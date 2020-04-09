1. Налоговые законопроекты в марте

Одним из центральных событий марта в налоговой сфере стали поправки, направленные на распространение налога на самозанятых (налог на профессиональный доход) на всю территорию Российской Федерации (Законопроект № 933027-7). Так, с 1 июля 2020 года власти субъектов смогут принимать законы о введении на своей территории налога на самозанятых.

Локальным является предложение об изменении условий по освобождению участников реновации в Москве от НДФЛ (Законопроект № 931842-7). Предлагается из п. 41.1 ст. 217 НК РФ убрать упоминание о необходимости получения равноценного возмещения для освобождения от налога. Авторы законопроекта обращают внимание, что в текущей редакции, лицо, получившее вместо старого новое жилье, а также дополнительную компенсацию, будет вынуждено уплачивать НДФЛ, что является несправедливым.

Мало шансов на одобрение имеют поправки, связанные с установлением нулевой ставки по НДС в отношении радиоэлектронной продукции (Законопроект № 912724-7). Это связано с грубыми нарушениями законодательной техники.

Аналогичным образом отсутствует вероятность одобрения со стороны думского большинства предложения по поэтапному снижению ставки по НДС до 12 % к 2025 году (Законопроект № 918286-7).

Впрочем, можно предположить, что в среднесрочной перспективе вопрос о снижении ставки по НДС (возврат к прежнему размеру — 18 %) будет поднят на уровне властей.

Обзор налоговых новостей за март 2020

2. Борьба с коронавирусом

Мероприятия, озвученные Премьер-министром и Президентом РФ в связи с распространением коронавируса, в конечном итоге были реализованы в Законопроекте № 862653-7. Следует заметить, что данный законопроект поступил в Госдуму еще в декабре прошлого года и был связан с учетом расходов при переходе с ЕНВД/ПСН на упрощенную систему обложения. Однако именно в него внесли налоговые инициативы, связанные с коронавирусом.

Основные поправки заключаются в следующем:

· Расширение полномочий Правительства РФ по вопросам налогового контроля, уплаты налогов, ответственности.

· Установление порядка обложения НДФЛ процентов по вкладам и облигациям.

· Снижение страховых взносов.

Интересно, что законопроектом были внесены изменения не только в Налоговый кодекс, но и Закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Это, в свою очередь, можно рассматривать как нарушение требований п. 7 ст. 1 НК РФ, предписывающего, что внесение изменений в НК РФ, должно осуществляться отдельным законом, который не должен затрагивать иные сферы регулирования. Можно предположить, что допущенное нарушение может стать основанием для будущих споров.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2020

3. Смягчение налоговой ответственности

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело ИП Воробьев Владимир Анатольевич (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.02.2020 № 309-ЭС19-21200), в котором было указано, что неправильное определение периода учета расходов, которое привело к недоимке в проверяемом периоде и одновременно к переплате в другом периоде, может говорить о наличии смягчающих обстоятельств.

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