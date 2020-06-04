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Юзвак Максим

Учет некоммерческой организацией возмещения судебных расходов

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Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при выигрыше некоммерческой организацией судебного спора (Письмо Минфина от 22 мая 2020 г. № 03-03-05/42838).