Поддержка самозанятых, налоговые льготы, должная осмотрительность в налоговом обзоре за май 2020

Разбираем налоговые новости за май.
Тайминг
01:30 – Меры поддержки – Законопроект № 959325-7;
04:41 – Налоговый капитал – Законопроект № 953580-7.
06:05 – Освобождение материальной выгоды от НДФЛ – Законопроект № 952911-7 (Закон 150-ФЗ);
07:25 – Порядок возврата страховых взносов – Законопроект № 953961-7;
08:45 – Путевки для предпенсионеров – Законопроект № 963506-7;
12:37 – Освобождение от обложения интеллектуальной собственности – Законопроект № 961192-7.
15:16 – Возврат налога на самозанятых – Постановление от 29 мая 2020 г. № 783, Распоряжение от 29 мая 2020 г. № 1431-р
16:45 – Меры поддержки самозанятых – сайт ФНС России
18:03 – Информационный сервис о льготах – сайт Правительства
18:12 – Сервис о льготах по ИНН – сайт ФНС России
18:35 – Публичная декларация ФНС России – сайт ФНС России
19:55 – Споры по квалификации недвижимого имущества – Письмо ФНС России от 20.04.2020 № БС-4-21/6581@
21:07 – Ограничение взыскания – Письмо Федеральной налоговой службы от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@
22:10 – Дело «Звездочка» - Определение от 14 мая 2020 № 307-ЭС19-27597