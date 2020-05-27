Клерк.Ру
Юзвак Максим

НДФЛ при уплате аренды третьему лицу

48

Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ при перечислении арендной платы третьему лицу по указания арендодателя (Письмо Минфина от 7 мая 2020 г. № 03-04-06/36737).