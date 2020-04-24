Налогообложение психологической помощи

Да-да-да. Давайте сферу услуг сделаем с НДС. Вот им весело-то будет......
"Халва, халва...". А сейчас побегут снимать вообще все, потому что после слов о том, что нет ника...
Скоро, кстати, апрель заканчивается, зарплатные налоги начислять надо. И где нормативные документ...
Ну так обещать - не значит жениться. Главное, лохторату в уши надуть, что поддержка бизнесу оказы...
Брехня, никто им не пользуется, несмотря на отчаянный пиар....
Похоже на то, и забыли нас спросить, оно нам надо? Уроды кремлядские....
Вообще есть письмо Минпромторга от 3 апреля с противоположными требованиями к органам государстве...
картина Репина "Приплыли"
Ну вот скоро и у нас такой же маскарад начнется. Нет чтобы путное что-то ввести, могут только сле...
Эту таблицу сделала ФНС. ПФР и ФСС табличек не делали )
еще б такую табличку по верси пфр и фсс
у наших поставщиков директор не заплатил бухгалтеру, она не сдала ндс (сдала нулевый) у нас потом...
ну конечно, малому бизнесу с численностью несколько человек, где бухучет ведет руководитель, еще ...
Раньше просто помню была таблица с "продолжающими работать" и тем, кто приостановлен в деятельнос...
Только уточнение, вы пишите для субъектов пострадавших НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ, это странно, может там НЕ ...
преданные их общему делу. Сейчас в РФ накопилось много проблем. ...
Ну, может быть. По-моему все-таки уже более современные трамвайчики в 80-х ходили......
На фото чехословацкий трамвай на остановке ул. Металлургов явно виден, просто надо приглядеться. ...
этого следовало ожидать, а то раскатали губу на господдержку......
Это ответ Собянина)))А кто задал Семенычу такой идиотский вопрос?Сегодня прогулялся по району. За...
Без понятия (про пропуска и Гришина)))Сейчас в том универсаме - Билла.Скорее все-таки это конец 7...
Точно, тот универсам на болоте называли, я и забыл про это. А на фото, судя по всему, уже 80-е го...
Новость на Эхе Москвы (23.04.2020 19:01):Т.е., он уже войсками командует! Вводить - не вводить .....
Не, хреновое шоу! Танков нет!"Ведь были люди в наше времяНе то, что нынешнее племя.Богатыри, не В...
Координационный совет при правительстве = ГКЧП 2020
По поводу переплаты ПФР так же сообщал о переплате и возвращал переплату, так как не посадил нач...
У меня, правда, не долг, а переплата висит в ЛК. Написал заявление на возврат. Сегодня пришёл отк...
так тут вроде как вполне представлено мнение тех, кому такая конституция не нравится.))Поза, кста...
Прикрепила таблицу в екселе
Я только что в Руно прошел курс по цене вдвое ниже
Да! Но это уже не голосование, а какая то явно антиконституционная поза ))...
Сейчас ещё больше будет...
Сегодня "порадовал" ФСС. Нужно срочно сегодня подать в ФСС подтверждение ОВЭД в бумажном виде зад...
На широкоформатном мониторе тоже не помещается ( Внизу есть ползунок. Таблица слишком широкая...