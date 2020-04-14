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Юзвак Максим

Налоговые льготы арендодателям в связи с коронавирусом

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Рассматриваются возможные условия предоставления налоговых льгот для арендодателей, предоставивших отсрочку по арендной плате (Письмо ФНС России от 9 апреля 2020 г. № БС-4-21/5994@)