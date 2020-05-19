Обзор практики Верховного Суда по налогам за март 2020

Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за март 2020

Общие вопросы

Определение от 31 марта 2020 г. № 306-ЭС20-3164 (с. Антонова М.К., Альянс) –

При принятии расчета работники налогового органа выявили нарушения порядка заполнения расчета, а именно не указан период, за который сдается отчетность, указан один и тот же КБК для страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, расчет заполнен частично с использованием печатного устройства, частично рукописно. В результате расчет сдан не был.

Действия работников налогового органа были направлены на выявление содержащихся в представляемой отчетности недочетов с целью их устранения налогоплательщиком для последующей обработки расчетов на стадии ввода данных в автоматизированную систему налоговых органов ФКУ "Налог-Сервис", соответствуют положениям законодательства и не нарушают прав налогоплательщика.

Определение от 26 марта 2020 г. № 301-ЭС20-2739, от 16 марта 2020 г. № 301-ЭС20-2984 (с. Антонова М.К., Эдельвейс) –

Действия инспекции по отказу в приеме налоговой декларации ООО "Норд Хаус" укладываются в пределы ее полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, и были признаны неправомерными решением Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области от 02.10.2018, принятым по жалобе ООО "Норд Хаус". С учетом установленных обстоятельств, суды пришли к выводу о том, что отказ налогового органа в приеме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО "Норд Хаус" не привел к невозможности исполнения ООО "Эдельвейс" договорных обязательств перед ООО "ИнвестПроектЛогистик" в виде оказания услуг по направлению в инспекцию налоговой декларации ООО "Норд Хаус", в связи с чем признали, что уплата ООО "Эдельвейс" неустойки в сумме 100 000 рублей произведена не в целях восстановления нарушенного права.

Определение от 25 марта 2020 г. № 308-ЭС19-27288 (с. Павлова Н.В., Краснодардорнеруд) –

Как указали суды, на информационном ресурсе налоговых органов содержится информация о том, что Налогоплательщик в период с 2007 года по 2010 год неоднократно получало выписки из лицевого счета по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также акты совместных сверок, следовательно, Налогоплательщик должен был узнать о переплате по налогу до момента подписания акта сверки от 13.03.2017.

Определение от 24 марта 2020 г. № 304-ЭС20-1854

Налогоплательщик должен был быть осведомлен о наличии у банка финансовых трудностей с перечислением денежных средств клиентом с использованием корреспондентского счета, поскольку указанная информация была опубликована в открытых источниках.

Определение от 13 марта 2020 г. № 303-КГ17-13663 (с. Завьялова Т.В., Охранное агентство "Каскад") –

Принимая во внимание различие обстоятельств, подлежащих доказыванию при привлечении общества к налоговой ответственности, и обстоятельств, подлежащих установлению в рамках уголовного судопроизводства, отклоняя названное заявителем в качестве основания для пересмотра решения суда первой инстанции обстоятельство, суды отметили следующее. При вынесении приговора в отношении бывшего руководителя общества судом сделан вывод об отсутствии прямого умысла обвиняемого от уклонения уплаты налогов, однако достоверность обстоятельств, установленных актами выездных налоговых проверок и послуживших основанием для доначисления обществу налогов и штрафных санкций, сомнению не подвергнуты. Как указали суды, при рассмотрении настоящего налогового спора выводы судебных инстанций о соответствии решения налогового органа закону сделаны при оценке всех имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи. Между тем установленная приговором суда невиновность должностного лица общества не может быть рассмотрена в качестве вновь открывшегося обстоятельства, в связи с чем правовых оснований для пересмотра решения Арбитражного суда в порядке, установленном статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Комментарий к налоговым спорам за март 2020

Налоговый контроль

Определение от 6 марта 2020 г. № 306-ЭС20-1200 (с. Завьялова Т.В., Тольяттиазот) –

Применяя метод сопоставимых рыночных цен, налоговым органом проведен анализ характеристик товаров, условий контрактов, заключенных между сторонами проверяемой сделки, анализ функций, рисков и активов сторон проверяемой сделки и сопоставлены условия совершения сделок, которые котируются независимым международным ценовым агентством Argus Media Ltd. На основе указанного анализа в совокупности с установленными по делу доказательствами суды согласились с налоговым органом в том, что для применения метода сопоставимых рыночных цен в целях определения соответствия цены, примененной налогоплательщиком в контролируемой сделке, в качестве сопоставляемой сделки следует использовать информацию, публикуемую в котировках информационно-ценового агентства.

