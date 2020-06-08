Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

жалкая пародия на аналогичные подборки известных развлекательных ресурсов......
У вас калькулятор сильно глючит.
Ога, кто бы еще спрашивал у них разрешения на корпоративы. Захотели - собрались после работы или ...
Фигасе мысли у них бродят - не только о налогах за бездетность мечтают, но еще и на малодетность?...
А что, за самозанятых не надо платить страховые взносы, по договору ГПХ и удерживать с них НДФЛ? ...
Минфин ничего не попутал? Фактор инвестиционной привлекательности есть, а инвестиций нифига нет....
Шо, источники финансирования нашли?
А комментировать глупости не глупо ли?
Выборы в Госдуму осенью, видимо, ЛДПР и решило попиариться. Но Баба Яга против!...
никогда чиновники не проголосуют за прогрессивный ндфл, так как это снизит их доходы, причем сущ...
Амаль Клуни тоже ваш типаж?
Путин еще закон не подписал. Его почти на десять дней застопорили в Совете Федерации. Им ведь нед...
А как насчет того, что ПФР за эти годы сэкономил на отсутствии индексации? А взносы с зарплаты р...
Хорошо бы увидеть ссылки на нормативно-правовой акт, которым было введено освобождение от налогов...
я меедлеено снимааю излишне начисленные пеени...
оформление путевого листа с отрывным талоном Это в каком нормативном документе говоритс...
Мне интересно, многие ли вторым вариантом воспользуются? Ведь декларации подавать ежемесячно....
Да, дачной амнистией можно воспользоваться до 2021 года. Но продлят ли ее в очередной раз, ни кто...
Лучше была бы "Наложница" с томным голосом...
а чего это на заморском, таксик?
Да ничего, все в порядке со всем!
В итоге сама все относила и параллельно через почту подавала....
От Рогозина пусть прячется.
А что, собственно, такого со временем? Чат-бот разрабатывали года два. Надо было похоронить его в...
Бизнесу ....зда.....вокруг развал и шатания....а в это время: "Таксик"!!!! Блин, у меня все на се...
Хотя меня и не сокращали, сам уволился, следую лишь последнему пункту.Предыдущие пункты - ну их н...
:) Психологи.Давайте на землю спустимся и перепишем:Если Вас сократили:срочно на биржу за повышен...
Ну так это норма сегодняшнего дня. Штрафуют же за нарушение самоизоляции, хотя тоже ведь бред......
Означает ли это, что ИП теперь не имеет права организовывать летний детский лагерь с дневным преб...
Сумашедший дом происходит...
Не список дисквалифицированных лиц, в налоговой это "ограничение участия в ЮЛ" то есть отказ. Спо...
Вот что значит, человек не работал на рынке в 90е. Торговали сразу всем. Я торговал сначала чипса...
Новенький ник... Даже рекламу оплатить не в состоянии... Голопопый взломщик-халявщик... ...
Разумеется... Иначе теряется всякий смысл с поправками.
а за чей счет банкет? Предварительно рабочую субботу сделаем? и на 24.06 заменить на субботу? Или...