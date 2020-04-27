Ответственность за фейки о коронавирусе

Greydog Ну что за идиотизм? Почему СЗВ-М и почему за март? Ну вот ушли у нас двое в марте, один на 0,5 ст... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Над.К Вы не можете этого сделать. Потому что до кадрового события человек к вашей фирме никакого отноше... СЗВ-ТД теперь надо сдавать на следующий день после приема или увольнения

Над.К Вообще-то этот перечень исключительно для одной цели - предоставления отсрочки (рассрочки) по пра... Вышел второй пакет мер поддержки бизнеса

Natali Kr Н-да при технической готовности перейти на обучение он-лайн.... я, как мама школьника, отнаблюда... Школьное обучение не перейдет в онлайн

понаехавший Тут 1) Сроки уплаты страхов взносов продлены не только для микропредприятий, но и для ... Вышел второй пакет мер поддержки бизнеса

Varvara22 А если ИП работника сохранил, но зарплату ему не начислял за апрель, отправил за свой счет, ему в... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Varvara22 Написано и про ИП без работников. А если у ИП 1 работник есть, дадут тоько на работника, а ИП пол... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Natali Kr это я к тому, что в законе нигде не сказано, что СНИЛС оформляется после фактического допуска к р... СЗВ-ТД теперь надо сдавать на следующий день после приема или увольнения

ДмитрийW После техникума я как то работал с одним инженером, подсказал ему одно решение. Так он, чтоб не п... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Если бизнес принимает на работу в апреле и мае работников, т. е. расширяется в определенном смысл... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

проза жизни В том, что сумма субсидии рассчитывается на количество мартовских работников, а не апрельских и м... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Оплачивать можно и расходы, тем более что субсидию будут выдавать постфактум заявка на апрель в м... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло