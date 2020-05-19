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Юзвак Максим

Использование сканов при ведении учета

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Рассматривается возможность использования сканированных первичных документов в бухгалтерском и налоговом учете (Письмо Минфина от 22 апреля 2020 г. № 03-01-10/32570).

 