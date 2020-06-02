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Юзвак Максим

Поддержка самозанятых, налоговые льготы, должная осмотрительность в налоговом обзоре за май 2020

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Разбираем налоговые новости за май. 

Тайминг

01:30 – Меры поддержки – Законопроект № 959325-7;

04:41 – Налоговый капитал – Законопроект № 953580-7.

06:05 – Освобождение материальной выгоды от НДФЛ – Законопроект № 952911-7 (Закон 150-ФЗ);

07:25 – Порядок возврата страховых взносов – Законопроект № 953961-7;

08:45 – Путевки для предпенсионеров – Законопроект № 963506-7;

12:37 – Освобождение от обложения интеллектуальной собственности – Законопроект № 961192-7.

15:16 – Возврат налога на самозанятых – Постановление от 29 мая 2020 г. № 783, Распоряжение от 29 мая 2020 г. № 1431-р

16:45 – Меры поддержки самозанятых – сайт ФНС России

18:03 – Информационный сервис о льготах – сайт Правительства

18:12 – Сервис о льготах по ИНН – сайт ФНС России

18:35 – Публичная декларация ФНС России – сайт ФНС России

19:55 – Споры по квалификации недвижимого имущества – Письмо ФНС России от 20.04.2020 № БС-4-21/6581@

21:07 – Ограничение взыскания – Письмо Федеральной налоговой службы от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@

22:10 – Дело «Звездочка» - Определение от 14 мая 2020 № 307-ЭС19-27597