Порядок возврата денег за отмененный концерт

Жуть какая, а не врачи теперь. Ладно еще я о них не очень хорошего мнения, но сами то тоже так ду...
Вот врачи написали (я это не из головы взял), что теперь не все оказывается умеют......
Что нарисовано на странице №5 приведенного Вами документа?)))К грубости и конкретности не мешало ...
Введите KPI, или работайте через тфску (ms tfs) с задачами сотрудников. Или просто начальнику нра...
Тогда получится заниматься своими делами на другом компьютере, только и всего.Ибо, нет таких зада...
А, Санпин при работе за комьютером соблюдает Ваш биткоп или нет? Если соблюдает, то каким образом...
Я постараюсь вам поверить... Просто, если ведение данного блога оплачивается "Клерку" согласно до...
@VadimBA по коммерческим возможностям сайта Клерк Вам все же стоит обратиться к администрации :)....
MaxC, вы, похоже, не совсем понимаете, как работают такие программы, как кикдлер)) Она же не сним...
А за ведение тутошнего блога тоже платите "Клерку"?
Вадим, за рекламу Клерку мы тоже платим, когда это необходимо, спасибо за заботу и о БухСофт и о ...
Буду груб и конкретен... Засуньте себе эту палочку с ватным тампоном знаете куда?Мазок из носогло...
и реклама аналогично! полтора месяца никому не нужны были эти услуги совершенно ! а обязательства...
мои 2 ип (без сотрудников) получили субсидию за апрель
Какие там еще "не всякие специалисты"? Обычные медсестры это делать умеют, даже в детских поликл...
Я бы не сказала, что сатира = фейк Это еще не реальность, конечно, но это явно тот путь, по котор...
Зачастую, я очень плохо о людях думаю... Но не имея достаточно доказательств, предпочитаю свои мы...
Думаете, на Клерке корпоративные блоги тайком от администрации заводятся ? :)...
Главная → Блоги → БухСофтНе "Клерк" это рассказывает, а БухСофт использует для своего п...
Тут корпоративные блоги. Это блог Бухсофта. Прям вверху об этом написано. И неужели информация пр...
цены вообще похоже у всех разные. Разброд и шатание. Посмотрел , что ЭД0 2500, а модуль этот ка...
Мне не нужны штрафы за поездку в ПФР. На личные цели пропуск расходовать не буду. )...
Ощущение что клерк пытался рассказать про бухпрограмму , а не про новости в работе бухгалтера. А ...
отзовитесь из числа более 970 тыс.... Вам удалось что-то получить? Прям любопытство замучило))...
В обсуждаемом законопроекте так и написано.
Я же написал - нужно палочкой с ватным тампоном сделать соскоб в носовых дыхательных путях на глу...
ОБЖ, да снимите Вы уже намордники, сдохните уже на трубе...Сколько можно эту чушь нести?...
Владимир Владимирович так и называет - "простые люди, которые никуда не лезут" (ц)...
Посольства? А кто всяких там Йулек Латыниных фекалиями поливал? А кто выставки деперссивного иску...
Вот вроде и фейк, а ведь и правда они нас простолюдинами мечтают называть...
б/л - это тоже доход. Если у вас зачетная система, то б/л укажет в справе бухгалтер работодателя....
Тссс, Маня! не ругайся! Ты мне молодого человека испортишь....(ц)https://www.youtube.com/watch?v=...
вот-вот, я тоже жду этого протокола, а ПФР оказывается, другим занимается - выгружает......
У меня тоже вопрос,если я была на больничном 6 месяцев,оплата больничных отображается в справке о...
Коды присвоили, намордники и перчатки надели, не так уж это и далеко. Есть же понятие квалифициро...