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Юзвак Максим

Налоговые последствия неустановления отцовства

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Рассматривается вопрос о предоставлении двойного налогового вычета по НДФЛ на ребенка, если отцовство не установлено (Письмо Минфина от 26 марта 2020 г. № 03-04-05/23895)