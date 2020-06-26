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Юзвак Максим

Учет расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме

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Рассматривается возможность учета по упрощенной системе налогообложения расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (Письмо Минфина от 7 мая 2020 г. № 03-11-11/36735).

 