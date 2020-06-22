Обзор свежих писем Минфина по налогам

Налоговый контроль

Письмо от 23 апреля 2020 г. № 03-02-07/1/33201

Основания для постановки на учет в налоговых органах метрополитена по месту нахождения его станций отсутствуют.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 8 апреля 2020 г. № 03-07-14/27859

При осуществлении процедуры раздела имущества супругов, связанной с определением их долей и уточнением, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость не возникает.

Письмо от 7 апреля 2020 г. № 03-07-03/27511

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 и пункта 1 статьи 39 НК РФ в случае перехода права пользования участком недр и переоформления лицензии на пользование участком недр, связанного с таким переходом, передача вышеуказанного имущества, необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр, от одного юридического лица (прежнего владельца лицензии) к другому юридическому лицу (новому владельцу лицензии) подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-07-14/26364

В связи с этим в случае, если объект основных средств (объект недвижимости), затраты на создание которого осуществлены индивидуальным предпринимателем в период применения ЕНВД, будет вводиться в эксплуатацию после перехода индивидуального предпринимателя на общий режим налогообложения, суммы #ндс по таким затратам принимаются к вычету в порядке, предусмотренном статьей 172 НК РФ, при условии, что построенный объект основных средств (объект недвижимости) предназначен для осуществления операций, подлежащих налогообложению НДС. При этом право на указанные вычеты возникает в налоговом периоде, в котором индивидуальный предприниматель перешел с ЕНВД на общий режим налогообложения.

Обзор налоговых новостей за май 2020

Письмо от 2 апреля 2020 г. № 03-07-08/26246

Узлы и детали, снимаемые с железнодорожного подвижного состава, находящегося на территории иностранного государства, следует рассматривать как товары после заключения договора купли-продажи, то есть в момент нахождения таких узлов и деталей за пределами территории Российской Федерации. Учитывая изложенное, местом реализации за пределами территории Российской Федерации узлов и деталей, снимаемых с железнодорожного подвижного состава, находящегося на территории иностранного государства, территория Российской Федерации не признается, и, соответственно, такая реализация не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации.

Письмо от 20 апреля 2020 г. № 03-07-11/31326

В случае, если на момент составления первичного документа, оформляемого на покупателя, товар находится за пределами территории Российской Федерации, местом его реализации территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации.

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-03-06/3/32714

Организации объекта обложения налогом на добавленную стоимость в отношении расходов по оплате физкультурно-оздоровительных услуг, фактически оказанных сторонними организациями (фитнес-центрами и спортивными клубами) сотрудникам данной организации, не возникает, поскольку реализация данных услуг этой организацией не осуществляется.

Письмо от 20 апреля 2020 г. № 03-07-11/31484

Поскольку услуги по сертификации электронной компонентной базы российского и иностранного производства для ракетно-космической техники по своему экономическому содержанию не соответствуют видам работ (услуг), указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 164 НК РФ, в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ налогообложение указанных операций производится по налоговой ставке 20 процентов.

Письмо от 28 апреля 2020 г. № 03-07-08/34465

Применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при оказании услуг по возврату экспортеру многооборотного съемного оборудования и средств крепления, когда пункт отправления и пункт назначения находятся на территории Российской Федерации, указанным подпунктом 2.7 и другими подпунктами пункта 1 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. В отношении таких услуг применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Налог на прибыль

Письмо от 1 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/25840

Суммы выплаченных работникам подъемных, связанных с их переездом на работу в другую местность, предусмотренные статьей 169 ТК РФ, для целей налогообложения прибыли организации могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в пределах размеров, определенных сторонами трудового договора, и при условии соответствия данных расходов положениям пункта 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 2 апреля 2020 г. № 03-03-06/2/26195

Принимая во внимание указанное, если в дальнейшем банк реализует принятый на баланс предмет залога (ипотеки), отрицательная разница между ценой приобретения такого имущества и выручкой от его реализации признается для целей налогообложения убытком в соответствии с пунктом 2 статьи 268 НК РФ. Основания для применения пункта 2 статьи 266 НК РФ в случае прекращения обязательства по ипотеке на основании пункта 5 статьи 61 Закона N 102-ФЗ отсутствуют.

