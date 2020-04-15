Ограничение цен на лекарства, взыскание долгов по ЖКХ, зарплаты врачей

Правовые новости за март 2020





Запрет на взыскание коллекторами долгов по ЖКХ

Законопроект № 911636-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается прямой запрет для управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности.

Доступ к медкартам умерших

Законопроект 911708-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, в том числе копии медицинской документации, составляющие врачебную тайну пациента, в случае его смерти предоставляются близким родственникам по их требованию, за исключением случаев, когда пациент (его законный представитель) при жизни выразил письменный запрет на предоставление им такой информации.

Обзор налоговых новостей за март 2020

Запрет некурительных табачных изделий

Законопроект № 911631-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет на любые некурительные табачные изделия. В Пояснительной записке указывается, что Следствием употребления некурительных табачных изделий являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличение риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний (так как доза потребляемого никотина при рассасывании вещества очень велика), а также возможные нейротоксические нарушения в организме, которые в итоге могут привести к расстройствам сознания. Потребление никотина и его производных путем сосания или жевания приводит к развитию никотиновой зависимости в той же мере, что и другие формы табака.

Ограничение роста цен на лекарства

Законопроект № 913136-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составит тридцать и более процентов Правительство Российской Федерации устанавливает предельно допустимые розничные цены на такие лекарственные препараты на срок не более чем девяносто календарных дней. В Пояснительной записке указывается, что при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, или при необоснованном завышении цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, граждане Российской Федерации должны иметь доступные лекарственные препараты и медицинские изделия, эффективные для лечения конкретного вида заболевания.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2020

Ужесточение условий для возбуждения дел о сбыте наркотиков

Законопроект № 916965-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, по незаконному сбыту наркотических средств и других психотропных веществ не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании указанных средств, веществ, растений, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на обеспечение защиты прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного вовлечения в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений о фактах незаконного сбыта наркотических средств.

Последствия отмены поездки из-за коронавируса

http://duma.gov.ru/news/48047/

На сайте Госдумы опубликован алгоритм действий для лиц, которым отменили туристические поездки из-за коронавируса. Так, отмечается, что турист сам может расторгнуть договор с туроператором, если в стране, куда он направлялся, неблагоприятная ситуация, угрожающая жизни. При этом туроператор обязан вернуть деньги – размер возврата зависит от того, на каком этапе разрывается договор. Кроме того, отмечается, что можно получить консультацию по горячей линии, открытой Ассоциацией «Турпомощь».

ТОП-10 Налоговых споров за 2019 год

Защита родственников от коллекторов

Законопроект № 922037-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия указанных лиц. Законопроектом также предусматривается их право в любое время отозвать ранее данное согласие. В Пояснительной записке указывается, что Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия указанных лиц.

Срок за нарушение карантина

Законопроект № 929651-7

В Государственной Думе РФ рассматривается новая редакция ст. 236 УК РФ, в частности предлагается установить, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. В Пояснительной записке указывается, что Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил чревато усложнением борьбы с распространением инфекции, носящей характер пандемии, что является недопустимым.

Горячая линия по нарушению прав работников из-за коронавируса

Как сообщается на сайте Онлайнинспекция.рф, создан сервис «Коронавирус: горячая линия» для предупреждения нарушений трудовых прав работников при переводе на дистанционную работу или принятии работодателями иных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирсной инфекции. Работники могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых прав, направив заявление в инспекцию труда, а также работники и работодатели могут получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков и т.д.

Стратегические профессии России

Законопроект № 934309-7

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается перечень стратегических профессий. В данный перечень включены педагоги, врачи, научные работники. Средняя заработная плата работников стратегических профессий должна составлять не менее чем 200 процентов от средней заработной платы субъекта Российской Федерации, где такой работник осуществляет свою деятельность. В Пояснительной записке указывается, что проектом федерального закона устанавливаются системные гарантии для наиболее важных, значимых профессий для Российской Федерации, носящих стратегический характер в вопросах развития экономики, человеческого капитала, улучшения уровня территориального развития и раскрытия научного потенциала субъектов Российской Федерации.

Дайджест налоговых новостей за март 2020