Налоговые льготы арендодателям в связи с коронавирусом

прекрасно понимают. Просто разводят бухгалтерш - а те и ведутся....
Сроки сдачи 4-ФСС перенесены для всех
Для тех, кто должен работать, сроки сдачи не сдвинулись....
Спасибо, хоть в ФСС разумные люди остались.
Это бумажная нефть. В реале сейчас саудиты поставляют Arab Extra Light и Arab Light для европы с ...
Нужна охрана, чтобы потом выжившие не устроили восстание...
Да при том, что ЭЦП, как правило, стоит на компе у буха, и, даже если кадровик отчет сделает, его...
а теперь представьте ситуацию - позавчера кого-то уволили - бух сходил на почту, вчера приняли од...
Враньё полное. Хорошо языком говорят, а на деле.... Ну, если магазины не в списке пострадавших, т...
Если пособие выплатили в январе, значит в январе и отражаете. Пока не выплатили, у вас нет расход...
На мой взгляд, в подобных случаях самое разумное действие со стороны работодателя это при первом ...
Да почему ненормально-то? Не первое десятилетие бухгалтеры занимаются кадрами. Налоговый учет тож...
нашла в приказе ФНС № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016 11.2. По строкам 010 - 070&nbs...
2%? я согласна!!! тогда при одинаковой для всех бухов в моей компании зп, она была бы у каждого 1...
Экономика разделена на 2 части этим самым ндсом. При том, что НДС по факту - налог на наценку. Чт...
Ненормально, что это объявляется нормальным - как это провозглашено в заголовке. Нормальным было ...
Brent: $30.70WTI: $21.30Urals: $17.60
сделайте + 500 за каждого посланного
а... это которые хватают любых за три тыщи в квартал.? понимаю... )))...
Здесь уже кто-то писал, что льготный кредит можно получить, только имея зарплатный проект в Сбере...
отлично! цены на маски проверили, переходим к гречке.а тем временем подорожал лук репка...
идет подсказка - рабочие дни
Подскажите, пожалуйста, 1)приложение № 2 к Разделу 1 строка 070 В ней отражают выплаты по ВНиМ.Т...
О неет, только не это! Вся Россия жила надеждой, что хоть у москвичей все будет хорошо, а теперь ...
это реалии жизни. Нормально это или нет - другой вопрос. Я кстати считаю, что нормально. Откуда у...
@AfrikanОй Вы смешны один два, три, пять человек на одном ИП или ООО, а у аутсорсинга их доходи...
@AfrikanВы наверное работаете на большом предприятии а мелкий бизнес использует аутсорсинг в д...
Не исключено, что режим ХЗ будет продлен на май (по меньшей мере)....
Так я и пишу - у многих это от безысходности. Но не у всех...И это вовсе не означает нормальности...
Новости от Коммерсантъ https://www.kommersant.ru/doc/4242485Для предотвращения развития летальных...
Не поняла, говорили до 3 лет включительно, а теперь что - он отменил свое слово?...
меня тоже это интересует!
Видишь ли в чем дело - либо ты соглашаешься с условиями клиентов и они тебе за это платят, либо н...