Соблюдение прав соседей по дому

на первую жену эти критерии не распространяются? или категорически запретим студенческие браки? д...
Аналогично. Вчера звонит инспектор. Было дарение квартиры сотруднику. Удержали НДФЛ частично из з...
ой ну давайте всех любовниц считать.... и любовников....
Правильно ли я понимаю, что предлагается взять на вооружение житие-бытие, в основной своей массе,...
Это все сделали для принудительной вакцинации от Била Гейтца, не зря как только лояльный к власти...
Я даже у нас на Урале встречала. И не у татар, а у русских... Жена законная - старшАя и одна-три ...
А где вообще этот план? Все о нем рассказывают, но никто его не видел....
У Вас какое-то предвзятое видение. Грустно, наверное, быть Вами, если мир раскрашен только такими...
Очень скоро это будет одним из критериев социальной стратификации....
А кто сказал, что электронный сервис в замен повышения НДС? Это вы ведь сами придумали. Почему не...
6 лет до пандемии доходы падали, сразу после пандемии должны начать расти. Какие к этому предпосы...
Красивенько?? Ну на вкус и цвет, как грится, все фломастеры разные, насчет "красивенько" я не оч...
Ну, не скажите... У некоторых южных народов в порядке вещей убийство женщины, если сочтут, что он...
Вот, хочется пруфы, хоть какие-нибудь ))
А единственной жене эти договоры/страховки не нужны? До появления в семье второй жены горного ор...
А Йетаиш Эйнау, Мисс Вселенная - 2013?
Так никто ж не заставляет всех поголовно уральских и не уральских южан и северян в массе четырех...
@Fraxine, вообще-то из текста не следует, что их хотят признать пострадавшими, как и производство...
Какое громкое заявление, что нам прибавили 2% НДС, а взамен электронный сервис. Это не означает, ...
Это он покрасовался из серии "назовите свой главный недостаток" и в ответ: "Нууу, я слишком добры...
А если этот волшебный критерий перестал выполняться, а жениться хочется? Что дальше?Да, и кто буд...
А мне добрые люди красивыми кажутся. И не только мне. Когда была на практике на заводе - был у на...
Бинго!А три таких жены и можно не работать. На диване лежать.......
Вайнахи (чеченцы) - тоже. Изначально они анималисты (волк и орел их изначальные божества)....
А вот эти "петишники", коллега, они в мыслях своих допускают, что Вы будете работать где-то (да е...
Ещё 36 % воздержались. Теперь всё сходится.
Да по желанию сторон создавать семьи в разных вариантах....
Кажется я на старости лет поняла почему на протяжении всей моей жизни мне так часто (гораздо чаще...
Тут есть продолжение: "Я промолчу. Если ему от меня что-то надо - пусть пользуется электронными с...
Эмм... а что, тебя за Абдуллу замуж выдают - четвертой женой? Ну так откажись, если против. Гюльч...
У кого услуги - просто работайте без актов. Это разрешено.В контракте надо указать, что факт опла...
Простите, вы у меня спрашиваете? Это же вы каким-то образом их пронумеровали, раз сделали такое г...
Если вы еще раз дадите подобную ссылку, то уйдете в бан! ...