Определение от 3 марта 2020 г. № 310-ЭС20-241 (с. Павлова Н.В., Торговый Дом «Долина Овощей») –

Поскольку в силу статьи 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, т.е. полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, а в силу пункта 2 статьи 87 НК РФ целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах, налоговый орган вправе был запросить у общества пояснения и документы как в отношении заявленных в представленной к проверке декларации доходов, так и заявленных в ней расходов.

Налоговая ответственность

Определение от 5 марта 2020 г. № 305-КГ16-17454 (с. Тютин Д.В.,ТАИФ) –

Учитывая правовые позиции, изложенные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 06.02.2018 N 6-П, суды, принимая оспариваемые судебные акты, пришли к выводу, что в действительности обществом не соблюдены все условия освобождения от ответственности, в том числе, не были уплачены пени за несвоевременное перечисление НДФЛ. Отсутствие вины общества во вменяемом налоговом правонарушении судами также не установлено.

Обзор налоговых новостей за апрель 2020

НДС

Определение от 27.03.2020 № 303-ЭС20-3140 (с. Павлова Н.В., ИнвестСтрой) –

Суды указали на то, что строительство жилого дома не окончено, объект строительства не введен в эксплуатацию с постановкой на бухгалтерский учет в качестве основного средства, сводный счет-фактура, содержащий сумму НДС, определенную расчётным методом с учетом доли инвестирования, отсутствует, в этой связи у Налогоплательщика не имеются основания утверждать о возникновении у него права на предъявление налогового вычета по НДС. Кроме того, исходя из функционального назначения имущественного объекта, проектной документации и разрешения на строительства, суды установили, что объект является 23-этажным жилым домом, в котором помимо жилых помещений (квартир) имеются нежилые помещения. Строительство объекта осуществляется в целях последующей реализации жилых и нежилых помещений; непроизводственное назначение многоквартирного жилого дома определено еще на этапе проектирования и получения разрешения на строительство, доказательства изменения его функционального назначения отсутствуют. Суды признали верным вывод налогового органа об отсутствии у Налогоплательщика права на применение налогового вычета в заявленной сумме, поскольку спорный объект предназначен для совершения операций, освобожденных от обложения НДС (реализация жилых помещений), и подлежащих обложению НДС (реализация нежилых помещений), между тем раздельный учет затрат по товарам (работам, услугам), используемым в деятельности Налогоплательщика, не велся.

Определение от 19 марта 2020 г. № 305-ЭС20-2542 (с. Завьялова Т.В., КорнетЪ) –

Налогоплательщик создан в результате осуществления мероприятий по восстановлению платежеспособности (замещение активов должника) общества "Корнет", в отношении которого введена процедура банкротства. Процедура замещение активов должника в соответствии со статьей 115 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предполагает создание на базе имущества должника одного или несколько акционерных обществ. Отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, суды исходили из того, что налогоплательщик, получивший имущество в качестве вклада в уставный капитал, вправе применить налоговый вычет по этому имуществу только при условии восстановления налога передающей стороной.

Практика Конституционного Суда РФ за 2019

Налог на прибыль

Определение от 18 марта 2020 г. № 309-ЭС20-1736 (с. Завьялова Т.В., ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод) –

По мнению налогоплательщика, полученные им от компании "Хендэ" суммы аванса необходимо отражать не по хронологии поставок оборудования, а пропорционально стоимости каждой партии поставки, поскольку такой порядок равномерного отнесения стоимости поставок оборудования на авансы и кредиторской задолженности соответствовал экономическому смыслу деятельности заявителя, заинтересованного в приобретении оборудования как единого производственного комплекса, в отсутствие цели приобретения отдельных его компонентов.

Суды согласились с позицией инспекции о том, что налогоплательщиком внереализационные расходы по налогу на прибыль организаций в виде сумм отрицательных курсовых разниц, начисленных на кредиторскую задолженность, при наличии встречных требований к иностранному контрагенту - компании "Хендэ", отражены необоснованно, что привело к искусственному завышению валюты бухгалтерского баланса. Суды учли, что в спорной ситуации для целей учета налога на прибыль организаций и расчета курсовых разниц кредиторская задолженность по оплате оборудования перед компанией могла возникнуть только после полного зачета ранее выданного аванса. Примененный же налогоплательщиком метод распределения валютного аванса на все партии поставки товара привел к возникновению в его бухгалтерском и налоговом учете несуществующего обязательства по приобретению валюты для расчета с поставщиком за уже оплаченный (авансом) товар. Указанное обстоятельство привело к искусственному завышению кредиторской задолженности, в результате чего обществом излишне начислены и отражены во внереализационных расходах курсовые разницы на фактически несуществующую (уже оплаченную) задолженность перед иностранным поставщиком.

