Новый налог - гуманитарный сбор

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Над.К Т.е. только христианские подоходят? А вообще забавно, какой компот у людей в головах. Христианств... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

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Марьяна-бух Вы уже сделали замечание, остановится не можете? или желания нет? Такие действия тоже под духовны... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

VadimBA Я задал очень простой вопрос, на который следует ответить [Да] или [Нет].Специально повторю его д... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Марьяна-бух Кого надо спасала. У нас всё хорошее периодически гонениям подвергается. Только научные работники... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Над.К Знаете, безграмотность еще никого не красила. Про духовные законы веками - это сильно. Чьи конкре... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Марьяна-бух По количеству смертей понятно. Тогда ещё статистику по детской, юношеской заболеваемости приведит... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Марьяна-бух ? Дуракам закон не писан..если писан, то не читан..если читан, то не понят..если .. и далее. Смыс... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Марьяна-бух вам отметиться в теме понадобилось или ядом поделиться?... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Марьяна-бух Взаимосвязь между грамматикой и духовными законами, которые передаются веками по всему миру ?Или ... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