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Юзвак Максим

Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

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Рассматривается предложение по выплате пособия домохозяйкам, а также по включению периода ведения домашнего хозяйства в страховой стаж (Законопроект № 965268-7).