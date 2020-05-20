Взносы при имущественном страховании работника

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Нескучная Я уверена, что Ваш мозг все разгадал, не наговаривайте на себя ))) Это опечатка. Владелец бизнес... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

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VadimBA ~[Владелец бизнеса развелся с женой бухгалтера.]~ 😕Как такое возможно? Как владелец бизне... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров