Смягчение уголовного наказания женщинам

Ещё третий вариант не озвучен , на одной кровати, но под разными одеялами......
Почем опиум для народа? (с) https://youtu.be/gYucH6aQcAk
Считаю, что ФНС в данных случаях отказывает законно, так как выдача ЭЦП новому директору организа...
Это приложение для кассовых чеков. А самозанятые таких не выдают. Приложение Мой налог - это не о...
Ну, вот.. сразу «племянница», может это жена ? Тоже им жарко в одном номере))...
Точно? Обеспечивают сон именно маме? Помнится мои детки, правда не погодки, у них разница 7 лет. ...
Вот чем не хотелось бы мерится, так это количеством букв тут в сообщениях......
Именно из-за существования СССР.
уверяю вас, погодки даже с разницей года в три - обеспечивают маме здоровый сон лет на 7. ...
ст 67-1 "о защите исторической правды, и создании условий для развития детей."Во первых, история ...
Каждый вечер, когда ложусь спать, благодарю маму, папу, бога (всех причастных) за то что у меня е...
Мелкие семейные радости - матрац раз в месяц переворачиваем всей семьей (с мужем, собакой и кошко...
Как же он пострадает, когда он наоборот выиграет - он ввел комиссии за перечисления с карты на ка...
"Далее все это подписываем ЭЦП нового директора и отправляем через личный кабинет налогоплат...
через ... лет при очередных поправках напишут"пожизненное, с наследованием" ))))...
о будущем трудоустройстве думает.ну а что? самая лучшая профессия! любым министером, премьером и ...
Похоже, размер зарплаты для Президента указал исходя из пожеланий к зарплате у депутатов....
Зачем? Кондиционер дешевле и приятнее :)
"с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом размере — 6572&nb...
Релевантен период года эдак с 1950. Именно в это время в ведущих странах Европы началась программ...
потрясающе! при зарплатах чиновников в 400 тыс. вот такая копеечная сумма на детей... мне очень ж...
главное, что у клиентов есть выбор как переводить деньги. а дальше каждый сам выберет удобный ему...
Помнится как-то наткнулась на вакансию юрист-системный администратор. Не, ну а чо?))...
Спасибо за непростой текст! )https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7507871329651199409&text...
Может тогда отпадет необходимость иметь на руках множество документов. Будет достаточно только од...
Ога! И так каждый год.Ну, можно каждые два года.Лет на 10 плодоносия и задора хватит, а там уж и ...
Без штрафа.Так, кстати, многие и делали до вируса:Возвращаясь к себе в номер после полуночи из ло...
Все , что перечислено - нормально, а вот пожизненное сенаторство - как то непривычно ...
Да кто же против? Важно иметь возможность делать так и эдак. Потому как если возможности эдак нет...
текст подправьте, пожалуйста
А не снимет потом налоговая расходы на лизинговые платежи?...
Интересно, когда это будет? Как приходили работники за справками, так и приходят....
Охренеть! (с)А этот учредитель не потребовал, чтобы бухгалтер дивиденды получал?...
До советской власти все поголовно миллионерами были, в хоромах жили....