Налог на имущество

Определение от 26 марта 2020 г. № 305-ЭС20-2625 (с. Тютин Д.В., Институт стекла) –

Определение от 25 марта 2020 г. № 305-ЭС20-2332 (с. Павлова Н.В., Л-КОМ) –

Определение от 4 марта 2020 г. № 305-ЭС20-648 (с. Антонова М.К., Л-КОМ) –

Определение от 6 марта 2020 г. № 305-ЭС20-870, от 5 марта 2020 г. № 305-ЭС20-868 (с. Антонова М.К., Альтаир) –

В рассматриваемом случае налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении спорного объекта недвижимости должна определяться в соответствии с кадастровой стоимостью, установленной решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве и внесенной в Единый государственный реестр недвижимости. Учитывая установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, оснований для использования при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, отличных от указанных в Едином государственном реестре недвижимости, у заявителя не имелось.

Земельный налог

Определение от 23 марта 2020 г. № 304-ЭС20-3641 (с. Антонова М.К., Эко-Комплекс) –

Принадлежащие обществу на праве собственности земельные участки имеют виды разрешенного использования для эксплуатации полигона твердых бытовых отходов и для эксплуатации полигона промышленных отходов, расположены в территориальной зоне производственных и коммунально-складских объектов 3 класса опасности (П. 3). При этом градостроительный регламент территориальной зоны П. 3 предполагает размещение промышленных объектов и не предусматривает размещение инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, на спорных земельных участках не располагаются жилые дома, земля занята под эксплуатацию полигона промышленных отходов и полигона твердо-бытовых отходов; такой вид деятельности как оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства уставной целью общества не является, жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа общество не оказывает.

При расчете земельного налога по земельным участкам подлежит применению ставка, установленная нормативным правовым актом, в размере 1,4 процента кадастровой стоимости участка, в связи с чем неправомерно применения Налогоплательщиком ставки 0,3 процента.

Определение от 19 марта 2020 г. № 304-ЭС20-3546 (с. Завьялова Т.В.,, Разрез Камышанский) –

Поскольку доказательств отказа Налогоплательщика от принадлежащего ему права постоянного (бессрочного) пользования в отношении спорного земельного участка не представлено, суды пришли к правильному выводу о том, что в спорном налоговом периоде Налогоплательщик являлся землепользователем в отношении земельного участка и в соответствии с нормами главы 31 НК РФ обязано исчислить и уплатить земельный налог за 2016 год. Факт признания решением арбитражного суда от 16.02.2018 права Налогоплательщика на земельный участок отсутствующим не отменяет факт регистрации принадлежащего обществу права постоянного (бессрочного) пользования в 2016 году.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2020

НДПИ

Определение от 27 марта 2020 г. № 310-ЭС20-2777 (с. Павлова Н.В., Милославское универсальное предприятие) –

Суды исходили из доказанности инспекцией того факта, что транспортировка Налогоплательщиком глины является завершающей операцией комплекса технологических операций (процессов), связанных с ее добычей, расходы на доставку (транспортировку) до склада готовой продукции (до пункта отгрузки потребителю) не относятся к расходам на доставку (транспортировку), поскольку данный этап транспортировки глины является завершающей операцией комплекса технологических операций (процессов), связанных с ее добычей, соответственно, расходы на доставку от места добычи до склада готовой продукции относятся к расходам на добычу глины, которые не подлежат исключению из налогооблагаемой выручки от ее реализации.

Определение от 26 марта 2020 г. № 305-ЭС20-2246 (с. Антонова М.К., Оленегорский горно-обогатительный комбинат) –

Судебные инстанции исходили из того, что затраты на взрывчатые вещества и средства взрывания, а также работы, связанные с бурением, взрыванием, экскавацией горной массы и ее последующей транспортировкой непосредственно связаны с добычей полезных ископаемых (составляют неотъемлемую часть технологического процесса извлечения), в связи с чем подлежат отнесению в состав прямых, а не косвенных расходов. При этом переквалификация налоговым органом в прямые расходы только затрат по участку горнодобывающего производства признана правомерной, поскольку иные расходы, в том числе на горно-обогатительной фабрике, связаны с дроблением, обогащением, перевозкой и переработкой руды, что к процессу добычи полезного ископаемого не относится.

