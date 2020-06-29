Новый налог - гуманитарный сбор

Ущербность мировоззрения другой стороны...
Дабы не быть голословной, в радиусе 200 км от своего дома найдите подобное собеседование. И ссылк...
Да о чем вы говорите??? Почему об этих поручениях не в курсе службы занятости???отмалчиваются и г...
Вы зачем ругаетесь уже 3 дня? Что друг другу пытаетесь доказать?...
Мы обходными путями получали с живой подписью, пока налоговые не работали. ИФНС передавала в курь...
Я не считаю, что я умнее всех. Я просто пытаюсь понять некоторые вещи, но вижу только агрессию, в...
И? Да я своей специальностью нормально зарабатываю. Только вот незадача, я получила аттестат бухг...
Я на себя никакие функции бога не взваливала. Я говорила только о том, что пусть такие "решальщик...
В мире много других специальностей, так для справки
Пусть меняется. Но жить за чужой счёт - это прям буээ. Лучше сдохнуть с голоду, чем позволять об ...
Объясните зачем? У меня есть мозг и я им умею пользоваться. У меня были нормальные родители, кото...
Я живу в обычном мире. И вижу разных людей. Видимо, мне повезло и меня окружают умные и грамотные...
Если человек нормальный, то он любую работу будет качественно выполнять. И, собственно, о чём я и...
Подразумевается, что народ - тупое быдло, нуждающееся в постоянных направлениях "национального ли...
Нафига нужны поправки, нуждающиеся в интерпретациях? Один так интерпретирует, другой этак....
Восстанавливаться будет стабильно.
Вы получали предупреждения несколько раз. Поищите другую аудиторию для своих националистических п...
На почте огромные очередиНе факт, что Почта доставит до 1 июля. И вообще доставит. Да- речь не о ...
В чем проблема сдать по почте? Дата сдачи отчетности = дате сдачи на почте....
Так а что такое, в итоге это упомянутое выше "TG"?
Т.е. только христианские подоходят? А вообще забавно, какой компот у людей в головах. Христианств...
Отчасти Вы правы... Если бы не научные работники, у многих больных и ослабленных даже не было бы ...
Все больше больных и ослабленных из-за плохой экологии в основном. А не из-за того, что предки ре...
Интересно... Я тоже люблю Папуа-Новую Гвинею склонять время от времени. ;-)...
Вы уже сделали замечание, остановится не можете? или желания нет? Такие действия тоже под духовны...
Я задал очень простой вопрос, на который следует ответить [Да] или [Нет].Специально повторю его д...
Кого надо спасала. У нас всё хорошее периодически гонениям подвергается. Только научные работники...
Знаете, безграмотность еще никого не красила. Про духовные законы веками - это сильно. Чьи конкре...
По количеству смертей понятно. Тогда ещё статистику по детской, юношеской заболеваемости приведит...
? Дуракам закон не писан..если писан, то не читан..если читан, то не понят..если .. и далее. Смыс...
вам отметиться в теме понадобилось или ядом поделиться?...
Взаимосвязь между грамматикой и духовными законами, которые передаются веками по всему миру ?Или ...
Что касается пособия по безработице в размере 4.500 тысяч,то вроде это пособие длится с мая по ав...
А вы бы показали, что оператор на этот вопрос ответит. Уверен, вам бы все рассказали...
Давно забила и смирилась. Правда, предварительно всех под подпись ознакомила с возможными последс...