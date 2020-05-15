Налоговый учет метрополитена

Видос, чтобы не читать https://youtu.be/8soSBLrbqyA
Мне например понравился функционал ЛК ИП. Сейчас, чтобы установить и настроить эл.подпись самост...
Западная вариация отличается от Российской из-за особенностей оммажа )))Богу - душу, сердце - Жен...
На детей до 3-х лет дадут 15 тыс (по 5 тыс в апреле-июне). Откуда их вычеркнули? Какая дискримин...
Да ну, говорю же - не стоит обсуждения, ибо бред!То, что описал г-н Патрушев, это не дворянство, ...
Энерго-вампиризм, надо полагать.
Мне статья понравилась (я читала ранее более подробные). Речь о том, что большинство станд. перен...
Там цыган полно, причем тут социально-экономическая система? О чем ниже и написали - не работали ...
Тут главное не запутаться, и уметь отличать стремление силовиков любой ценой закрепиться как ново...
А чем лучше прямой контакт с людьми?
Не стрельба? Силовикам нужны снайперы))) Был бы шанс сменить сословие на более благородное)))...
Три листа из заголовков документов. Какой из этих документов сможет увеличить выручку предприятия...
Надеюсь, рекомендации хоть понятные. В формате комиксов......
Давно пора. И отчеты в налоговую напрямую сдавать через личный кабинет без посредников. Если зако...
Да, позавчера по ТКС заявления еще проходили. А вчера уже отказы пошли. Все таки любят они бумагу...
Вадим, просто признайтесь, какую другую бухгалтерскую программу Вы представляете:)))...
и сдача отчётности по таким фирмам как Расчет по страховым взносам и Форма 4-ФСС - тоже пролетает...
Не все ООО и ИП имеют такую возможность. Небольшие компании сдают отчёты по старинке - в очереди....
Полагаете, посетителям "Клерка" глубоко безразлично, заказной это материал (контент) или нет?...
Я тоже крайне возмущена этой ситуацией)) Мало того, что поколение на данный момент 16-17-летних о...
Понеслась имитация бурной деятельности.
У детей до 3х лет пособие есть - вычеркиваем их. Ага 16 летние уже промышлять могут - вычеркиваем...
давно пора было это сделать!
Имею 1 спортивный разряд . Жаль , что простолюдинка)
Приехал Петька с Лондона с кучей бабок. Как, удивился Чапай. Да, говорит, в карты играли, один за...
"Общественное место - территория, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период врем...
"Кстати, с теми, кто приходит в масках, вообще не следует общаться. Они зачем их надели...
нас хотят поссорить! не находите? Разделяй, как говорится, и властвуй!...
Вот что пишет ПФР по поводу 16-летних:Чем все эти дети отличаются друг от друга? Тем, что родилис...
Поправили, раз такие вопросы, как у вас, возникают при прочтении. Ну слава богу, с 3 летними разо...
Мне тоже понравилась идея с бесплатной квалиф.электр. подписью от ФНС. Ещё бы завышенную необосно...
Да нет. Это просто вы текст поправили ))
Даже не так: чем принципиально школьник, которому 16 лет исполняется 30 июня, отличается от школь...