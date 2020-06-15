Принцип внезапности, нулевая ставка, налоговая история в обзоре практики Верховного Суда

Ага, сто маленьких гномиков сидят по вечерам воскресенья и маленькими, трудолюбивыми ручками форм...
И от этого садик построится или просто какого-то другого ребенка выкинут оттуда и возьмут вашего?...
Все хорошо, только те, кто со справочками очно в МФЦ сбегал - пособие это получили уже.А кто элек...
Ой не могу..... ой чудесные, прекрасные люди..... то есть, если штампик есть - то никак заразитьс...
Им понравилось, да? Теперь у нас появятся прекрасные новые дни - выходные за счет работодателя?!...
Ничего, что далеко не все читают материалы исключительно через рассылку? А она формируется автома...
Бедный загнивающий Запад. Всё загнивает-загнивает, но чёт всё никак...
на форуме кто-то разместил (мне пригодилось), добавляю во все ответы (они сыпятся, как яблоки с я...
то такие вещи в подобных ситуациях отлично запоминаются на будущее!...
Очень полезная и актуальная статья! Уйти раньше с работы 11 июня, ага, если вдруг не знали об это...
@Олеся Пономарева Добрый день. О каких системах вы говорите? Какая есть альтернатива ?...
субъект. я про то, что при введении этих штрафов про этих самых субъектов не думали и не вспомина...
Олигархов нет.Киоска тоже нет.Хотя они существуют-с
Вы знаете очень часто, когда помогает помахать этой бумажкой перед ответственными лицами или напи...
а то как же ж..... работник то согласие давал одному юридическому лицу, а обрабатывать будет друг...
Регулярно налоговая рассказывает, что ИНН у работника не тот - нет копии - сиди гадай: у тебя рук...
Я прям прослезилась..... Пойду выпью триста капель эфирной валерьянки и пожертвую 50 рублей в фон...
подскажите, если например, по договору аутсорсинга делаешь кадровый учет или бухгалтерский, есть ...
Видимо, я неправильно понял... Но... Идентификация по СНИЛС в любом случае не прокатит. В пошлом ...
Мне тоже дали. А вот сестре жены дали на одного ребёнка, а на второго пришёл отказ с причиной не ...
А эта миледи сама пробовала носить маску и перчатки в битком набитом (потому что маршрутки зло и ...
Я работала в разных организациях. И где 4 человека было в штате (всего), и в тех, где 3000 челове...
У меня сняли ксерокопию всех страниц в сбере, когда поменяла паспорт. ...
Ага, бесплатно, только за забор крови с выездом заплатить придется больше чем за тест....
А сейчас разве реализация ПО облагается НДС? Или они не в курсе?...
Причем тут банк и кредит? Речь про работодателя. И его отчетность ...
Берется любая база ЗиК/ЗУП, оттуда достаются реквизиты ФИО-ИНН-СНИЛС нужного пола. И любой проход...
работник - субъект персональных данных.
если бы была бы необходимость обезопасить людей, то могли бы просто отменить сбор всех этих рекви...
при чём тут РАБОТНИК? про него вообще не вспоминали ни разу!...
А так прямо и было написано, что за май и июнь? Может все-таки за апрель и мая, а за июнь еще про...
О какой субсидии речь? Вы в прошлом году платили налог на профессиональный доход?...
здравствуйте скажите пожалуйста у меня не отправили субсидии куда и кому надо обращается?...
Подала 14 апреля ПФР 5 г.Химки,пришло добро,но заплатили только за май и июнь,за апрель деньги ук...
когда нам писали такую оговорку мы добавляли условия: возмещаем отказ в налоговом вычете при усло...
Меня умеляет реклама по организации голосования Конституции. Такое напридумали, я лично считаю се...