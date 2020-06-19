Варианты обложения объекта незавершенного строительства

Arhimed0 зачем его на площадку? контейнер стоИт в нише дома под мусоропроводом. Приезжает мусоровоз, хвата... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

lolalola поймите, что норма это сортировать мусор а не закапывать его в землю. скоро воды чистой не найдеш... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

lolalola Отличная идея. У нас в 3 соседних домах заварено почти с первого года. и никто ничего в коридор... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Dmitriy A Мусор из мусоропровода куда девают??? На ту же площадку контейнеры из подъездов и отвозят. Они лу... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Dmitriy A Тариф меньше - идёт ежемесячный вычет. В моём случаи - 144руб. За не использование мусоропровода ... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Над.К А какой смысл в нелицензионном? Нужны же постоянные обновления. Я вот не знаю ни одного бухгалтер... Как из-за халатности главбуха компания на УСН попала на 15 миллионов

Dmitriy A Организовано место для контейнеров - очень удобно. Даже коммунальщиком намного удобней следить за... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

bestiya7460 Трудилась я у аутсорсеров. На все мне было пофиг, если честно. 20 организаций, у всех разные виды... Как из-за халатности главбуха компания на УСН попала на 15 миллионов

Над.К По идее - нет кода, нет удержания. Но кто будет отслеживать правильность кодов? Банки уже обращал... Примеры зарплатных платежек по новым правилам

Над.К Мусоропроводы есть далеко не во всех домах. В большинстве как раз их и нет. Почему-то никто не вы... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

VadimBA Мусор - это новая нефть. Кто успел к этой кормушке: https://echo.msk.ru/news/2662585-echo.html... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Arhimed0 это уже от людей зависитв принципе, идя с улицы домой, и напИсать можно под чужую дверь, а не до ... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Arhimed0 цель такого нововведения - увеличение штрафов и прочих санкций как официальных так и не официальн... Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

room111 Давайте лифты заварим, они тоже дорогие в эксплуатации, опасные, при этом полезно для здоровья хо... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

room111 А мне такая идея не нравится. Тариф все равно меньше не станет, мне придется сортировать мусор, т... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Arhimed0 тогда так..., как Вы считаете: при наличии в банке исп листа и поступлении денег без кода, банк с... Примеры зарплатных платежек по новым правилам

Arhimed0 В среднем оборудование такой площадки может обойтись в 150-200 тысяч рублей,нифига себе... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

ДмитрийW ну а откуда взялась эта новая площадка для мусорных контейнеров? Расстояния по СанПиНу соблюдаютс... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Rolen Какие расходы? Количество мусора не изменяется. Просто человек не кидает в мусоропровод, а проход... Предлагают запретить мусоропроводы в жилых домах

Над.К Вы не понимаете, что в некоторых местах работы нет от слова совсем? И дело не в том, что люди не ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

hub Есть фильм 1978г. "Кулак" с Сильвестр Сталлоне в главной роли - о борьбе профсоюзного движения в ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

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Над.К Из приведенного примера ничего не значит. Потому что был чуть ли не первый день новых правил и ни... Примеры зарплатных платежек по новым правилам