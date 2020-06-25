mityai Т.е. все то "нормально" в экономике, что ведет к повышению уровня жизни граждан, я вас верно поня... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

VadimBA Я вовсе не являюсь социалистом. Более того считаю, что в благополучных сообществах (не о нас речь... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 А Вам не кажется, что есть причинно-следственная связь между явлениями в экономике и уровнем жизн... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Natali Kr Извините, Вадим. Алейда поняла меня более верно - я говорю о моей общей концепции, а не примените... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Natali Kr Ну..... устаревшая информация...... Сейчас на первом скрининге все беременные сдают тест на три о... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

mityai Вопрос в "нормальности" перечисленных явлений экономики, а не в том, чьи граждане живут лучше. От... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Natali Kr Конечно по делам. Возьмем, например, Россию....1900 году младенческая смертность (детей до года) ... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Алейда Вы бы, ежели чушь несёте, то хоть научитесь слова грамотно писать... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

VikaV2193 А, признак нормальности, это когда граждане живут в среднем похуже, что ли?... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

bestiya7460 Касаемо ЭДО 1с забыла упомянуть:1. что нужно с тем же контуром для каждого контрика настраивать п... Не только бухгалтерия. Сервисы 1С для легкой работы

bestiya7460 А мне пож-та пособие за отсутствие нормальных мужиков в стране назначьте, а то как-то не могу себ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

mityai Что из этого "нормально": Куча заводов забугром, чтобы своим не платить высокие зарплаты? Куча ми... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ДженЭйр Освободилась часть служб (новые сервисы делают свое дело), и чтобы не сокращать всех уж поголовно... ИФНС шлет требования по закону 115-ФЗ. Это нормально вообще?

Алейда Постойте. Мы говорим сейчас про пособия по безработице не в данной конкретной ситуации нерабочих ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

blaster42 Ух как его прищучила хотелка на пожизненный срок остаться... Вышло постановление о бесплатном питании для младших школьников

pravil_net А военных и полицию аккурат перед пенсией за какое-нибудь разысканное специально пригрешение увол... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