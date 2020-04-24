Налогообложение психологической помощи

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GRF1618 Раньше просто помню была таблица с "продолжающими работать" и тем, кто приостановлен в деятельнос... Сроки представления деклараций и уплаты налогов по версии ФНС

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Константин_50 На фото чехословацкий трамвай на остановке ул. Металлургов явно виден, просто надо приглядеться. ... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

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MaxC Без понятия (про пропуска и Гришина)))Сейчас в том универсаме - Билла.Скорее все-таки это конец 7... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Константин_50 Точно, тот универсам на болоте называли, я и забыл про это. А на фото, судя по всему, уже 80-е го... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Кошки Рyлят Новость на Эхе Москвы (23.04.2020 19:01):Т.е., он уже войсками командует! Вводить - не вводить ..... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

MaxC Не, хреновое шоу! Танков нет!"Ведь были люди в наше времяНе то, что нынешнее племя.Богатыри, не В... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Ждемs По поводу переплаты ПФР так же сообщал о переплате и возвращал переплату, так как не посадил нач... Из-за мифических долгов по налогам часть малого бизнеса останется без помощи государства