Письмо от 1 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/25858

Учитывая положения пункта 5 статьи 259.1 НК РФ, при расконсервации объекта основных средств амортизация по нему продолжает начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла такая расконсервация, по месяц полного списания его остаточной стоимости. При этом истечение срока полезного использования объекта основных средств в период его консервации не влияет на указанный порядок начисления амортизации.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2020

Письмо от 7 апреля 2020 г. № 03-07-03/27511

В случае если денежные средства, поступившие прежнему владельцу лицензии, перечислены новым владельцем лицензии в размере, равном затратам по уплате государственной пошлины, сбора за участие в конкурсе (аукционе), разового платежа за пользование недрами, а также иным аналогичным затратам, то в целях налога на добавленную стоимость рассматривать эти суммы в качестве дохода и, соответственно, учитывать при определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость оснований не имеется.

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/27033

Расходы организации, связанные с участием в тендерных торгах, которые проиграны, могут быть признаны для целей налогообложения прибыли в составе внереализационных расходов в случае, если они понесены в связи с выполнением требований, предъявляемых организаторами торгов участникам торгов, и не возвращаются им при проигрыше (в частности, к таким расходам могут быть отнесены расходы по уплате сбора за участие в конкурсе, расходы по приобретению тендерной документации, приобретению банковской гарантии). Указанные расходы, подтвержденные документально, учитываются для целей налогообложения прибыли единовременно.

Письмо от 8 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/27658

Расходы организации на повышение профессионального уровня работников могут учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, только при условии, если указанные расходы соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 264 НК РФ, а также критериям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 6 апреля 2020 г. № 03-03-06/2/27064

В случае обнаружения в текущем налоговом (отчетном) периоде документов, подтверждающих основания отнесения задолженности в соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ к безнадежной, налогоплательщик вправе учесть суммы безнадежной задолженности, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, при определении прибыли текущего налогового (отчетного) периода, но только если допущенные ошибки (искажения) ранее привели к излишней уплате налога.

Письмо от 14 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/29669

Компенсация расходов, произведенных иным налогоплательщиком (иной организацией), в общем случае не отвечает критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 9 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/28694

Если оказание медицинской услуги осуществляется не самой медицинской организаций, а сторонней, привлеченной в качестве соисполнителя, то доход, полученный от оказания данной услуги не относится к доходам, полученным от осуществления медицинской деятельности, включенной в вышеуказанный Перечень. Следовательно, такой доход не участвует в определении доли дохода, полученного от медицинской деятельности, в общей сумме доходов, полученных за налоговый период.

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-03-06/3/32714

Расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются.

Письмо от 20 апреля 2020 г. № 03-03-06/2/31592

Налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшить налоговую базу отчетного (налогового) периода на сумму убытков, полученных присоединенной организацией в предыдущих налоговых периодах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 283 НК РФ. При этом убыток присоединенной организации, образовавшийся в последнем для нее налоговом периоде, налогоплательщик-правопреемник вправе учесть в периоде, следующем за налоговым периодом, в котором произошло присоединение. Если налоговая база отчетного (налогового) периода у налогоплательщика-правопреемника признается равной нулю, то убытки, полученные налогоплательщиком-правопреемником, а также убытки, полученные присоединенной организацией, могут быть перенесены на будущее в той очередности, в которой они понесены (совокупно по годам), с учетом положений статьи 283 НК РФ.

Письмо от 20 апреля 2020 г. № 03-03-07/31402

Что касается вопроса об учете расходов налогоплательщика, понесенных им при проведении сезонных работ, то отмечаем, что особенностей формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, связанных с сезонностью производства, НК РФ не предусматривает, в связи с чем указанного рода расходы могут учитываться при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случае соблюдения вышеупомянутых критериев и условий статей 252 и 270 НК РФ.

