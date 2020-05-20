Клерк.Ру
Юзвак Максим

Взносы при имущественном страховании работника

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Рассматриваются последствия по страховым взносам при заключении договора страхования в связи с риском непредвиденных расходов работника (Письмо Минфина от 22 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/34015).

 