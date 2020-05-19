Обзор разъяснений Минфина по налогам за март 2020

Рассмотрение налоговых и других правовых событий за март 2020.

Налоговый контроль

Письмо от 16 марта 2020 г. № 03-02-08/19735

Нарушение налоговым органом сроков рассмотрения материалов налоговой проверки не препятствует ему в принятии того или иного итогового решения и не может само по себе предрешать его законность, что не позволяет признать такое процессуальное нарушение в качестве безусловного основания для отмены итогового решения налогового органа по смыслу пункта 14 статьи 101 НК РФ. Вместе с тем несоблюдение налоговым органом при совершении определенных действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля и принятия соответствующего решения сроков, предусмотренных, в частности, статьей 70, пунктом 2 статьи 88, пунктом 6 статьи 89, пунктами 1 и 5 статьи 100, пунктами 1, 6, 9 статьи 101, пунктами 1, 6 и 10 статьи 101.4, пунктом 6 статьи 140 НК РФ, не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, исчисляемых исходя из той продолжительности сроков совершения упомянутых действий, которая установлена указанными нормами, что в конечном счете гарантирует определенные временные рамки возможного вмешательства государства в имущественную сферу налогоплательщика.

ФНС России поручено руководителям (исполняющим обязанности руководителей) территориальных налоговых органов усилить контроль за соблюдением процессуальных сроков, установленных НК РФ (письмо от 10.01.2019 N ЕД-4-2/55).

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 3 марта 2020 г. № 03-07-14/15602

С 1 января 2019 года при предоставлении органами государственной власти и управления в аренду государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в бюджет в общеустановленном порядке налогоплательщиками, то есть арендодателями указанного имущества.

Письмо от 3 марта 2020 г. № 03-07-07/15706

Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное вышеуказанным абзацем подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в отношении услуг по инвестиционному консультированию, оказываемых управляющим ценными бумагами, включенным в единый реестр инвестиционных советников, не применяется.

Письмо от 13 марта 2020 г. № 03-07-07/19091

В связи с тем что в постановлении N 908 отсутствует код ОКПД 2 10.20.26.120 "Заменители икры", при реализации данной продукции применяется налоговая ставка 20 процентов.

Письмо от 16 марта 2020 г. № 03-07-11/19628

Услуги по предоставлению права на использование программ для электронных вычислительных машин на основании лицензионного договора, заключенного в том числе путем акцепта лицензиатом оферты в виде размещенного на сайте электронного документа, содержащего все существенные условия лицензионного договора, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Обзор налоговых новостей за апрель 2020

Письмо от 31 марта 2020 г. № 03-07-13/1/25489

Пунктом 23 Протокола установлены особенности применения налога на добавленную стоимость в отношении возврата товаров по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации товаров. В отношении товаров, возвращаемых покупателями - хозяйствующими субъектами государств - членов ЕАЭС по иным причинам, особенности применения налога на добавленную стоимость Протоколом не установлены. Возврат российским покупателем ранее приобретенных у белорусского хозяйствующего субъекта товаров надлежащего качества, в том числе по причине невозможности реализации этих товаров, рассматривается как операция по экспорту товаров белорусскому хозяйствующему субъекту. При этом в соответствии с пунктом 3 Протокола при экспорте товаров с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты (зачеты) в порядке, аналогичном предусмотренному законодательством государства - члена ЕАЭС, применяемому в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства - члена ЕАЭС за пределы ЕАЭС.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-07-14/24122

В связи с тем что в указанных перечнях код бананов не поименован, то при их реализации и (или) ввозе на территорию Российской Федерации следует применять ставку налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов.

Письмо от 4 марта 2020 г. № 03-07-14/15994

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, следует рассматривать как операции по реализации товаров, подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Письмо от 13 марта 2020 г. № 03-07-11/19159

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 164 Кодекса с 1 января 2020 года операции по реализации авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов, облагаются НДС по ставке в размере 0 процентов при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. При этом особенностей применения НДС при передаче в аренду авиационных двигателей для воздушных судов Кодексом не предусмотрено. В связи с этим операции по передаче авиационных двигателей для воздушных судов в аренду подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 20 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Комментарий к налоговым спорам за март 2020

Налог на прибыль

Письмо от 23 марта 2020 г. № 03-03-07/22134

Затраты организации на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты на приобретение и установку кулеров и другие аналогичные расходы, связанные с обеспечением нормальных условий труда и мер по технике безопасности, могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, на основании статьи 264 НК РФ с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Письмо от 13 марта 2020 г. № 03-03-06/1/19304

В случае доначисления таможенным органом при проведении контрольных мероприятий сумм неверно исчисленных пошлин указанные суммы подлежат отражению в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль на основании пункта 1 статьи 264 НК РФ. При этом корректировка налоговой базы осуществляется налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 54 НК РФ.

Письмо от 25 марта 2020 г. № 03-03-07/23413

Расходы по расторгнутому и аннулированному договору могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 26 марта 2020 г. № 03-11-11/24008

Для организаций наличие чека, сформированного налогоплательщиком налога на профессиональный доход (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы.

