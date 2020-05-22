Налоговый капитал для самозанятых

это код ОКАТО = 20, КОД РЕГИОНА = 36..
Сегодня уже зачисление состоялось, сумма за апрель, в июне за май можно будет получить.Если есть ...
Подтверждаю, в среду ИП с основным ОКВЭД 96.02 Предоставление услуги услуг парикмахерскими и сало...
Налог на потребителя отечественных сериалов? (налогообложение в стране нахождения потребител...
Данные о количестве работников берутся из СЗВ-М. Отпуск за свой счет на эти данные никак не влияе...
Почему-то первым делом на ум приходят обещания не повышать пенсионный возраст... К чему бы это? ...
Тоже не понимаю всего этого безумия и паники. У гос.структур и без того есть все эти данные, так ...
Меня возмущает отношение предыдушего бухгалтера, который базу не отдает, считая, что мне нефиг де...
Серия в паспорте это: первые 2 цифры - код региона, в котором был выдан документ, а 2 последующие...
Правильно! одно дело "баксы в коробках из под ксерокса носить", а другое зарплату в конвертах пол...
Вот именно. Легальные распространители контента (и иностранные тоже, например, Steam) итак платят...
Минфин отвечает на вопрос, который ему задали. Спросили про организацию, про организацию и ответи...
Покупатели металлолома давным-давно ККТ использовали )...
О самом себе. Какой проходной двор? ))
Прописка тут вообще ни при чем. У ФНС база ЗАГС в управлении...
Надо срочно менять ФИО.))Дармидонт Кажугетович Бортрушстрыкин-Красноколокольцев (есичо, я застолб...
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, в случае если работники ИП написали заявление на получение от...
правда - правда.... конечно, дорогой..... о чем вы.... мы ж с вами в разных реальностях живем.......
Никогда!)) Это же макаки (генетика). Тока - тсссс...!!!
даже интересно, насколько формально будет исполняться это письмо. если как обычно, то хана однофа...
Группа крови, резус-фактор, имунный паспорт, справка из нарко-, психдиспансера и КВД....
в своем выступлении Путин сказал, что для ВСЕХ предприятий, которые числятся в списке особо пост...
А кризис у них, простите, в каком году начался? В 2008, в 2015, в 2020? Мы вообще когда-нибудь бе...
Да плевать. Ну есть у них и так мой ИНН, СНИЛС, номер паспорта, адрес и сведения о доходах. У нал...
"Сведения из регистра смогут получать ... также физические лица" Слов нет, проходной двор......
Могли бы и с 1 января задним числом вычет дать. А так получается, что налоги до 1 июля уже уплаче...
да, именно так. Покупатель выбивает чек. Звучит конечно абсурдно......
Господи.... ну когда ж на работу всех выпустят, а? Ну или в магазины и СПА салоны - кто там где в...
И кто только этот ответ сочинял...
А скажите мне, глупой женщине, а что конкретно собираются налогом -то облагать? ну или кого? Я че...
Именно-именно: нервы дороже...
Так бегут бухгалтера. Мне кажется, сейчас совсем не время искать новое место. В через одного проб...