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Юзвак Максим

Уголовное наказание за репост фейков о коронавирусе и нарушение санитарных норм

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Рассматриваются основания для привлечения к уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе и за нарушение санитарных норм (Обзор Верховного Суда РФ от 30.04.2020 № 2).

 