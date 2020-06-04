Учет некоммерческой организацией возмещения судебных расходов

Удивило государство. Мы подали заявление после 25 мая, а получили 1 июня....
Спросить то не в смысле спросить у, но в смысле спросить с.Он не билетер, я Вам для скорейшего по...
Если надо узнать почему не спросить? И он уж точно не билетёр...
Не так и мало, я помню чем отличается равенство от эквивалентности и могу отличить визуально конд...
Он фискал. Вы же не спрашиваете с билетёра о чем пьеса? Его задача сдать деньги в банк (казначейс...
Школы финансируются из двух источников - на госстандарт(учебный процесс) средства поступают из су...
у детей сотовые есть, отведут в участок и родители сами материализуются. ...
а что там было? на хлебозаводе? без маски пришел?
А почему бы в Вашем случает не сидеть на удалёнке в таком удалённом месте в которое мальчики по в...
Я в то время работала в фирме, которая ценными бумагами занималась! МММ, помню, только открылась...
Обязательно будем судиться с ФССП.
Счета открыты в нескольких банках.
не, следующим шагом потребует поднять зарплату до среднеотраслевой по региону. По Москве: Админис...
В результате анализа выяснится, что были в наибольшей степени затронуты права и интересы Сергеева...
А что, семинары таки разрешили? )))
Калуга Астрал уволила сотрудника, который пожаловался. Ну или он сам ушел....
Красиво жить не запретишь (с)
Поэтому внося поправки нам должны сразу разъяснить - как этот пункт будет реализовываться в имеющ...
Да. и законотворцы должны предусмотреть все вопросы законодательства. В том числе и фиксирование ...
вы говорите о рынке разработки программного обеспечения или о бизнесе вообще?...
Ха, ножками сходить. Ну я сходила 13 мая, всем почти знакомым выплатили, а мне даже отказ не приш...
да, маркировка грустная штука
Начало и конец интересные, середину про роботов-бухгалтеров и банки, как будто другой человек пис...
Ни че хорошего я тут не думаю ((
похоже на лайфхак как найти своего ушедшего три года назад за хлебом, да так и не вернувшегося, б...
Добрый день! Это статья написана в блоке БухСофт. И про БухСофт. И доступ мы даем бесплатный, что...
А вот Минпросвещение пологичнее с выводами https://yandex.ru/turbo/h/garant.ru/news/1378344/?utm_...
Получили из налоговой по почте такой отказ(мы "непострадавшие).Ни печати,ни подписи исполнителя н...
Вот кто экономику в Стране разрушил - Дети на детских площадках. ...
Да во всей России экономика страдает из-за них
Продолжает сидеть сложа руки и рассказывать небылицы про будущее....
Разные работы/обязанности, разные требования.Кто-то должен сидеть на телефон от-до, кто-то сделат...
А если я в июле наберу сотрудников, например 40, в сентябре уволю, 40 (но останется 90%от данных ...
Вы сами ответили на свой вопрос. Если сотрудник должен быть доступен, но он не доступен, то он не...
У меня, например, появилась. И отчетливая. Когда я ушел от дяди и стал ИП. Дядя, он не бесплатный...