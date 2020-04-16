Налоговые последствия брачного договора

поняла … 6 мес, потом 4 ….. как бы не запутаться
За сегодняшний день рубль подешевел к доллару на 1,85 рубля, до 74,9 руб./$, к евро — на 1,63 руб...
нет в таблице ошибки по срокам уплаты страховых взносов?например май - 15 декабря, а июнь 16 нояб...
Спасибо, что заметили. В цитате 2 ошибка. Там речь о переносе сроков уплаты налогов...
Зато какие саквояжи и туфли из него получаются...На крайняк, из мелкого - шикарные ремешки для ча...
Это про видео?Не смотрел, но осуждаю!Гораздо интереснее вот это - https://gizmod.ru/2009/01/31/zh...
А вот интересно оквэд берётся основной или дополнительный, когда смотрят на более постралавшую от...
У крокодила нет заднего хода.
Смешно, стало меньше возможностей Лиля ухода от налогов...
Меня раздражает то, что пишет Бабловед)) Его раздражает то, что пишу я - причем здесь нейросети?г...
Что то верится с трудом, сейчас будут постановления, что это не всем предприятиям и тд и тп...
Про ИП без работников опять никто не подумал
ВТБ: кредитные каникулы недоступны для бывших клиентов Банка Москвы. ...
Важно, чтобы если что было можно досрочно расторгнуть договор и при этом не потерять заработанный...
Цитата 1:Выше три цитаты из статьи, которые в моем понимании содержат противоречивую информацию. ...
Обычный экономист бы просто установил пособие по безработице в 20 т.р. и, в случае ЧС, компенсиро...
Нам (МП на осн) пришло требование в виде простого письма по Контуру, где просят расшифровку всей ...
Пострадали все!-МСБ....!!!но половина впролете....так же как юристы , натариусы ...и т д....
Чтобы доить нас, как коров. Безо всякой эзотерической кухни. Вы же не поймёте, что должны были от...
Виктория! Не разочаровывайте старика, плиииз.В человеке всего лишь ок. 6 литров крови, да?Чтобы н...
Бытовое обслуживание, салоны парикмахерские тоже входят в это список, а вот типографии и рекламны...
Не позорьтесь. Предел базы по медстраху отменен с 2015 года...
Такая сеть реализована уже в любом человеке. Как говорится "любая баба может родить" ))Зачем дела...
Я так, поняла, что это какая-то религиозная секта, исповедующая что-то типа кабалы и там цветет и...
Чтоооо?"не читайте перед обедом советских газет" (ц)"Нейросеть" (с точки зрения футурологов-фанта...
Это технически не оправдано. Зубы они должны быть крепкие монолитные (ну почти), уж точно без вся...
Сбер не дал кредит ООО несмотря на наличие доп продуктов и долгую работу с банком (более 20 лет)...
Разговор с фнс точно как у меня с фсс на прошлой неделе. Коронная фраза сотрудника фсс "вы не раб...
В интервью обьясняют про нейросети, через которые будет возможен обмен эмоциями. ...
Меня интересует правовая коллизия. С одной стороны - 65+, а с другой стороны - ссылки 1 и 2 в при...
Кто выродки?Матери?Девственницы?Для того, чтобы у трех женщин проявилась доступная для поедания в...
Если бы еще проценты за это не брали, а так... ну как каникулы в школе, вроде иди отдыхай, но про...
Спасибо, Вика, масоны могут спать спокойно. Оправданы. Либо бессмертным невыносимо скучно жить ст...
У меня кредит по 17.9% нужны были деньги срочно для оплаты налогов ( заказчики задерживали оплату...
Я не понимаю почему выделяют определенные виды деятельности , по моему это не справедливо, постра...
В Сбере неверно заполняется заявление на реструктуризацию, вводишь одно, а по факту другие услови...