Письмо от 27 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/34012

Произвольное исключение имущества из состава амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения дохода, НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 22 апреля 2020 г. № 03-01-10/32570

Нормы бухгалтерского учета не препятствуют использованию в бухгалтерском учете в исключительных случаях скан-образов первичных учетных документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. При этом руководитель экономического субъекта как лицо, организующее ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, должен обеспечить соблюдение требований к первичным учетным документам, установленных Федеральным законом N 402-ФЗ.

Письмо от 28 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/34856

В случае если нормами гражданского или отраслевого законодательства обязательства налогоплательщика фиксируются в рублях, то такие обязательства перед налогоплательщиком текущей переоценке в соответствии с пунктом 8 статьи 271 и пунктом 10 статьи 272 НК РФ не подлежат.

Письмо от 27 апреля 2020 г. № 03-03-07/34451

НК РФ не содержит конкретного перечня документов, которыми можно подтвердить право на включение в расходы убытков от хищений, виновники которых не установлены. Учитывая изложенное, в случае наличия документа, выданного уполномоченным органам власти, подтверждающего факт отсутствия виновных лиц, убытки от хищения материальных ценностей могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 29 апреля 2020 г. № 03-08-05/35077

Если деятельность иностранной страховой организации по предоставлению услуг по страхованию не приводит к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации, выплаты, осуществляемые в ее пользу на основании договора страхования российской организацией, налогообложению в Российской Федерации не подлежат.

Дайджест налоговых новостей за май 2020

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 8 апреля 2020 г. № 03-07-14/27859

При заключении супругами брачного договора в отношении имущества, находившегося в их совместной собственности, у супругов не возникает экономической выгоды, поскольку один из них становится единоличным владельцем части имущества, которым владел и ранее, но совместно с супругом.

Письмо от 7 апреля 2020 г. № 03-04-06/27308

Доходы работников, выполняющих трудовые обязанности в зарубежных подразделениях организации за пределами Российской Федерации, в виде сумм оплаты времени простоя, гарантированных при временной приостановке работы по вине работодателя либо по причинам, не зависящим от работодателя и работника, для целей налогообложения могут быть отнесены к доходам от источников за пределами Российской Федерации.

Письмо от 15 апреля 2020 г. № 03-04-05/30002, от 14 апреля 2020 г. № 03-04-09/29658, от 9 апреля 2020 г. № 03-04-09/28278

Суммы непосредственно вклада в банке не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Налоговые споры за 1 квартал 2020

Письмо от 14 апреля 2020 г. № 03-04-05/29568, от 13 марта 2020 г. № 03-04-05/19415

Если квартира приобретена в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве и находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более (исчисляемого в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 217.1 НК РФ), то доходы от продажи такой квартиры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 9 апреля 2020 г. № 03-04-09/28277

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения вознаграждения, выплачиваемого присяжным заседателям за время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-11-11/26730

В случае, если индивидуальный предприниматель снялся в налоговом органе с учета в качестве налогоплательщика упрощенной системы налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ, и перешел в соответствии с главой 26.5 НК РФ на применение псн, денежные средства, поступившие индивидуальному предпринимателю от продажи доли в недвижимом имуществе в период применения им ПСН, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 23 апреля 2020 г. № 03-04-05/32770

Из обращения следует, что право собственности на квартиру оформлено на тетю налогоплательщика. Таким образом, поскольку даритель и одаряемый в рассматриваемой ситуации не признаются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, то доход в виде недвижимого имущества, получаемого в порядке дарения, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 16 апреля 2020 г. № 03-04-05/30567

В случае получения физическим лицом доходов в виде денежных средств от других физических лиц в порядке дарения указанные доходы освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 18.1 статьи 217 Кодекса.

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-03-06/3/32714

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм компенсации (оплаты) работодателем работникам занятий спортом, указанная статья не содержит, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 20 апреля 2020 г. № 03-04-05/31520

Супругу, который не участвовал в заключении договора добровольного страхования жизни со страховой компанией, социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме уплаченных им страховых взносов не предоставляется.

