Клерк.Ру
Юзвак Максим

Как нельзя лечить коронавирус (профилактика, диагностика лечение COVID-19)

100

Рассматриваются новые рекомендации (5-я редакция) Минздрава России по вопросу лечения, диагностики и профилактики коронавирусной инфекции