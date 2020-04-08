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Юзвак Максим

Налоговые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

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Рассматривается сервис ФНС России, посвященный мерам поддержки налогоплательщиков, пострадавших от распространения коронавируса.

 