Соглашаясь с выводами налогового органа о неправомерном измерении заявителем потерь по итогам года и корректировки налоговых обязательств методом пропорционального перераспределения годового объема потерь к ежемесячному объему добытого полезного ископаемого с последующим применением к ним в каждом налоговом периоде налоговой ставки 0 процентов, суды указали, что налоговым периодом по НДПИ признается календарный месяц, при этом первичные учетные документы, являющиеся основанием для включения фактических потерь в каждый налоговый период, заявителем не представлены. Также суды установили, что в рассматриваемом случае нормативы потерь при добыче полезных ископаемых для пользователя недр утверждены уполномоченным органом в разрезе каждой выемочной единицы, что влияет на определение величины фактических потерь, облагаемых по ставке 0 процентов и, как следствие, на правильность отражения данных в налоговой декларации. В этой связи суды признали неправомерным утверждение обществом протоколами от 30.12.2014 и 30.12.2015 единых нормативов потерь на 2014 - 2015 годы по карьерам (рудникам) без указания каждой выемочной единицы, приняв во внимание непредставление документов, подтверждающих объемы добычи и потерь (фактических, нормативных/сверхнормативных) по выемочным единицам за каждый налоговый период.

Вместе с тем суды указали на обоснованность расчета налоговых обязательств общества с учетом скальной породы вскрыши - камня строительного, который в целях исчисления данного налога признается добытым полезным ископаемым согласно протоколу заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Роснедр от 03.06.2015 N 4221 и федеральной государственной статистической отчетности по форме 5-гр за 2014 - 2015 годы, в соответствии с которой общество списывает с государственного баланса запасов твердых полезных ископаемых запасы по железной руде и скальным породам вскрыши.

Определение от 25 марта 2020 г. № 302-ЭС19-25596 (с. Пронина М.В., Байкалруд) –

Налоговым органом установлено отклонение фактических цен драгоценных металлов, содержащихся в реализованной руде от учетных цен ЦБ РФ, являющихся рыночными ценами. Отклонение цены драгоценных металлов, содержащихся в реализованной руде, из которой фактическая сформировалась контрактная цена руды, от рыночной цены ЦБ РФ составляет от 120% до 190%. Суды, не установив из материалов дела объяснений такой разнице в цене, отметили, что примененное регулирование в сфере оборота драгоценных металлов направлено на нивелирование недобросовестных действий, которые при обычных проверочных мероприятиях установить невозможно, а также на защиту интересов государства, чтобы препятствовать выводу особо ценных богатств за границу по бросовым ценам. Суды, принимая во внимание, что учетные цены ЦБ России на аффинированные драгоценные металлы в соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" определяются исходя из значения мировых цен, установленных на Лондонском рынке драгоценных металлов, являются официально опубликованными и идентичными биржевым котировкам, общедоступными к применению всеми лицами - участниками обращения с драгметаллами, с учетом расходов для каждого вида драгоценных металлов по поставке на международный рынок (дисконт), признали, что налоговый орган обоснованно принял как значение рыночной цены экспорта золота учетные цены ЦБ России.

Практика Верховного суда 2019

﻿УСН

Определение от 11 марта 2020 г. № 301-ЭС20-1191 (с. Антонова М.К., ИП Мариато Алла Борисовна) –

Доначисление УСН признано обоснованным, поскольку нежилые помещения и земельный участок по своим потребительским свойствам не предназначены для использования в личных или семейных целях и приобретались для последующей реализации в качестве товара с целью получения систематической прибыли. При этом данные объекты реализованы Налогоплательщиком спустя непродолжительный период после их приобретения и совершения подготовительных действий (изменения вида разрешенного использования земельного участка, раздела участка и нежилого помещения на объекты меньшей площади).

