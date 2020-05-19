Получение единовременной выплаты на ребенка (порядок, условия)

Рассматриваются условия и порядок получения единовременной выплаты на ребенка в размере 10 000 рублей (Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 № 474)
PS Пенсионный фонд: "Полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно."
PS2: поскольку продолжают возникать вопросы по порядку определения возраста детей, государственные органы могут дать новые разъяснения.