Практика Конституционного Суда РФ за 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-04-06/15364

В случае если в отдельном месяце налогового периода сумма стандартных налоговых вычетов превысила сумму дохода налогоплательщика, облагаемого налогом на доходы физических лиц, то стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая тот месяц, в котором образовалось превышение суммы налоговых вычетов над суммой дохода.

Письмо от 6 марта 2020 г. № 03-04-09/16859

Пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные сотрудникам в соответствии с действующим российским законодательством (территориальным Фондом социального страхования Российской Федерации), на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 208 НК РФ относятся к доходам от источников в Российской Федерации.

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-04-05/22715

Если физическому лицу на основании решения суда была возмещена сумма реального ущерба, причиненного его имуществу, такая сумма не является доходом налогоплательщика и не учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

Вместе с тем суммы упущенной выгоды, в соответствии со статьей 41 НК РФ отвечающие признакам экономической выгоды и являющиеся доходом налогоплательщика, подлежат налогообложению в установленном порядке по ставке в размере 13 процентов.

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-04-06/22968

В соответствии с абзацем третьим пункта 65 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставлением отступного в виде передачи в собственность кредитной организации, находящейся на территории Российской Федерации, имущества, заложенного по такому кредиту (займу), в части, не превышающей размера требований к налогоплательщику-должнику по кредитному договору (договору займа), обеспеченных ипотекой. С учетом изложенного на случаи прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставлением отступного в виде передачи имущества, заложенного по такому кредиту (займу), в собственность организации, не являющейся кредитной, вышеуказанное положение не распространяется.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2020

Письмо от 16 марта 2020 г. № 03-04-06/19819

Поскольку организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком налога на прибыль организаций, норма пункта 10 статьи 217 НК РФ об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц сумм, уплаченных работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, в том числе уволившимся в связи с выходом на пенсию, в данном случае не применяется.

Письмо от 31 марта 2020 г. № 03-04-05/25522

Сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", отвечает вышеуказанным признакам экономической выгоды и является его доходом. Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 НК РФ.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанной неустойки, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 19 марта 2020 г. № 03-04-05/21779

В случае лишения одного из родителей родительских прав другой родитель не вправе получить стандартный налоговый вычет на ребенка в двойном размере, поскольку он не является единственным родителем. В этой связи каждый из родителей, включая родителя, лишенного родительских прав, если на его содержании находится ребенок, имеет право на получение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 16 марта 2020 г. № 03-04-05/19858

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса предусмотрена возможность получения имущественного налогового вычета в сумме фактических расходов на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого имущества. Налогоплательщик будет иметь право на указанный имущественный налоговой вычет при выполнении установленных условий и в случае, если из кредитного договора, выданного в целях рефинансирования первоначального ипотечного кредита, будет следовать, что планируемое рефинансирование непосредственно связано с первоначальным ипотечным кредитом на приобретение жилья.

При этом имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, не предоставляется по расходам на погашение процентов в части суммы кредита, полученного от банка в целях рефинансирования, не относящейся к сумме первоначального ипотечного кредита на новое строительство либо приобретение имущества, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-04-05/22755

При продаже в одном налоговом периоде нескольких объектов недвижимого имущества в отношении доходов, полученных от продажи одного из объектов недвижимого имущества, налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере, установленном подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ и не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а доход от продажи другого объекта уменьшить на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта.

Письмо от 23 марта 2020 г. № 03-04-05/22551

Если оплата расходов по приобретению долей в квартире в собственность несовершеннолетних детей произведена за счет общего имущества супругов, являющихся родителями несовершеннолетних детей, оба супруга могут считаться участвующими в таких расходах по приобретению.

Из информации, содержащейся в обращении, следует, что фактические и документально подтвержденные расходы на приобретение долей в квартире в собственность несовершеннолетних детей понесены их матерью. При этом брак между отцом и матерью детей не зарегистрирован. В этой связи оснований для предоставления имущественного налогового вычета налогоплательщику - отцу несовершеннолетних детей не имеется.

Письмо от 26 марта 2020 г. № 03-04-05/23895

Налоговый вычет в двойном размере вправе получить единственный родитель, если отцовство не установлено. Документами для подтверждения права на получение удвоенного стандартного налогового вычета на ребенка, в частности, могут быть свидетельство о рождении ребенка, справка ЗАГСа о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие семейное положение (отсутствие зарегистрированного брака).

Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-04-06/22956

Налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывают фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

Письмо от 6 марта 2020 г. № 03-04-05/16897

При обращении физического лица к работодателю с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета не в первом, а в одном из последующих месяцев календарного года налог исчисляется за весь истекший с начала года период с применением имущественного налогового вычета.

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-04-05/15215

В случае если решением суда сделка по отчуждению недвижимого имущества признана недействительной и применены последствия ее недействительности, то минимальный предельный срок владения таким недвижимым имуществом для целей налогообложения исчисляется с даты первичной государственной регистрации на него права собственности. В этом случае дата внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о праве собственности налогоплательщика на недвижимое имущество в связи с признанием сделки недействительной не учитывается. В этой связи в случае нахождения недвижимого имущества в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более доход, полученный при дальнейшей продаже такого недвижимого имущества, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 5 марта 2020 г. № 03-04-06/16600

Освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц стипендий, назначаемых юридическими лицами и получаемых слушателями, пунктом 11 статьи 217 НК РФ не предусмотрено, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 6 марта 2020 г. № 03-04-05/16901

Поскольку сумма социальной выплаты, направленная налогоплательщиком на приобретение квартиры, является расходом налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры, в том числе произведенных за счет средств социальной выплаты.

