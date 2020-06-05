Какой была налоговая система России до коронавируса (ностальгия от Минфина)

Вопрос: О действующей налоговой системе в РФ.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 4 марта 2020 г. N 03-01-11/16044

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает.

За последние годы новых налогов введено не было.

В течение 2017 - 2018 годов Правительством Российской Федерации совместно с бизнес-сообществом проводились обсуждение и выработка предложений по "настройке" действующей налоговой системы.

Предложенные меры нашли свое отражение в ряде Федеральных законов.

Принятые в законодательных актах условия в целях обеспечения стабильности законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и неувеличения налоговой нагрузки зафиксированы на долгосрочный период (до 2024 года).

При этом отмечаем, что созданная на сегодняшний день в Российской Федерации налоговая система не нуждается в глубоком реформировании, поскольку является работоспособной и эффективной - основные элементы и налоговые режимы определены, институциональная, законодательная и административная инфраструктуры созданы.

Принятые на уровне Правительства Российской Федерации фискальные решения должны обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и исполнение всех социальных обязательств, а также направлены на стимулирование экономического роста.

И.о. директора Департамента

В.А.ПРОКАЕВ

04.03.2020