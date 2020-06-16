Учет при продаже выкупленной у участника доли в ООО

Я вот как ИП прекрасно живу без ТКС и ГосуслугИ не понимаю, что плохого, что ест ЛК на сайте ФНС?...
А если всю гостиницу снять, а ночевать в одном номере?😆...
а если не раз два работников, и ЮЛ тоже не раз и не два и даже не пять) интересно хоть у кого ...
Как и ЛК НП. Бух.компаниям весело по ЛК НП скакать)Мало нам госуслуг с Документами по ООО и ИП, в...
Крутиссимо!Что работаем, что не работаем - оплата работнику не меняется.Осталось обязать выйти на...
Это самый последний документ в порядке хронологии. Я не стал расписывать, как он определяется. Ук...
А письмо по ТКС - то чем не устраивает? Нас потихоньку приучают к ЛК НП? К чему бы это?...
ПоследнийДокумент - это что? Во встроенном языке есть такой девайс? Или он все базы перебирает пе...
Дела давнишние... Той базы под рукой уже давно нет. Смысл следующий:Процедура ПриНачалеРаботыСист...
У нас перенесли ещё на месяц вперед.
Не надо там ничего дополнительно настраивать, это её исходное состояние....
Смысл темы-НЕТ СТАНДАРТА ДЛЯ ТОГО КТО ПРОВОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ! Тестируют на свое профессиональное в...
Слишком сложный алгоритм для моего понимания. Пока не увижу, не поверю. ...
Мы то же подали объявление- ищем бухгалтера .Подали 29 мая. Пришло ТРИ резюме. Обычно штук сорок....
Обыкновенный средний ИП, с 1 наемным работником, занимается грузоперевозками. Знаете сколько док...
Знаете, тут совсем другое... Некие "умельцы" сознательно создают проблемы пользователям. На моей ...
Интересно, если снять два номера, а ночевать в одном, за это штрафы какие-нибудь будут?...
Дорогу открыли для посуточной аренды квартир ... с такими требованиями никто в гостиницах жить не...
Так то храп- это заболевание, лечить мужиков с такими проблемами надо....
А как государство будет это лицензировать. Они что в этот что то смыслят..?...
Да не злитесь, я когда в 1994 году работала на полставки программистом - внедряла 1С, меня именно...
ЛитератураКаталог стихотворенийДаниил Хармс — стихиДаниил ХармсКак Володя быстро под гору летелНа...
Зла не хватает на таких уродов...
Д.Хармс Бульдог и таксик Над косточкой сидит бульдог,Привязанный к столбу.Подходит таксик маленьк...
В последнее время все чаще приходится читать всякие бредовые новости. Каждый "кирпичик" из "верти...
у меня подруга программист, говорит что они могут так настроить программу что постоянно что то бу...
А, как же объятия - дофамин и положительные эмоции? Для этого то вся эта канитель с браком и храп...
Вам не терпелось обратить на себя мое внимание? Ну, обратил я на Вас свое внимание. И что дальше?...
далеко не все,по себе обо всех не судите
А у второго все равно выбора нет. Он же в бумажную ТК записи не делает. В электронном виде все об...
Общероссийский народный фронтЧто за фронт такой, кто знает? Почему Путин думает, что этот фронт с...
интересный опыт) меня в белых вообще не о чем не спрашивали , зато в махровой чернухе на собеседо...
мне кажется что это неотделимые друг от друга вещи
вы еще похейтить и потроллить забыли за слово бух) вдруг вам на досуге заняться нечем - вот вам п...