Письмо от 24 апреля 2020 г. № 03-04-05/33285

Доходы в виде доли в жилом помещении, полученные в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом N 256-ФЗ, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 24 апреля 2020 г. № 03-04-05/33277

В случае продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика в течение установленного срока владения таким имуществом и более, полученный от его продажи доход освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 28 апреля 2020 г. № 03-04-05/34415

В связи с этим в случае если индивидуальный предприниматель осуществляет виды предпринимательской деятельности по продаже недвижимого имущества и недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 30 апреля 2020 г. № 03-04-09/35512

Если привлекаемые к работе иностранные граждане в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно не имеют патентов, то положения статьи 227.1, а также абзаца третьего пункта 3 статьи 224 НК РФ в отношении соответствующих доходов таких иностранных граждан не применяются.

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-04-05/31922

Налогоплательщик, получавший в течение налогового периода от Фонда доход в виде пособия по временной нетрудоспособности, облагаемый по налоговой ставке 13 процентов, в отношении которого Фондом не предоставлялись стандартные налоговые вычеты, имеет право на получение налоговых вычетов на детей на основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за те месяцы налогового периода, в которых от Фонда был получен доход.

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-04-05/32054

Федеральный закон № 56-ФЗ предусматривает возможность уплаты дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию застрахованным лицом самостоятельно либо работодателем в пользу застрахованного лица. При этом Федеральным законом № 56-ФЗ не предусмотрена возможность уплаты застрахованным лицом дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию в пользу иных лиц.

В этой связи указанный социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц предоставляется при представлении налогоплательщиком (застрахованным лицом, самостоятельно уплачивающим указанный взнос) документов, подтверждающих его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом N 56-ФЗ. Соответственно, супругу, который самостоятельно не уплачивал указанный взнос, социальный налоговый вычет не предоставляется.

Практика Конституционного Суда РФ за 2019

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-11-11/26731

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима #нпд для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по настройке персональных компьютеров, серверов, роутеров, а также по прокладке слаботочных кабелей и проводов, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Письмо от 20 марта 2020 г. № 03-11-11/21804

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане Российской Федерации, а также граждане других государств - членов Евразийского экономического союза. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, в том числе гражданами Туркменистана, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, Федеральным законом не предусмотрено.

Налог на имущество

Письмо от 22 апреля 2020 г. № 03-05-05-01/32661

Авиационные двигатели в составе воздушного судна и приобретенные отдельно от воздушного судна авиационные двигатели, учтенные в качестве основных средств как отдельные инвентарные объекты, не являются объектом обложения налогом на имущество организаций в соответствии со статьей 374 НК РФ.

Практика Верховного суда 2019

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Страховые взносы

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-03-06/3/32714

Суммы оплаты организацией стоимости занятий спортом для работников, а также суммы компенсации организацией указанных расходов самим работникам в статье 422 НК РФ не поименованы, и, следовательно, такие суммы подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 22 апреля 2020 г. № 03-03-06/1/34015

Суммы расходов организации по договору комплексного страхования работника, выезжающего за пределы постоянного места жительства, объектом страхования которого являются имущественные интересы работника, связанные с риском непредвиденных расходов работника, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

УСН

Письмо от 8 апреля 2020 г. № 03-11-11/27681

Индивидуальный предприниматель, приобретающий долю в уставном капитале организации в размере 100 процентов, не утрачивает право на применение #усн при соблюдении всех других условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 8 апреля 2020 г. № 03-07-14/27859

При заключении супругами брачного договора, в частности, с установлением режима раздельной собственности на отдельное недвижимое имущество, находившееся в их совместной собственности, у супругов не возникает экономической выгоды в том числе в целях определения доходов на УСН, поскольку один из супругов становится единоличным владельцем части имущества, которым владел и ранее, но совместно с супругом.

