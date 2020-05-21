НДС при продаже масок

Идея правильная нужно освобождать человека от ненужной работы. Только тогда нужно общество менять...
Нет. Просто надо признать, что пострадали не 15 отраслей, а в целом вся экономика. Закрыт общепит...
Вот так шпионы и прокалываются." - Ты пpидуpок или из Амеpики пpиехал?" (М. Задорнов, 1990 ? год...
Спасибо хоть валежник разрешили собирать.
Больше, больше инфоцыганства!
Большинству придется осуществлять полезные вложения в лом, лопату и метлу, причем на самом старто...
Да, такое ощущение, что его щеки стремятся за мой экран :D...
Мужику нравится, а я вполне либерально к этому отношусь. Даже знать не хочу, что там у него с фун...
Я не толстею, потому что боксом занимаюсь) Заеимайтесь боусом или записывайтесь на вебинар)...
И то и то - еда.Но какая "жена" из подушки с аниме?))) Функционал-то урезан до полностью "бюджетн...
о многократности заключения срочных ТД суд упомянул в качестве дополнительного аргумента. Основно...
я там этого не увидела.Основной аргумент КС - договор с заказчиком и договор с сотрудником между ...
Тоже получил отказ. Несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 Правил осуществлен...
В США налог на труд 17% для обычного человека. в РФ 43%. НСП в США 10%, НДС в РФ 20%. Даже "Силуа...
Это понимаю, да. Примитивное не значит плохое. Например, мне больше нравится просто яблоко как ед...
Я не ем по утрам пончики и у меня нет стресса при чтении утренних новостей.))Записываться не буду...
Многие ИП считают НДФЛ "налогами и взносами", вот сюрприз будет осенью, когда узнают о несвоеврем...
Ну это же примитивное решение, Вы же понимаете)))И вообще, для мехатроника это звучит, как кощунс...
Т.е. надо, чтобы десятки тысяч ИП и организаций ломанулись в налоговую с бумажками, доказывать пр...
Это не точно. А, факт есть факт, без робота обошелся вполне себе....
Чушь не пишите сами. По вашему, я пишу все, что публикуется на сайте? Церковь тоже я? (с)...
Потому что он может быть никогда не будет принят. В отличии от обсуждаемого тут закона....
У него просто не было денег на робота))Это - дорогое удовольствие, дороже, чем целое стадо барано...
Нет ничего непонятного. Простить налоги обещали бизнесу, а не гражданам. Вы, как работодатель, вс...
Это понятно. Все все знать не могут. Но зачем тогда говорить руководству что Ваш штатный бухгалте...
Не смешите, вы на проф.ресурсе. Налоговая нагрузка тут вообще не при делах. Я так понимаю, к бизн...
Работайте честно и никто вас доставать не будет. Налоговая нагрузка в России не превышает общемир...
Растопим сугробы свежим асфальтом: https://ren.tv/news/v-rossii/636724-video-v-sterlitamake-raboc...
Лучше рассмотреть другие критерии, фактическую деятельность...
Я, наверное, сейчас секрет вам открою - второй нужен не всегда)))...
В этом утверждении нет причины появления грязи на дороге. Грязь же не только размокает на дороге,...
А что в этом утверждении неверно?
Зачем какие то роботы дурацкие? Еще где то в году 2009 или 2010 в Японии мужик женился на своей д...
Я записалась, но сразу предупреждаю, объявлять, сколько набрала, не буду!)...
Непонятно с НДФЛ с работников за период апрель-июнь. Вроде изначально было "все налоги кроме НДС"...