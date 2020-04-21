Налоговые последствия неустановления отцовства

А какой смысл тянуть резину, если требования методично поступают? чтобы потом сразу на 20 требова...
Сбербанк до сих пор не вносит платежи от третьих лиц по правилам, установленным ФНС и налоги улет...
А социальными государствами могут быть вполне капиталистические скандинавские. ...
Не надо никого никуда гонять, если у вас есть сертификат, через который вы отчетность сдаете...
У нас есть пример из Китая, но нет (практически) производства контейнеров)))А по поводу скандинав...
Мне кажется, что характеристика "капиталистическое государство" тут не совсем уместно.Капиталисти...
Опять "нет времени на раскачку"?
Этож небось чтобы этот кабинет завести надо в налоговую ген.дира отправлять да?...
Я на нерабочей неделе 30.03-03.04 занялась утилизацией накопившихся документов. Мешков набралась ...
Наша налоговая тоже не в курсе..видимо новости не успевают читать.https://www.nalog.ru/rn39/news/...
А кто вам может ответить, если нет нормативных документов? Их еще не приняли ...
О какой дискриминации речь? Государство может поднять зарплату своим работникам. А вот заставить ...
Непонятно , зачем гражданин должен доказывать в суде , что он перевозит какие-то грузы на упомяну...
Ну правильно, за счет кого еще можно по пиариться? Только за счет коллег. Ай молодца!!! С Вашими...
Очень плохая реклама. Я например каждый раз в новой фирме исправляю много косяков предшественнико...
С проектной точки зрения там с вероятностью 99% все нормы соблюдены...Но кроме проекта ещё есть т...
Вы все-таки начинайте читать с заголовков страниц. Вот та страница, на которой вы поиск произвели...
Если так рассуждать, то работать должны вообще все. Для кого тогда нерабочие дни?И потом, откуда ...
Некрасивый пост. Автор не в курсе, как кидают бухгалтеров? Заплатить просто так, ни за что, бухга...
Может палаточный полевой госпиталь?))) Что-то холодновато пока в МО для таких эксерсайзов))https:...
вряд ли покажут, зачем "идею" в массы продвигать?
Виртуальный митинг.. такого еще не было-это новая реальность...
Только вот по федеральным новостям это не показали. Либо вообще не покажут, либо придумают, как э...
Почему бы Пушкову не предложить этой мадам уйти в отставку, потому что у нее налицо несоответстви...
А что вы подразумеваете под полевым госпиталем? Модульный? Ну, так под модули тоже бетонную плиту...
С базовой точки (намека), приведенного на видео - разницы никакой. "Вонючка", она и есть "вонючка...
В смысле?Риск заразиться или риск быть оштрафованными?В ЖКХ московском их десятки тысяч. Моют под...
Он итак это делает.http://vsrf.ru/press_center/news/28850/
А это субъект МСП с основным кодом ОКВЭД 55.10 (деятельность гостиниц) на УСН 6%, а получается пр...
У меня есть сомнения, что там и в профессиональном плане всё не совсем "чисто". Про бетон и строй...
Я осознала, что самой рисковой группой являются уборщицы, которые должны ежедневно обеспечивать.....
А если работники и не на удаленке, и не в отпуске за свой счет, и не на простое, Если они сидят ...
а что дети, рожденные в 2019 году не подходят под категорию "до 3-х лет"? ...
А мне вот интересно 3 трлн они получили - а сколько потратили? Хотелось бы рентабельность ведомст...
Со второй попытки получилось, но "знакоместо" это конечно сильно...