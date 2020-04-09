Налогообложение товарного займа

а мне внезапно понравилась дистанционка. купила ребенку ноут, она там теперь всё слушает, делает ...
для лояльных сотрудников: "Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой ...
снимите пожалуйста с УСН имущество по кадастру. со всем остальным мы как-нибудь справимся....
Зачем битые ссылки даёте? ВШЭ - Страница не найденаВозможно, она никогда не существовала или была...
Давно пора было отменять ЕНВД. Воровская система налогообложения....
Меня уволили в период выходных по Указу, по "собственному желанию".Написала отказ, в ответ молчан...
Интересный совет. Что напишем в формулировке увольнения (статья, пункт)?...
Я так понял, что ИП с магазинами, у кого есть официально оформленные сотрудники - тоже пролетают ...
Биг Бэги шьют в РФ прекрасно и сырье для них, а именно полипропилен тоже делают в РФ....
В нашей стране может быть все... Какие варианты есть с НДС: сдать и заплатить 06.05.20, либо запл...
Как может быть срок сдачи НДС 15 мая а уплата -6 мая. это для обычных предприятий?...
Россия - страна контрастовСпрос на гречку растет - трудности с оборотным капиталом, требуются до...
Ну так пожалуйтесь, куда следует, что вас останавливает?...
Зато получите доход от продажи бензина... При падении цен на нефть, обычно падает цена и на бензи...
В упаковке. Оказывается всем знакомые мешки для фасовки сахара, например, по 10-25 кг делаются ли...
А меня уволили 2 апреля, еще и по собственному желанию, хотя я его не изъявляла...
Слова хорошие, но как в деле бкдет?
Импортное сырьё и ингредиенты в грече?
И мне все время так обидно за семьи имеющие трех и более детей.......
Боже.... как я смеялась с утра....
Я повторюсь - вы путаете два направления - систему отбора талантливых детей (раньше для него испо...
Тогда я соглашусь с коллегой - вы мечтаете о розовых единорогах в шоколадном мире. К сожалению, ...
могу. Но - обязанности такой нет. А здесь - обязывают заплатить раньше, а срок отчетности - сдвин...
По факту узнаем не из выступлений, а из нормативных актов которые издадут. Если мать не зарегист...
Тратить нечего, потому что все уже украдено?
И с нашим заводиком такая же беда(((
Имхо, у них бизнес с правильной корпоративной культурой....
А что с уплатой, к примеру, страховых взносов за март? Платить 6 мая?...
И как они это делают? Или у них все 23 000 послушны и бессловесны до такой степени, что нет ни о...
Враньё!!!! Вчера пытался чероез сбера терминал перевести деньги с мастеркард (сбер) на мир (сбер...
Никакой реальной помощи, но зато штрафы ввели ! А когда мы выйдем на улицу после этого режима - н...
Не какую-то фирму, а ООО "Авирта".
Веду турфирму. 28.03 рынок рухнул. Находимся в сложном положении. Решили обратиться за кредитом 0...