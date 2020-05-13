Налоговые последствия кредитных каникул

ЗА про бизнес, социума в телеке хватает
Фу. В кои то веки государство решило раздать деньги. И тут же находятся люди, осуждающие тех, кто...
Создайте новый бренд и коллекцию. Разбогатеете!)))
по 5000 дают всем. Независимо от дохода.На детей до 3 лет вообще много чего дают:ежемесячное посо...
Что я думаю: МАСКИ носить надо и ПЕРЧАТКИ, как предписано!😉 Может тогда и все обойдется!Н...
если алименты есть, то вопросов не будет. Очевидно здесь речь идет о случаях, когда мужчина не пл...
Жадность не имеет границ.(
Да, логики нет. Может подумают и до 18 увеличат???
Это мы пролетаем, у нас 2016 год :( Кому именно заявление подавать - папе или маме - тоже неясно....
По 5000 дадут ВСЕМ детям до 3-х лет независимо от богатств . ...
У меня вчера еще и вайбер взорвался всеми этим воплями, инструкциями и обсуждениями. Вот такое бы...
пусть возьмет справку от судебных приставов, что платит алименты. По мне так эта бумажка посущест...
Ну и на что эта семья жалуется, если "на четверых больше прожиточного минимума"? Может стоило бо...
А вот если есть факт перечисления алиментов, то на кой еще и заявление от матери ребенка?...
моей дочери исполнилось 16 лет 29 апреля 2020 года. она учится в 9 классе. ей ни копейки гос-во н...
Пока депутаты воруют на теме собак существующее положение дел будет сохраняться. Иначе давно бы п...
Если систему разрабатывали правильные и уважаемые люди, то многим придется купить....
Там же, где и автовладельцам свои машины парковать. Собаки и машины от случайного секса не заводя...
аналогичная ситуация. У нас не оформлен сертификат на мат капитал. Пробовала подать новое заявлен...
Это говорит о том, что как и писала тут г-жа Снегова: вирус уже везде....Только он как гурман раз...
В коттеджные поселки? Из-за собачего лая? Сельская полиция?Вообще не поедет, забудьте! Делать им ...
Вы способны из-за лающей собаки по два раза в месяц платить минимум по 5 ...
Я на 101% согласна, заведут собак, а как ее содержать даже и не собираются изучить, а то и вовсе ...
Я вчера подала-чтобы посмотреть как это работает. Подвисают госуслуги, но заявление ушло. Мне вып...
идиотизм.....опять решили сэкономить, ведь многие жены не подпишут ничего, а бывший муж не сможе...
Это мнение представителя аутсорсинговой компании, а не бизнесмена. Расчетливый бизнесмен не может...
забавно, помню лет 4 года назад закрывали ооошку, так сами просили написать заявления на списание...
Конечно не согласна про лающих собак, этим четвероногим и так никаких условйи не создано, места д...
подавала заявление через сайт пенс.фонда 25 апреля, деньги пришли уже 6 мая, сразу за 2 месяца...
Сегодня без проблем зашла на Госуслуги - на первой странице ссылка на заявление - данные на меня ...
да мы ещё на ребенка до 3-х лет ничего не получили, хотя заявление подали 13 апреля...
у нас в супермаркете в незапаяных зип-пакетах продают 5 шт масок за 169. без всяких этикеток и пр...
Богатым, но жадным родственничкам тупых детишек ЕГЭ - как кость в горле! Очень не хочется платить...
Сомневаюсь, что найдут покупателя на это чудо-юдо.
Видимо, с этой целью все и было задумано - банкам помочь....