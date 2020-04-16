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Юзвак Максим

Налоговые последствия брачного договора

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ, УСН, НДС при разделе имущества по брачному договору (Письмо Минфина от 8 апреля 2020 г. № 03-07-14/27859)