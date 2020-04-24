Учет расходов по проигранному тендеру

Не первый раз от Вас Асадов тут)))А как насчет того, что сделало Асадова БЕССМЕРТНЫМ НА ВСЕ ВРЕМЕ...
Юрген....))) православный эквивалент этому имени - Егорий, Георгий (Жора), но...простите (на буду...
Каждый кулик свое болото считает главным.СЗВ-ТД та еще головная боль ИПешнику клиентов обслуживат...
Ну а почему не привести в пример какую-то кассу с подходящим решением? Это нормальная практика. А...
Вообще статья неплохая, подробная, но прям рекламкой от мтс попахивает. ...
Не понятно, с какого числа они ее установили?Мне чтобы в НЭБО ее опубликовать, нужно точную дату ...
Эдуард Асадов Золотая кровь_«Ученые Грузии нашли золото в составе крови человека».(Из журнал...
Кто-нибудь, отнимите у них Чиполлино!
"часа в четыре утра поорите, просто поорите!" (ц) из мэмов-Маруся, мы понимаем, что Тебе некуда д...
Интересно Ростелеком создал систему пропусков бонусом к существующему контракту или уже тогда был...
Если я одна в ИП, работников нет, но под вид деятельности попадаю 96.02 - могу я рассчитывать на ...
Юрген, не волнуйтесь так. Вы же военнослужащий в прошлом, вдруг это террористка была? Или с помощ...
Ох, сколько я пытаюсь разобраться в этом вопросе. Материалов и четких инструкций практически нет ...
это ужасно) Что они там курят?
борются с наликом, который через юриков приходил на р/счет...
Ошибаешься.Эта обязанность прописана в ещё в самой первой редакции НК, вступившей в силу 01.01.19...
Систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом рег...
Какой смысл дистанционно покупать это ведро с болтами?Это же не Тесла, сама из магазина домой не ...
Хорошая и поучительная статья. Действительно, кассу лучше выбрать универсальную. Чтобы можно было...
Я тоже когда начал читать сразу не въехал при чем тут выбор касс? Но когда до конца дочитал, все ...
Ну а что?В отсутствие профсоюзовза Человека Труда и заступиться-то больше некому! особенно обидно...
Диляра, прочитала статейку, посмотрела ваш инстаграмм.. и, уж простите, не верю что будете работа...
Для нас вижу плюс только в одном. Пени меньше будут, потому что налоги 6 мая платить не из чего. ...
ОООО надо взять на вооружение!
Обалденная цитата!)))Однако, не совсем верный посыл. Имеющий Гравицапу к правительству не полетит...
Считаю что это правильное решение.
К правительству лететь — гравицаппу надо иметь. Правительство на другой планете живёт, родно...
а я не поняла, срок уплаты НДС переносится, это как? декларацию сдаем 15 мая, а платим налог 27 а...
Только кидаться будут (уже кидаются, в другой теме я привёл ссылочки) не на Львов Валерьянычей, "...
это все прекрасно, а кушать покупать мы должны на что , если не покидать жилища?...
Чего уж тут непонятного? Если г-дам либералам удастся "поменять персонал во власти" (ц. Жора Явли...
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что в нем (в предложении) не понятно ничего (слова ниче...
ПФР не может штрафовать за СЗВ-ТД. Пока.