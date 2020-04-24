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Юзвак Максим

Налогообложение психологической помощи

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Рассматривается вопрос о применении патентной системы, упрощенной системы, а также налога на самозанятых к услугам психолога (Письмо Минфина от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24384).

 