем, хотите - приходите и сидите на работе. И ск...
Наверное только если работаешь тестировщиком диванов.
Вряд ли. Сейчас даже серьёзные технические вузы скурвились. Но МГУ ещё и по выпендрёжу в лидерах....
Кстати, промробот - это тоже не изобретение! Это компиляция станочных приводов, станочной же мног...