Применение инвалидами налога на самозанятых

Вот читаю и думаю, кто то 8 дней в карантине, кто то 4 дня и все срываются. Мы находимся в другой...
Да, разборки есть смысл устраивать если вас уволили без вашего ведома и по статье или еще чего то...
сейчас придумали, что отсрочка только по определенным ОКВЭД плюс непонятные заявления на эту отср...
Написав заявление об увольнении по собственному желанию вы сами изьявили желание прекратить трудо...
Подскажите, пожалуйста, в этом случае срок подачи ЕНВД-4 это 14 мая?...
Красиво арабы нагнули! Завтра пропогандоны будут петь хвалебные оды солнцеликому! А его вернопод...
Я не обсуждаю вашу личность. Я интересовалась познаниями в юриспруденции. Вы же решили тут поучит...
Ну, если вы не способны отличить забор от приличного интернет-ресурса, то это ваши проблемы....
А наши взяли обыкновение присылать Уведомления о вызове " в соответствии с пп.4 п.1 ст.31 для дач...
Потому что в ст. 1 52ФЗ "Основные понятия" вводится именно такое понятие: ограничительные меропри...
И сейчас и в 90-е, кто не поступил сразу, то сдавали экзамены повторно на следующий год, через дв...
В Москве, ФСС включили "счётчик" по сроку для подтверждения основного вида деятельности, это где ...
в какой орган обращаться за этими 3 тыс руб?
хорошо хоть не на заборе почитать посоветовали.
Саудовцы предлагают сократить в РФ добычу на 20%, Путин хотел 14%. Сейчас прибыли 0%. Даже в убыт...
Похоже кто-то болен КОРОНАвирусом уже давно. Не жмет голову?...
п. 3 ст. 55 Конституции читайте, ссылку не даю , знаете где брать....
да бросьте вы обсуждать мою личность, есть что по теме?
Ну, можно еще рубль уронить. В результате высокого курса бюджет полный! Фантиками (((((...
О том, что вот эти наши законы анти конституционны по сути, тоже для вас открытие? Как много вам ...
И мне приходило. Сразу ответил "на ваше требование отвечаю: пришлите мне данные Вашей камеральной...
А сейчас цена нефти ниже себестоимости, которая около 25$ вроде в РФ. Так что все нефтеакции РФ э...
ну а представь например, приезжает к саудовцам чепушила зарвавшийся, и отвергает здравые предложе...
Как правило, все, кто кричит о нарушении Конституции, ее и не читали, хотя знают, где она публик...
Выплачивать надо советским гражданам или их наследникам, ...
Хотите по закону? Кто же против. Только тогда надо делать по закону всё. Ну хотя бы для начала ну...
Всего то Лукойл закрыть :)
В марте саудиты предлагали Путину пообещать сократить свою добычу на 0,3 миллиона. Сейчас обсужда...
У Телфин тоже есть предложение по удаленке:https://www.telphin.ru/about-company/sales/covid-19...
так я хочу услышать ваше мнение, а не гугла.
Я так думаю, что в Гугле вас не забанили и разъяснения юристов, специалистов по конституционному ...
Достаточно странная помощь, я бы даже сказал достаточно опасная. Проще сразу лишних уволить, нену...
Хотят и штрафуют разные вещи. вы просили привести ссылку, я привел. А в чем антиконституционность...
Они законы хорошо знают ;) Как и другие юристы, которые обсуждают антиконституционные законы и но...
В СПб штрафовали по КоАП, а не по местному закону