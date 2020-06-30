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Юзвак Максим

Общий порядок отсрочки по налогам из-за коронавируса

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Рассматривается возможность признания коронавируса обстоятельством непреодолимой силы в целях предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (Письма, от 11 июня 2020 г. № 03-02-07/1/50759, от 17 июня 2020 г. № 03-02-07/1/52128, № 03-02-07/1/52130, № 03-02-07/1/52133, № 03-02-07/1/52124).

 