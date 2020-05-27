НДФЛ при уплате аренды третьему лицу

Конкретно в примере с филиалами частной школы не ясно, зачем вообще было покупать пять касс. Дост...
Считаю, что пенсию надо назначать посмертно и тут же лишать по той же причине....
С ужасом жду, когда директивно начнут контролировать количество потребляемых калорий. Ну а что, л...
А если туда попадет ошибка, то убрать ее будет практически невозможно... :)...
Путин, учитывая прежнюю трудовую деятельность в КГБ, понимает, что за голодным и нищим населением...
ИПешники! Идите в Газпромбанк! У него переводы на газпромбанковскую карту без комиссий и лимитов...
Им и так никто не пользуется, хоть блокируй, хоть разблокируй. Все пользуются ватсапом....
На кой сдались наркологи на предприятиях? В коллективах и без наркологов все знают своих алкоголи...
Всё делается через гос.услуги. А вообще, если вы работаете и если ваш регион одобрил пилотный про...
ООО , где 1 директор , тоже появилась такая надпись. В нашей налоговой или не берут или занято....
Добрый день всем, я мистер Фрэнк Мосс, частный кредитор, которыйдает возможность пожизненных кред...
хм., по сравнению с 1процЕнтом Сбера от всех переводов физиков свыше 50 тыс. 0.25 альфецев ещё по...
А работник виноват, что ИП не работает? Вы Указ Путина читали? Или хотя бы по телеку его слышали?...
Это получается ИП вообще не работает, а зп начисляется? Своевременно оплатить НДФЛ, соц.страх и т...
Так конкретные примеры есть. С цифрами. Там вроде все понятно....
Хьюберт Дж. Фарнсворт (англ. Hubert J. Farnsworth)
блин, миллион, даже смешноинтересно, на НДС они сколько химичат?...
Я не понял автора статьи. Если платить больше отчислений в ПФР, то на эту сумму уменьшается нало...
Да. Футурама - класс! А, Вы кто из футурамы? ))
Вообще то прогрессивный налог это выгодно для экономики. Так что надо бы шкалу и другими процента...
Декретные это зарплата за 140 дней, причём НДФЛ не удерживается. И по уходу за ребёнком до 1.5 ле...
ну, потому что одного примерно такого мы знаем из Футурамы...
Люди разные, вы, наверное, думаете в стиле английских романов, где на трёх страницах текста яхта ...
МакС - человек. Ничто не указывает на него, как на бота. С чего вообще такое предположение возник...
В телеграме есть вариант вычислить кто такой ник по связям, допустим вы что то пишете в группе Мо...
На Северстали давно на проходных при входе и выходе в газоанализаторы на алкоголь надо дуть. И чт...
Я не сильно юрист, но я не вижу предмета нарушения законодательства в статье. Там сказано примерн...
А кто установил норму в два литра? Я человек непьющий, но эта норма для меня маловата будет. А ещ...
Электронно делаем все больничные через СБИС
написали: "информация о способах уклонения об уплате налогов".Смешно, что будет когда они про Ше...
" Но я осознаю, насколько я мудр, что в этом мире сплетников всегда обо всех говорю любезно."Кейб...
Вышел на пенсию в октябре 2016 (в 60 лет). В декабре мне карту поступило порядка 25 тыс. (чуть ме...
Ага, вспомнить бы его)По логике, если запускать бота на бухгалтерский сайт, да ещё такого способн...
Предложите тест Тьюринга. ))
А Юрген это человеки или Бот? Если Бот, то от меня респект, очень натурально. Жаль, в бухии полны...