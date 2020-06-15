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Юзвак Максим

Принцип внезапности, нулевая ставка, налоговая история в обзоре практики Верховного Суда

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные в Верховном Суде в апреле 2020

- О принципе проведения выемки – Определение от 17 апреля 2020 г. № 306-ЭС20-3991

- О применении нулевой ставки по НДС при хранении рыбы – Определение от 13 апреля 2020 г. № 303-ЭС20-5503

- О содержании должной осмотрительности – Определение от 7 апреля 2020 г. № 308-ЭС20-3059