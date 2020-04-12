Как нельзя лечить коронавирус (профилактика, диагностика лечение COVID-19)

Если честно, то Спортмастер явно устарел. Качество товаров там было на троечку, начать с этого. В...
А конкуренты в это время регулярно и понемногу будут предлагать аналогичный товар дешевле, и у на...
Что за бред? Как подогнать под МП задним числом? Если в ЕГРЮЛ не было записи на 01.01, она не поя...
речь о том чтобы выводить деньги из бизнеса не разом одной бешаной суммой, а регулярно и по немно...
а считать придется иначе кирдык
Хм... смотрите.1) основные средства: оцениваю стоимость в активах по а) реальной минимальной рыно...
Он может что угодно рассказывать на форумах, но есть нормативный акт. Впрочем, вы же сами и проци...
10 апреля на СПБМЮФ выступал зам. руководителя ФНС Сатин. Из его слов следует, что по срокам пере...
Уважаемые читатели!Хотели бы внести небольшое уточнение. Вечером 10.04.2020 года (позже выхода да...
Две недели прошло, не могут в качестве безработного зарегистрировать. Про пособие не мечтаю....
Нерабочими днями согласно Указу. В чем проблема? Документ есть. Железный аргумент....
Попросить можно. По общим правилам, указанным в НК.
так и вспомнишь : пир во время чумы!!
Но другим же можно попросить? У нас аренда, тыс на 250 уже понизили ставку. Дать им допники да вы...
Почему, если отправка персональных данных о перемещениях граждан за рубеж помогает предотвратить ...
Нельзя про поляков и татар. Это же очевидно 😉
По-моему мнению, 1 способ наиболее приемлемый. Никто не хитрит и никого не обманывает, деятельнос...
Здравствуйте, есть такая ситуация: в 2011 году куплена квартира-вторичка в ипотеку за 1400000, им...
Мы бы не относились к данному сервису так скептически. С учетом того, что сервис автоматически по...
Общество которое не развивается - распадается... Пример СССР у нас перед глазами. Что стоим, чего...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мы с мужем покупаем кварти...
А почему Вы думаете, что выбор стоит именно такой. На мой взгляд это ложная дилемма, что является...
Нет, я не намекаю на разницу во временных интервалах. Когда Вы используете термины, то потрудитес...
Я сомневаюсь, та же 0% ставка по УСН в первые 2 года деятельности для ИП, которые начали свою дея...
Предположить, что когда-нибудь случится пандемия + разрушительные указы можно. Теоретически можно...
По упрощенной схеме, которая по правилам, утвержденным постановлением 409, могут получить только ...
Нельзя вычесть из аванса за 1 квартал. Вычтите из аванса за полугодие...
А что тут проводить-то? Если в марте площадь 100, а в апреле 1. Тут даже проводить особо нечего. ...
Вряд ли. Но надо смотреть региональные условия
Можно ли закрыть ИП и получить субсидию повторно на тот же бизнес открыв его заново?...
ну если вы мне намекаете про разницу во временных интервалах, то я просто имел ввиду усредненные ...