Практика Верховного суда 2019

﻿Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-11-11/15055

Физические лица, которые осуществляют деятельность по созданию флористических композиций и букетов из цветов, вправе применять НПД в отношении доходов от указанной деятельности при соблюдении ограничений, установленных Федеральным законом N 422-ФЗ.

Письмо от 11 марта 2020 г. № 03-11-11/17982

Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД гражданами с инвалидностью при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 3 марта 2020 г. № 03-11-11/15764, Письмо от 24 марта 2020 г. № 03-11-11/22802

Физическое лицо, оказывающее юридические услуги, в том числе представительства в суде, на территории субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент, на основании гражданско-правовых договоров, при условии, что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад), и не ведущее предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, вправе применять специальный налоговый режим НПД при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

Письмо от 26 марта 2020 г. № 03-11-11/24001

Физическое лицо, оказывающее услуги в области проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на территории субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент, на основании гражданско-правовых договоров, при условии, что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад), вправе применять специальный налоговый режим НПД при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24601

В случае если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по сдаче в аренду (внаем), в том числе субаренду, жилого помещения, такое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе применять НПД.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24384

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги психолога, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Страховые взносы

Письмо от 31 марта 2020 г. № 03-04-06/25513

Суммы выплат и иных вознаграждений, производимых российской организацией в пользу граждан Украины, не проживающих (не пребывающих) на территории Российской Федерации, за работу по трудовым или гражданско-правовым договорам на территории Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Грузии и Государства Израиль не подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с положениями НК РФ.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-15-05/24265

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые страховые взносы.

УСН

Письмо от 19 марта 2020 г. № 03-11-11/21131

При соблюдении вышеназванных положений Кодекса расходы на химчистку одежды, подлежащей реализации, налогоплательщик вправе учесть в составе расходов при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 23 марта 2020 г. № 03-11-11/22264

Целевой сбор с собственников помещений многоквартирного дома на проведение аудита деятельности управляющей компании, поступающий на счет товарищества собственников недвижимости, статьей 251 НК РФ не предусмотрен.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24384

Индивидуальные предприниматели, при оказании услуг психолога вправе применять упрощенную систему налогообложения.

ЕНВД

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-11-11/15277

В отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации вышеуказанных лекарственных препаратов, не подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году налогоплательщики вправе применять ЕНВД.

Письмо от 13 марта 2020 г. № 03-11-06/2/19258

В отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации через торговую сеть ювелирных украшений, при условии, что ювелирные украшения не являются продукцией собственного производства (изготовления) организации, организация может применять ЕНВД.

Патент

Письмо от 2 марта 2020 г. № 03-11-11/15287

Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему в салоне по оказанию парикмахерских и косметических услуг розничную торговлю сопутствующими товарами, для применения ПСН по указанным видам предпринимательской деятельности следует получить два патента (на предпринимательскую деятельность по парикмахерским и косметическим услугам и по розничной торговле) или в части реализации сопутствующих товаров применять иной режим налогообложения.

Письмо от 16 марта 2020 г. № 03-11-11/19886

Поскольку по лицензионному договору одной стороной происходит передача права использования программ для ЭВМ другой стороне, а не оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, индивидуальный предприниматель - правообладатель программ для ЭВМ в отношении такой деятельности не вправе применять ПСН.

Письмо от 13 марта 2020 г. № 03-11-11/19458

Если деятельность индивидуального предпринимателя по предоставлению автобуса организации соответствует положениям пункта 1 статьи 626 Гражданского кодекса, такой индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 40 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ. Следует отметить, что вид предпринимательской деятельности по сдаче в аренду движимого имущества (автобуса) в пункте 2 статьи 346.43 Кодекса не предусмотрен.

Письмо от 31 марта 2020 г. № 03-11-11/26146

В отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.5 НК РФ налогоплательщик вправе применять ПСН, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, - УСН.

Письмо от 27 марта 2020 г. № 03-11-11/24384

Согласно подпунктам 15, 16, 38, 59 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству, услуг по присмотру и уходу за детьми и больными, занятия медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, а также в отношении деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами. При этом указанным пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ не предусмотрены виды предпринимательской деятельности в части оказания услуг по психологическому консультированию, психологической и психотерапевтической помощи.

ККТ

Письмо от 19 марта 2020 г. № 03-01-15/21264

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 01.07.2021. Учитывая, что обозначенное в обращении недвижимое имущество было ранее приобретено индивидуальным предпринимателем, при реализации такого имущества индивидуальный предприниматель не вправе воспользоваться вышеуказанной отсрочкой и в соответствии с требованиями Федерального закона N 54-ФЗ обязан применять контрольно-кассовую технику.