Патент

Определение от 23 марта 2020 № 301-ЭС20-2546 (с. Антонова М.К., ИП Русинов Евгений Алексеевич) –

Деятельность по оказанию услуг по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома, предполагает организацию пунктов по приемке вторичного сырья, которые размещаются и оборудуются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также организацию накопления, временного хранения и обезвреживания пригодных для использования отходов в специально оборудованных, согласованных в установленном порядке местах с обеспечением санитарных, экологических и энергосберегающих правил. Доказательств, свидетельствующих о том, что налогоплательщик организовывал такие пункты, предпринимателем не представлено. Суды пришли к правильному выводу о том, что спорная деятельность Налогоплательщика не подпадает под действие выданного ему патента на оказание услуг по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома, и правомерно учли доход от дальнейшей реализации отходов при исчислении налога по УСН, так как Налогоплательщик применял эту систему налогообложения.

Вопросы добросовестности

Определение от 27 марта 2020 г. № 301-ЭС20-2841 (с. Павлова Н.В., ИП Мельников Петр Алексеевич) –

Суды установили, что Налогоплательщик создал схему по выведению через цепочку взаимозависимых и подконтрольных структур из-под налогообложения дохода, полученного от реализации земельного участка. Суды указали на то, что анализ сделок лиц и движения денежных средств показал, что заявитель как учредитель и руководитель ООО "37А", приобрел земельный участок с кадастровым номером 33:22:013072:88 у своей супруги Ковальчук М.А.; ООО "37А" в дальнейшем произвело раздел земельного участка на три, один из которых с кадастровым номером 33:22:013072:159 реализовало Ковальчук М.А., которая затем реализовала этот земельный участок ООО "МЕТРО Кэш энд Керри". Движение денежных средств в размере происходило по цепочке: ООО "37А" - ООО "АвтоТракт-Владимир" - ООО "ТФК" - Ландышев Д.С. - Мельников П.А. При этом денежные средства для расчетов за земельный участок поступили Ковальчук М.А. от ООО "37А" и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри".

Определение от 25 марта 2020 г. № 306-ЭС20-2708 (с. Антонова М.К., Агромарка) –

Налогоплательщик и предприниматель осуществляли один и тот же вид деятельности - оптовую и розничную торговлю идентичного товара с аналогичными ценами и поставщиками. Кроме того, располагаются по одному адресу, используют одни и те же помещения, денежные счета открыты в одном банке, доступ к которым использовался с одинаковых IP-адресов, представление отчетности осуществлялось одним оператором.

Определение от 25 марта 2020 г. № 304-ЭС20-3023 (с. Антонова М.К., Конэкт) –

Судебные инстанции отметили, что процесс закупки товара, прием заявок от оптовых покупателей и для розничных киосков осуществлялся заявителями на одном складе, с использованием одного номера телефона при позиционировании в качестве одного хозяйствующего субъекта "Табачная компания", с несением соответствующих расходов только обществом; ведение складского учета товаров, формирование товара для реализации покупателям и его доставка осуществлялись как единый хозяйственный процесс посредством в основном персонала общества, его оргтехники и транспорта; товарный поток от поставщиков покупателям был единым без какого-либо деления товара не только на складе при приеме и хранении, но и при реализации в адрес покупателей; товар, закупаемый одним из заявителей, в дальнейшем реализуется другим заявителем в отсутствие промежуточной реализации товара между ними.

Определение от 20 марта 2020 г. № 304-ЭС20-1869 (с. Антонова М.К., ВентСервис) –

Представленные Налогоплательщиком документы не отвечают установленным требованиям, содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальности хозяйственных операций с заявленными в них контрагентами, которые не имели возможности поставить товар, в том числе в связи с наличием признаков номинальной организации, отсутствием необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической и предпринимательской деятельности. Перечень поставляемого ООО "Луч" товара повторяется у контрагента ООО "ГрандВент"; принятые работы по контрагенту ООО "Эксперт" также приняты к учету по идентичному договору с ООО "ВС-проект"; у общества ранее имелись договорные отношения с поставщиками, что свидетельствует об отсутствии необходимости заключения агентских договоров с ООО "Луч", ООО "Балтстрой" и ООО "Эксперт".

Определение от 10 марта 2020 г. № 302-ЭС20-1320 (с. Антонова М.К., Оптиум) –

Судебные инстанции отметили, что договор заключен при наличии возможности поставки оборудования напрямую производителем Налогоплательщику, уплачиваемая покупателем за приобретаемый товар сумма в 6,5 раз превышает стоимость аналогичного оборудования, установленную турецким производителем, перечисление денежных средств носило транзитный характер.