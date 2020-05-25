Арбидол борется с критикой?

Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги.

Неприятная ситуация произошла с рядовым ютубером, то есть со мной.

1 мая 2020 на моем канале было опубликовано видео о новом перечне лекарств от коронавируса (видео сейчас недоступно и об этом далее). Видео было и на клерке - ссылка.

В видео рассказывалось о перечне препаратов, которые были включены в новую (шестую) версию рекомендаций Минздрава России по вопросу профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В видео рассказывалось о новых препаратах, которые появились в перечнях лекарств от коронавируса (приложения к Рекомендациям). По сути дела, это был пересказ официального документа государственного органа. Ссылка на документ была в описании под видео. В самом видео было специально указано, что лекарства могут приниматься только по назначению врачей.

Казалось бы ничего преступного. Единственное авторское отступление было по поводу препарата Умифеновир (коммерческое наименование Арбидол). Указывалось, что эффективность данного препарата не доказана и его включение в перечень является спорным. Более того, в самом тексте рекомендаций было указано, что Умифеновир только проходит клинические испытания. По информации СМИ претензии к рекламе арбидола (как лекарства от коронавируса) были и со стороны Федеральной антимонопольной службы.

И тут неожиданно ютуб блокирует данное видео. При этом в письме написано, что основанием для блокировки могут быть «призывы к насилию и опасным действиям, а также ролики, персонажи которых подвергаются риску причинения серьезного вреда своему здоровью либо риску смертельного исхода. Кроме того, мы не разрешаем добавлять на платформу материалы с изображением насилия и кровавых сцен, которые могут шокировать или оскорбить зрителя». Чтобы понять есть ли нарушение, можно посмотреть сам ролик на яндекс дзен. Благо залил его в другом формате.

Текст Письма:

Конечно, можно предположить, что это ошибка YouTube. Но вот почему среди 2076 видео ошибка произошла именно в отношении данного ролика остается загадкой.

Естественно блокировка будет обжаловаться. Но очень мало надежд на то, что администрация обратит внимание на апелляцию пользователя с небольшим количеством подписчиков, Кстати, чтоб два раза не вставать, подписывайтесь на канал.

На этом все.

Берегите себя. Не болейте. И пользуйтесь только препаратами с доказанной эффективностью.