Уголовное наказание за репост фейков о коронавирусе и нарушение санитарных норм

Перечислить поименно что ли?
Оставляя за скобками параноидальные идеи...вы тогда мне про что ответили? о своем? Хотите - чтобы...
Я предполагаю варианты, и смотрю насколько эти варианты объясняют ситуацию. И пока наиболее похож...
а все потому, что сразу не надо было х...... А подумать головой. Вот если бы четко Президент объя...
Я правильно поняла, что на данный момент мы можем лишь установить работник выходное пособие в том...
Не вроде бы а точно.Пункт 1: "В целях настоящих Правил получатель субсидии определяется по основн...
Сроки отчетности перенесены для всех
Ну, да у нас вредники, сменность, переработки , по себе сужу, конечно, и то и дело внезапно уволь...
А что будет с ВПР-ами? их будем сдавать или нет?
В постановлениях речь об ИП. Если вы не ИП, то ничего пока нет и набирать ИННы бесполезно...
У нас все пострадавшие коды указаны в оквэдах компании, а основной -более общий- указан отличающи...
Ндаа, вот они - будни крупного бизнеса!
нет, 20 человек - это мало даже на 0.25 ставки. Ну что-то супер сложное там должно быть, чтобы хо...
Это да - это вы абсолютно правы. Там, где заводы работают и зарплату платят - там без семейственн...
Дмитрий, зачем вы вместо беседы сразу в бой кидаетесь? Вы считаете и готовы обоснованно доказать,...
ну, если посчитать, что 15 млн - это начисленный НДС за 2 года...(без вычетов, тк налоговая вычет...
Вроде бы в Постановлении сказано, что ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020...
вполне возможно, начальство даже не просчитывало рентабельность открытия именно филиалов, так как...
самозанятый набрал инн, фотография, ремонт компьютеров ответ Налогоплательщик с указанным ИНН 664...
у нас непродовольственная розница, есть и касса и на енвд, но основной оквэд не подходит, а тот ч...
Что вы так взъелись на этот налог? Я бы рада была на него перейти, да в крае его не ввели.А сейча...
Капитаны очевидность в своем маленьком корыте оборзевают местный пруд....
Капитаны очевидность в своем маленьком корыте оборзевают местный пруд....
Сколько работаю бухгалтером, в том числе и главным бухгалтером ( уже лет 20), все хотят придать у...
Распознаёт сканы точно. Адаптировано максимально
Включаете мигалку и вперёд и с песней) А если серъезно - можно много говорить о высоком, но по ар...
Мне без проблем удалось продлить. При чем два раза даже позвонили, чтобы напомнить об истечении с...
Георгий почему его 29 04. Аннулировали.не понятно. У меня есть работадатель...
дичь какая-то на дебилов расчитанная. если налогов на 15М, то подумайте какие обороты у фирмы дол...
Ненормальность иногда открывается после того, как такие управленцы накосячат. Например, откроют ф...