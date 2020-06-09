Налоговые итоги за май

Законопроекты, деятельность ФНС, судебка.

1. Налоговые законопроекты в мае

Направления законодательной деятельности в мае были определены Посланием Президента, состоявшимся 11.05.2020. В нем были озвучены очередные меры поддержки, в том числе налогового характера. В дальнейшем эти меры были реализованы Госдумой.

В Законопроекте № 959325-7 были закреплены такие президентские инициативы, как предоставление предпринимателям вычета, уменьшающего размер страховых взносов, и установление налоговых каникул во 2 квартале 2020 года. Кроме того, в законопроекте были определены налоговые последствия по НДС, налогу на прибыль, УСН при безвозмездной передаче оборудования для борьбы с коронавирусом. По НДФЛ и налогу на прибыль было предусмотрено освобождение в связи с прекращением обязательств по кредитам, которые брались для поддержания занятости.

Предложение Президента РФ о предоставлении налогового капитала (бонуса) самозанятым в размере МРОТ отразилось в Законопроекте № 953580-7 (Закон 166-ФЗ).

Что касается других поправок в налоговое законодательство, которые поступили в мае, то обращает на себя внимание Законопроект № 952911-7 (Закон 150-ФЗ), направленный на расширение возможности освобождения от НДФЛ материальной выгоды, образовавшейся в результате предоставления налогоплательщику кредитных каникул.

Правительство РФ подготовило поправки, направленные на реализацию позиции Конституционного Суда РФ, отраженную в Постановлении от 31 октября 2019 г. № 32-П. В данном случае речь идет о том, что отказ в возврате страховых взносов может быть мотивирован лишь тем, что застрахованному лицу (в пользу которого зачислялись излишне уплаченные суммы), назначена страховая пенсия.

Традиционно в Государственную Думу поступали Законопроекты, у которых мало шансов на одобрение думским большинством. К таким бесперспективным инициативам можно отнести:

Законопроект № 963506-7 об освобождении от обложения страховыми взносами путевок, приобретенных для предпенсионеров и лиц, занятых на опасных и вредных производствах.

об освобождении от обложения страховыми взносами путевок, приобретенных для предпенсионеров и лиц, занятых на опасных и вредных производствах. Законопроект № 961192-7 об освобождении от обложения налогом на прибыль доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.

Видео-обзор

2. Деятельность органов исполнительной власти

В мае активно развивались информационные сервисы органов власти.

Так, ФНС России подготовила сервис (https://service.nalog.ru/covid19/), позволяющий получить информацию о льготах на основании только ИНН налогоплательщика. Также на сайте ФНС был открыт раздел (https://npd.nalog.ru/help_self_employed/), на котором размещена информация о мерах поддержки, предоставляемых самозанятым. Наконец, запущен сервис (https://bo.nalog.ru/), на котором в открытом доступе размещена бухгалтерская отчетность налогоплательщиков.

Правительство РФ подготовило сервис, направленный на информирование о мерах поддержки, предоставляемых гражданам и организациям (http://government.ru/support_measures/).

ФНС России опубликовала публичную декларацию, в которой отражены основные направления и цели деятельности на текущий год.

В своем Письме от 20.04.2020 № БС-4-21/6581@ Налоговая служба в очередной раз обобщила практику по вопросу квалификации имущества в качестве недвижимого.

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3. Должная осмотрительность

В деле Звездочка (Определение от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597) Верховный Суд обратил внимание, что проявление должной осмотрительности остается важным обстоятельством при решении вопроса об обоснованности налоговой выгоды. При этом было указано, что объем проверочных мероприятий в отношении контрагента должен дифференцироваться в зависимости от значимости и содержания сделки (ординарная сделка, приобретение дорогого актива, работы большого объема).

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