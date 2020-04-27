Ответственность за фейки о коронавирусе

Старинная народная мудрость гласит - кроилово ведет к попадалову......
Ну что за идиотизм? Почему СЗВ-М и почему за март? Ну вот ушли у нас двое в марте, один на 0,5 ст...
Любопытно они сформулировали, про эти "наиболее пострадавшие отрасли".Притом, что запреты/огранич...
Может не так уж и плохо на удаленке получить 50%.... Наш работодатель хитрее поступил, на удаленк...
Хмм. Я могу понять ситуацию, когда денег в конторе реально нет. И начальство, поскребя по сусекам...
Так я правильно поняла, что 12 130 руб получат всё таки не все,а только те,чьи ОКВЭД попали в на...
Тупятся, конечно.Точить можно....)))https://moser-remont.ru/zatochka/zatochka-nozhej-dlya-mashino...
А ножи там тупятся? Их меняют или точат?
Все исходит от того, что бухгалтера сидят на окладных и их разновидностях систем оплаты туда. + Р...
Мозер тихий. Они же тоже бывают разной мощности. У нас и китайские были/есть - разницы в шуме я н...
Да, я на днях челку сама себе стригла. А мозер громкая? Я то китайской стригу, она тихая и маломо...
Два месяца - это желаемый параметр или действительный?)))По моему скромному разумению - даже о кв...
Вы не можете этого сделать. Потому что до кадрового события человек к вашей фирме никакого отноше...
Ну почему ж в пролете? Дадут на количество работников, плюс сам ИП...
Вообще-то этот перечень исключительно для одной цели - предоставления отсрочки (рассрочки) по пра...
Н-да при технической готовности перейти на обучение он-лайн.... я, как мама школьника, отнаблюда...
1) Сроки уплаты страхов взносов продлены не только для микропредприятий, но и для ...
А если ИП работника сохранил, но зарплату ему не начислял за апрель, отправил за свой счет, ему в...
Написано и про ИП без работников. А если у ИП 1 работник есть, дадут тоько на работника, а ИП пол...
это я к тому, что в законе нигде не сказано, что СНИЛС оформляется после фактического допуска к р...
Как я понимаю финансовое устройство в РФ, люди, которые непосредственно производят блага получаю...
После техникума я как то работал с одним инженером, подсказал ему одно решение. Так он, чтоб не п...
Они остановились временно, потому что их принудительно закрыли. Как и парикмахерские. А не потому...
Получается, что субсидии не для организаций и ИП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, а...
Если бизнес принимает на работу в апреле и мае работников, т. е. расширяется в определенном смысл...
Собственник бизнеса это и читать не будет.
В том, что сумма субсидии рассчитывается на количество мартовских работников, а не апрельских и м...
Нет, это вы не понимаете. Свернуть-развернуть парикмахерскую и что-то подобное вообще легко и дел...
Оплачивать можно и расходы, тем более что субсидию будут выдавать постфактум заявка на апрель в м...
Че эта?4.Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда...
Ну, ёлки, и путина читали и слушали, и пиар за версту чуем, но и бизнесом занимаемся РЕАЛЬНЫМ, а ...
е) Количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составл...