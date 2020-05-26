Учет санкций, начисленных банкроту

У меня нет цензурных слов и выражений!😓
Тогда и судебную практику нельзя публиковать, там описываются способы ухода от налогообложения....
Паспорт такого рода хорош для покупки алкоголя и сигарет. Для открытия ИП, вы меня извините, ника...
ИП имел задолженность более 3000=00, на дату подачи задолженность погашена - субсидию дадут, если...
Знаю реальный пример. Предприниматель регистрировал свою трудовую деятельность в далёком 1999году...
И я о них. Может быть, мы их по разному видим. Технота, как Вы выразились, они на службе у древни...
В "Читай-городе" многоразовые маски по 70 р/шт. А на WB можно найти более надёжные чуть дороже, н...
@MaxC, браво, повеселили. Действительно тошно от одних законов и циркуляров.@Над.К, нам нужно не ...
Женская фантастика, смешная штука. Даже через двести лет мозги никому не нужны, лишь бы были сись...
Расчёт среднего заработка, вообще можно сказать, внутренний вопрос предприятия. Ни одного провер...
Спасибо! У меня тот-же результат: Сумма СВ за апрель: 1 240 = 2 000*0.22+8 000*0.1 = 440 + 8...
А я включу не потому что согласен с Рострудом, а просто мне так удобнее...
Не понятен смысл этого законопроекта (о пенсионерах).Вот пример:пенсионер-должник,пенсия 13 тысяч...
Я не отслеживаю ваши посты каждую минуту. Впрочем, дело не в том, сколько у вас времени это заним...
ЕНВД нужно отменить... Опять моя интуиция меня не подвела... Опять "заказуха" - ник только что со...
У меня это заняло 1,5 минуты)))Быстрый гугл и два копипаста...Вы дольше реагировали, чем я писал)...
И каким же образом, можно поинтересоваться?
Ну судя по количеству слов после этого вопроса, уже просто необходимо :)...
2007 год - Л.Н.Т. "предполагаемый автор".С тех пор не пересматривалось)))...
А требуется?)))Чтобы все жили по ПБУ, НК, так и общались зубодробильными казенными формулировками...
ЕНВД нужно отменить. Многие уже готовы к этому. Продление ЕНВД приведет к убыткам тех, кто уже го...
Простите, вы от имени этих самых чиновников пишете? ))
Сервоскафы...да....персональный тяжелый танк на ножках...Как о них мечтают те, "кто в теме" -Реко...
Я вообще-то о других писал. О т.н. Членах Древних (как 300-летний, идеально ухоженный британский ...
Пенсионные баллы, скорее всего, тоже уменьшат.
А в чем, собственно, проблема? Мы же ничего противозаконного и не делаем. Как написали ниже "резу...
то же самое происходит и с отпускными, и с командировкой по-среднему в январе......
этого может не случиться вообще, а считать надо уже сейчас. ...
Даааа, наемные работники нынче дорогое удовольствие...
А вообще говорят это произведение не принадлежит перу Льва Николаевича, говорят что фейк.)))...
Спасибо, а можно ссылку на сам закон почитать...
Если пешком то имейте ручную кладь, меньше вероятность.Надо учесть что МКАД со всеми развязками о...
Я думаю, за него переживать не стОит. Еще ни одного не урезали настолько, чтобы как-то почувствов...
*задумчиво* интересно, существуют ли медицинские средства от словесного поноса в интернете......
Кто б сомневался... не для этого пенсионный возраст повышали......