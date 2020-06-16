Учет при продаже выкупленной у участника доли в ООО

Над.К Я вот как ИП прекрасно живу без ТКС и ГосуслугИ не понимаю, что плохого, что ест ЛК на сайте ФНС?... ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

kotobormot а если не раз два работников, и ЮЛ тоже не раз и не два и даже не пять) интересно хоть у кого ... Обзор от БухСофт: ТОП-10 рабочих моментов, которые бесят бухгалтеров

SBIS_MO Как и ЛК НП. Бух.компаниям весело по ЛК НП скакать)Мало нам госуслуг с Документами по ООО и ИП, в... ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

SBIS_MO Крутиссимо!Что работаем, что не работаем - оплата работнику не меняется.Осталось обязать выйти на... Нерабочий день 24 июня оплачивается как рабочий

SBIS_MO А письмо по ТКС - то чем не устраивает? Нас потихоньку приучают к ЛК НП? К чему бы это?... ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

natalisa52 Дорогу открыли для посуточной аренды квартир ... с такими требованиями никто в гостиницах жить не... Без штампа в паспорте в один номер не поселят?

natalisa52 А как государство будет это лицензировать. Они что в этот что то смыслят..?... В Госдуме предложили разработать профстандарты для шаманов и экстрасенсов

проза жизни Д.Хармс Бульдог и таксик Над косточкой сидит бульдог,Привязанный к столбу.Подходит таксик маленьк... ФНС запустила чат-бота по имени Таксик

VadimBA В последнее время все чаще приходится читать всякие бредовые новости. Каждый "кирпичик" из "верти... Без штампа в паспорте в один номер не поселят?

kotobormot у меня подруга программист, говорит что они могут так настроить программу что постоянно что то бу... Время бухгалтеров заканчивается. Уже сейчас - лучший бухгалтер это программист!

VikaV2193 А, как же объятия - дофамин и положительные эмоции? Для этого то вся эта канитель с браком и храп... Без штампа в паспорте в один номер не поселят?

VadimBA Вам не терпелось обратить на себя мое внимание? Ну, обратил я на Вас свое внимание. И что дальше?... Время бухгалтеров заканчивается. Уже сейчас - лучший бухгалтер это программист!

Елена_N А у второго все равно выбора нет. Он же в бумажную ТК записи не делает. В электронном виде все об... СЗВ-ТД в 2020 году: вопросы-ответы

VikaV2193 Общероссийский народный фронтЧто за фронт такой, кто знает? Почему Путин думает, что этот фронт с... Путин считает, что необходимы новые меры поддержки граждан и бизнеса

kotobormot интересный опыт) меня в белых вообще не о чем не спрашивали , зато в махровой чернухе на собеседо... Время бухгалтеров заканчивается. Уже сейчас - лучший бухгалтер это программист!