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Юзвак Максим

Варианты обложения объекта незавершенного строительства

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Рассматривается вопрос об условиях обложения налогом на имущество организаций объекта незавершенного строительства по кадастровой или среднегодовой стоимости (Письмо Минфина от 27 мая 2020 г. № 03-05-05-01/44384).

 