Письмо от 3 апреля 2020 г. № 03-11-11/26730

В случае, если индивидуальным предпринимателем не направлялось уведомление в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения в соответствии с пунктом 6 статьи 346.13 НК РФ, денежные средства, поступившие индивидуальному предпринимателю от продажи доли в недвижимом имуществе, использовавшегося в предпринимательской деятельности, при совмещении индивидуальным предпринимателем ПСН и упрощенной системы налогообложения, учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 15 апреля 2020 г. № 03-11-11/29958

В соответствии с подпунктами 23 и 25 пункта 3.1 Национального стандарта Российской Федерации #гост Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденного приказом Госстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст, копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. Заверенной копией документа является копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. Согласно пункту 5.26 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов", утвержденного приказом Госстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст, при заверении соответствия копии документа подлиннику под реквизитом "подпись" указываются: слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения копии. Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия ("Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N... за... год"), и заверяется печатью организации. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.

Расходы, указанные в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ, должны быть документально подтверждены. В целях документального подтверждения данных расходов могут выступать копии документов, заверенные согласно указанному порядку.

Письмо от 16 апреля 2020 г. № 03-11-11/30388

Услуги на приобретение услуг видеосвязи в целях охраны объекта недвижимости могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

НДПИ

Письмо от 30 апреля 2020 г. № 03-06-05-01/35579

При расчете степени выработанности запасов конкретного участка недр в целях исчисления #ндпи следует учитывать показатели начальных извлекаемых запасов полезного ископаемого по всем зонам, залежам, пластам, горизонтам, горным отводам, расположенным в пределах определенных лицензией на пользование недрами границах участка недр.

Патент

Письмо от 21 апреля 2020 г. № 03-11-11/32183

В случае установления законом субъекта Российской Федерации дополнительного перечня видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в том числе по коду 96.09 ОКВЭД 2, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность астрологов и медиумов в этом субъекте Российской Федерации, вправе применять ПСН.

Письмо от 2 апреля 2020 г. № 03-11-11/26340

С 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель - налогоплательщик ПСН, использующий труд наемных работников, применяющих НПД, с которыми заключены договоры возмездного оказания услуг, при определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 346.43 НК РФ, не должен учитывать таких работников.

Письмо от 10 апреля 2020 г. № 03-11-11/29149

Индивидуальный предприниматель в отношении услуг по обучению йоге вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ. При этом главой 26.5 НК РФ не предусмотрено ограничений в применении ПСН при оказании услуг физическим лицам, которые являются нерезидентами Российской Федерации, а также в случае, если услуги оказаны дистанционно (посредством сети Интернет). Также применение ПСН в отношении предпринимательской деятельности по обучению йоге НК РФ не ставится в зависимость от площади помещения, в котором проводится семинар, количества участников, а также стоимости указанных услуг.

В отношении продажи записи курса обучения может применяться ПСН в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, в случае если указанная продажа является составной частью деятельности по обучению населения на курсах и по репетиторству.

Торговый сбор

Письмо от 14 апреля 2020 г. № 03-11-11/19466

В случае, если индивидуальным предпринимателем вместе с оказанием услуг (выполнением работ) по ремонту бытовой техники осуществляется розничная реализация товара, такой индивидуальный предприниматель может быть признан плательщиком торгового сбора, при условии, что используемый объект недвижимого имущества отвечает признакам торгового объекта и его использование отнесено к видам деятельности, в отношении которых нормативным правовым актом соответствующего муниципального образования (законом городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен торговый сбор.

Письмо от 6 апреля 2020 г. № 03-01-15/27090

При передаче денежных средств агентом принципалу применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Госпошлина

Письмо от 14 апреля 2020 г. № 03-05-06-03/29535

Если дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения подлежит государственной регистрации, то государственная пошлина уплачивается в размере, установленном подпунктом 25 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, а если заключенное дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения влечет необходимость внесения изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости, то государственная #пошлина уплачивается в размере, установленном подпунктом 27 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.